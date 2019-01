Az Audi minden dolgozója letette a munkát

Teljesen leállt a munka az Audi Hungária területén, reggel 6 órától minden alkalmazott sztrájkba lépett. A győri gyárban egyhetes sztrájkot hirdettek. A szakszervezet szerint a pénteki figyelmeztető sztrájk óta sem kaptak jelentősebb béremelési ajánlatot a cégvezetéstől, ezért volt szükség ilyen drasztikus fellépésre.

„A reggel 6 órától meghirdetett 168 órás sztrájkunkban minden kollégánk letette a munkát, tehát az Audi Hungária Zrt. teljes területén megállt a munka. Sajnálatos módon nem kaptunk újabb ajánlatot a munkáltatótól, tehát jelenleg itt tartunk most. Mivel a kilencezer fős tagságunk órási támogatást ad nekünk, nem okozhat problémát egy hosszabb sztrájk is, tehát abszolút fel vagyunk rá készülve. Az összlétszám 13200 az Audi Hungária Zrt.-nél, most ebben az egy műszakra eső ember, tehát motorgyár és járműgyár összevonva, ez körülbelül 4-5 ezer embert tett ki” – mondta Szimacsek Tibor, az Audi Hungária Független Szakszervezet kommunikációs munkatársa.