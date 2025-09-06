Az ATV nem merte megkérdezni Magyar Pétert a Tarr-botrányról

Megosztás itt:

„Az vajon szolgalelkűség, besz...riság, vagy csak simán elhallgatós propaganda-módszer, hogy az ATV meg se merte kérdezni Magyar Pétert a Tarr-botrányról?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Kocsis Máté, miután a Tisza Párt elnöke volt a csatorna Egyenes beszéd című műsorának a vendége. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy hozzászólásában azt is írta a bejegyzés alá, hogy mióta Magyar Péter vallási alapon listázta a csatorna munkatársait, jól becsicskultak.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt nemrég elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

,,Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk."

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.

Ez a botrány nem érte el az ATV ingerküszöbét, ahogyan az sem, hogy a Tisza milliárdos szakértője, Tarr maga vallotta be egy felvételen, hogy Magyar Péter találta ki a brutális Tisza-adót.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet