Az asztal alatt jön az SMS a kollégáktól, hogy „nyomjad, Péter, veled vagyunk”

888.hu: Szép a kilátás az irodájából... Állami tulajdonban van a külügyminisztérium épülete?

Szijjártó Péter: Igen, és tudom, hogy mire gondol.

888.hu: Mire?

Szijjártó Péter: Nem akarjuk eladni, és nem bíztam meg egyetlen volt miniszterelnököt sem azzal, hogy adja el.

888.hu: Össze tudná foglalni a 888.hu olvasóinak, hogy mi a tétje a 2022-es országgyűlési választásnak?

Szijjártó Péter: A jövő évi választásnak világos tétje van. Mégpedig az, hogy a 2010 előtti világot akarjuk-e visszahozni Magyarországra, vagy a 2010 utáni fejlődési pályát akarjuk folytatni. Most mindenkit, akinek köze volt a 2010 előtti világhoz, azt összefújta a szél egy helyre. Ebből a szempontból az embereknek egyszerű a helyzetük, nincs sok kérdés. Ha valaki a 2010 előtti világot szeretné visszahozni, az a baloldalra szavaz. Aki pedig nem, az Orbán Viktorra és a Fideszre.

888.hu: Ha már megemlítette, a baloldal miniszterelnök-jelöltje az elmúlt időszakban járt Brüsszelben, és más diplomatákkal is találkozott. Mi ennek az üzenete?

Szijjártó Péter: A 2010 előtti és utáni politika közötti különbség az, hogy internacionalista-e, vagy patrióta. Az elmúlt 11 évben egy abszolút patrióta, a nemzeti érdekeken alapuló politikai stratégiát folytatott a kormány. Nemcsak a külpolitika szempontjából, hanem minden elemében. Ezzel szemben 2010 előtt számos esetben a külföldnek való megfelelés játszott főszerepet, és láthatóan így van ez most is a baloldal esetében, hiszen egy iszonyatos mértékű külföld felé irányuló megfelelési kényszer érhető tetten. Bennünk ilyen soha nem volt.

888.hu: A külföldnél maradva, várhatók befolyásolási kísérletek a jövő évi választás kapcsán?

Szijjártó Péter: Mi nem a Marson, de még csak nem is a Holdon élünk, hanem Közép-Európában. A történelmi tapasztalataink alapján nem kell azon meglepődni, hogy már most egyértelmű befolyásolási kísérletek zajlanak a magyar választás kapcsán. Ennek vannak látható jelei, és vannak csak bizonyos szolgálatok vagy intézmények által detektált nyomai.

Vannak szemmel látható példák, mint amikor egy másik ország nagykövetsége nyíltan, esetleg kevésbé nyíltan újságírókat vagy azok cikkeit finanszírozza. Emellett pedig vannak kevésbé látványos, de bizonyos szférákban azért látható előkészületek is.

Minden egyes államnak, így a magyarnak is vannak olyan intézményei, amelyek kifejezetten a külső befolyásolási kísérletek felderítésére, illetve elhárítására szakosodtak. Ezek között van olyan, amelyet én felügyelek. Az információk jellegére való tekintettel nem említhetek konkrétumokat, de azt elmondhatom, több befolyásolási kísérlet előkészítésére utaló jelet szűrtünk ki.

888.hu: Meddig mernének elmenni?

Szijjártó Péter: A teljes képet kell nézni: egyre kevesebb olyan kormány van a világon, amely nyíltan szembe mer menni a nemzetközi liberális fősodor mondandójával vagy tevékenységével. Magyarország azonban egy patrióta, keresztény alapokon álló, nemzeti érdekeken alapuló politikát folytat, miközben ragaszkodik az örökségéhez. Ilyen a magyar kormányzati politika. Mindez homlokegyenest ellentmond a nemzetközi liberális mainstreamnek, ami viszont minket egy pillanatig sem riaszt vissza, és készek vagyunk nyíltan felvállani a politikánkat.

Azonban mi a nemzetközi liberálisok credója? Az, hogy egyetlen helyes út létezik, és az csak és kizárólag az övék. Tehát a mi létezésünk és sikerességünk már önmagában cáfolata a nemzetközi liberális credónak, és így rendkívüli módon kényelmetlenek vagyunk a számukra.

Itt nem csak egy politikai, ideológiai szembenállásról van szó. A liberális mainstream a saját kizárólagos létezésének cáfolatát látja bennünk. Teljesen jogosan, tegyük hozzá. Ezt az állapotot pedig szeretné megszüntetni. Ezért nyilvánvalóan kevésbé válogatnak az eszközökben, így minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ne mi nyerjünk.

Szerencsére azonban a választást a magyar állampolgárok döntik el, és nem a külföldiek. Ennek ellenére láthattuk, mi történt a csehországi választások előtt. Nyilván teljesen véletlenül öt nappal a voksolás előtt jelentek meg keszekusza információk a miniszterelnökről. Az osztrák kancellár bukását is láthattuk, ő sem volt elég jó. Kijelenthető tehát, hogy a mainstream világ dolgozik.

888.hu: Andrej Babišról jut eszembe. Most már nekünk is van egy milliárdos üzletemberünk, aki miniszterelnöki ambíciókat dédelget. És most nem Gyurcsány Ferencre, hanem Gattyán Györgyre gondolok...

Szijjártó Péter: Demokráciában élünk. Van rá lehetősége. Ezeket a döntéseket a választókra kell bízni. Éppen emiatt küzdünk azért, hogy a magyar állampolgárok döntsenek, és ne a külső nyomásgyakorlás. A választópolgár eldönti majd, hogy egy milliárdos üzletembernek akar bizalmat szavazni, aki még nem volt a politikában, vagy a baloldalnak, amely egyszer már csődbe vitte az országot, vagy a 2010-ben az országot egy rendkívül nehéz helyzetből kivezető és növekedési pályára állító politikai családnak akar felhatalmazást adni a folytatáshoz.

888.hu: Állítanak karácsonyfát a külügyminisztériumban?

Szijjártó Péter: Nálunk mindig van! Nemcsak karácsonyfa, de betlehem is. Ezt nagyon komolyan vesszük. Ha megnézi, az épületben három helyen is van feszület. Megjegyzem, soha egyetlenegy vendégem sem érezte magát inzultálva ezáltal, mint ahogy én sem, ha egy más típusú hagyományokkal és örökséggel rendelkező országba látogatok. Magyarország ezeréves keresztény államiságra tekinthet vissza, ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani.

888.hu: Nem véletlenül kérdezem. Azt már tudjuk, hogy a migrációt meg lehet állítani egy ország határánál, ha erre van akarat. De vajon a woke-, illetve genderideológiát kívül lehet tartani hosszú távon?

Szijjártó Péter: Azt javaslom, bontsuk ketté a dolgot. A genderideológia kapcsán vízválasztó lesz a magyar népszavazás. Amit a nemzetközi fősodor liberális médiája láttatni akar, az egy buborék. A liberális elitek és a liberális sajtó körében a genderideológia egy önmagától értetődő, első számú szempont. De a nagy tömegek esetében azért én ebben nem vagyok egészen biztos.

A tradicionális, több száz vagy adott esetben ezer éves értékek tisztelete sokkal nagyobb, mint ahogyan azt mutatni akarják bizonyos körök. Éppen ezért vágta ki a biztosítékot Brüsszelben a magyar gyermekvédelmi törvény, mert ez egy olyan szabályozás, amely egy világos társadalmi felhatalmazás alapján létrejött országgyűlés legitim döntése. Ez nem egy liberális újság vagy liberális politikai elit véleménye, hanem egy törvény. Ezért is próbálják meg ellehetetleníteni a népszavazást, ezért is tagadják meg tőlünk az újjáépítési pénzeket. Ha egy népszavazáson az emberek nem a genderideológia oldalára állnak, akkor az lesz az első alkalom, hogy a népakarat egy ilyen ügyben megnyilvánul. Ettől tartanak.888.hu: És a woke?

Szijjártó Péter: Ez többek között a futball kapcsán jött elő. Az mindig rosszra vezet, ha összekeverik a sportot és a politikát. Látható volt a labdarúgó Európa-bajnokság során is, hogy rendkívül visszásak azok a kísérletek, amelyek össze akarják mosni a politikát, az ideológiát és a sportot. Az ezzel szembeni társadalmi reakciók is önmagukért beszéltek. Mi nem olyan nemzet vagyunk, amely kioktatott, megalázott, gyarmati sorba taszított volna másokat. Soha nem tettünk ilyet.

Értjük, hogy vannak olyan országok, amelyek lelkiismeret-furdalással élnek, de ezt oldják meg saját maguk, és ne akarják kivetíteni olyanokra, akik nem tettek semmi olyasmit, ami miatt ilyen típusú lelki problémákkal kellene élniük.

Ne minősítgessenek minket csak azért, mert nem osztozunk a lelkiismeret-furdalásukban. Tiszteljük egymás érzéseit, hagyományait. A fütyülés sem azért történik, mert valaki letérdel vagy nem. Hanem az ideológia, amit köré építenek, az nem tetszik a szurkolóknak. Ha te nem térdelsz le, akkor rossz vagy. Ez elfogadhatatlan.

888.hu: Mégis le akarják tolni ezeket a nézeteket a torkunkon.

Szijjártó Péter: Mert ma Nyugat-Európában van egy olyan erős irányzat, amely a nemzeti, kulturális, vallási és történelmi örökségek meghaladására irányul. A legjobban ezt úgy lehet elérni, ha univerzális dolgokat kreálnak. Legyen univerzális lelkiismeret-furdalásunk azért, mert egyes országok gyarmatosítottak, megaláztak embereket, kisemmizték őket. Nem érdekes, hogy te honnan jöttél, mit csináltál. Szerintem ez az oka.

888.hu: Európára ismét migrációs nyomás nehezedik, csak most nem délről próbálnak bejutni a bevándorlók, hanem keleti irányból. Meddig lesz még velünk a migráció ügye?

Szijjártó Péter: Migráció mindig is volt, van, és lesz is. A kérdés az, hogy hogyan állunk hozzá. Itt is van egy komoly ideológiai vita. Pontosan ebben az áramlatban, miszerint el kell felejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, a migráció eszközként kapóra jön. Minél több más kultúrából érkező keveredik bele egy létező struktúrába, annak annál lazábbak lesznek a kötelékei a saját múltjához és örökségéhez. Jelenleg a nemzetközi liberális mainstream a migrációt eszközként használja arra, hogy a nemzeti, vallási kereteket és hagyományokat „meghaladják”. Ezért inspirálnak újabb és újabb migrációs hullámokat. De vannak olyan szuverenista országok, amelyek azt mondják: persze léteznek kibocsátó, tranzit- és befogadó országok, de létezik egy negyedik kategória is. Mégpedig azok az országok, amelyek egyik kategóriába sem akarnak bekerülni. Minden országnak joga van ezt a negyedik utat választani. Hamis állítás az, hogy akármit is csinálsz, akárhogy is kepesztesz, ebből a háromból valamelyik úgyis leszel, és jogod sincs ezt elkerülni. Ez hazugság! Egy ország dönthet úgy, hogy sem kibocsátó, sem tranzit-, sem célországa nem akar lenni a migrációnak. Ez egy szuverén nemzeti jog. Minél többen ragaszkodunk ehhez, annál eredményesebbek tudunk lenni.

888.hu: Ragadós a magyar példa a migráció kezelése tekintetében?

Szijjártó Péter: Azon három külügyminiszter közé tartozom, akik ott ültek 2015-ben a Külügyek Tanácsában, és ott ülnek most is. Emlékszem, mi volt az álláspont akkor a magyar kerítésépítés kapcsán, és látom, hogy most mi az álláspont. Azok az országok, amelyek kígyót-békát kiabáltak ránk, a legsötétebb XX. századi diktatúrákhoz hasonlítottak minket, elfogadhatatlan kifejezéseket használtak a magyarokra, most felállva tapsolnak azoknak, akik kerítést építenek, vagy adott esetben maguk is ezt csinálják.

888.hu: Hébe-hóba előfordul, hogy egy nyugati politikus kiáll, és nyilvánosan elismeri Magyarország erőfeszítéseit a migráció megállításában.

Szijjártó Péter: Az európai uniós külügyminiszterek minden hónapban egyszer összeülnek. A viták során rendszeresen, az ülés alatt is, kapok SMS-eket a kollégáktól, amelyekben leírják, hogy „Jól mondod, Péter”, „Nyomjad, veled vagyunk!”.

888.hu: Miért kell ezt a kiállást fű alatt rendezni?

Szijjártó Péter: Kérdezem őket az ülés után, hogy ti miért nem szólaltok fel. És erre az a válasz, hogy „Tudod, Péter, nálunk NGO-k vannak, koalíciós kormány, megesz a sajtó”, és így tovább. Rengetegszer jöttek oda a kollégák magyarázkodni azzal a szöveggel, hogy igen, igazatok van, de tudod, mi ezt nem mondhatjuk... Viszont legalább nem bírálunk benneteket, és már ehhez is bátorság kell. Sok ilyen eset van. Látszik, hogy ezek az emberek szenvednek. Nehéz lehet az, hogy valaki nem mondhatja ki, amit valójában gondol, hanem valamilyen mesterségesen és erőszakosan rákényszerített keretek között tud mozogni. Ma az európai országok jelentős részében ez van. Vagy az instabil kormány miatt, vagy a koalíciós kormányzás miatt, vagy az NGO-k túláradó hatalma és hatása miatt, vagy a sajtó nyomása miatt. Ezt nem bírja mindenki. Rajtunk kívül sehol sincs kétharmados többség. Minél instabilabb egy politikai rendszer, annál nehezebben tudja képviselni az álláspontját az adott ország kormánya. Instabil politikai rendszerekből pedig ma Európában egészen sok van.

888.hu: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt héten arról beszélt, hogy a Litvániának, Lettországnak és Lengyelországnak szánt határvédelmi támogatások összegét megháromszoroznák. Magyarország kimaradt ebből a felsorolásból. Megint másodrendű államként kezelnek minket?

Szijjártó Péter: Az Európai Unióban létezik egy nagyon erős kettős mérce. Minden tekintetben. Helyes, hogy ezek az országok segítséget kapnak, az viszont már nem az, hogy megint politikai és ideológiai kettős mércét alkalmaznak. Mi, magyarok csak az elmúlt két évben több mint 800 millió eurót költöttünk határvédelemre. Ezzel pedig nemcsak magunkat, de Németországot és egész Európát védjük.

Idén száztízezer illegális betörési kísérlet volt úgy, hogy tudták, ott van a kerítés, ott vannak a rendőrök, a katonák, és nem lehet bejönni. Így volt száztízezer kísérlet... Mekkora lenne ez a szám, ha szabadon átjárható lenne a határ? Hány millióan mennének keresztül Magyarországon?

Brüsszel mindent finanszíroz, ami növeli a migrációt, és szinte semmit, ami azt meg tudná állítani. Pénzelik az NGO-kat, amelyek hajókon szállítják a bevándorlókat, finanszírozzák a Cotonoui Megállapodást, amelyben 79 afrikai, csendes-óceáni és karibi országgal akar az EU megállapodni arról, hogy hogyan jöhetnek ide a migránsok. Finanszírozzák a kudarcba fulladt társadalmi integrációt is, de kerítésépítésre nem adnak pénzt, pedig ez az egyetlen mód a migráció megállítására. Lehet itt naiv illúziókat kergetni, de ha egy határon, amely tömeges nyomás alatt áll, nincs kerítés, az megvédhetetlen.

888.hu: Ha már szóba került a pénz: Magyarország a világ minden pontján jelen van a fejlesztések és beruházások terén. Miért fontosak ezek a befektetések?

Szijjártó Péter: A magyar gazdaság a világ egyik legnyitottabb gazdasága. A világ 34. legnagyobb exportteljesítménye a miénk, úgy, hogy a lakosság számát tekintve a 95. helyen állunk. A magyar gazdaság ereje abban van, hogy minden, ami itthon gazdasági tevékenység címszó alatt zajlik, rendkívül versenyképes. A hazai piac kicsi ekkora kereslet támasztására, tehát nem véletlen, hogy a legnagyobb iparágaink 80 százalék fölötti exporthányaddal működnek. A külgazdaság terén arra kell koncentrálnunk, hogy minél több országban megteremtsük a piacot. Vannak olyan technológiáink, amelyek világszinten is versenyképesek. Ezek számára a legjobb piacok a most fejlődésben lévő országokban vannak. Támogatni kell a magyar cégeket, mert nálunk sokkal nagyobb, erősebb országok is támogatják a saját vállalkozásaikat. Ha mi nem támogatjuk a magyar cégeket, akkor hatalmas versenyhátrányba kerülünk. Ha a magyar cégek állami segítséggel sikeresek, akkor jó esély van arra, hogy a saját lábukon is meg tudnak majd állni.

888.hu: Orbán Viktor miniszterelnöktől tudjuk, hogy mi itt nem fogunk megfagyni télen, máshol meg szülhetnek a férfiak. De azt is tudjuk, hogy itthon a rezsiárak nem emelkednek az egekbe, a baloldal viszont ennek ellenére támadja a rezsicsökkentést.

Szijjártó Péter: Erre a kérdésre csak pszichológusok és pszichiáterek tudnának válaszolni. Nagyon furcsa mozgatórúgói kell, hogy legyenek a baloldalnak, ha az evidenciákkal ennyire szembe tudnak menni. Egy dolog biztos, sokkal jobb, ha keveset kell fizetni a rezsiért, mint ha többet kellene. Valamiért a magyar baloldal ezt fordítva gondolja. Európában óriási hibák történtek, hiszen a zöldítés folyamatát megint átitatták politikai és ideológiai kérdésekkel. Ezért elvakult döntéseket hoztak. A környezetet meg kell védeni, a bolygót meg kell őrizni. Ez egy valódi cél, nem politikai kommunikációs cél. Nem azért kell ezt a célt kitűzni, mert trendi, szexi, jól hangzik, és el lehet vele adni a zöldpártok programjait, hanem azért, hogy a gyerekeink és az unokáink is élhető körülmények között létezzenek. Ennek a fordulatnak a hitelességét kérdőjelezték meg azzal, hogy ellenségesen kezdtek viszonyulni a gázhoz, és hogy a nukleáris energia ellen érvelnek.

888.hu: Ez hová vezet?

Szijjártó Péter: Egy biztos: nekünk az a dolgunk, hogy a magyar emberek számára megteremtsük az energiabiztonságot. Politikai kijelentésekkel meg lehet tölteni a híradót, de a lakást nem lehet befűteni. Ahhoz gáz kell, azt pedig meg kell venni. Mi lett volna, ha nem kötjük meg szeptemberben a gázvásárlási megállapodást az oroszokkal? Pont ott tartanánk, mint a nyugatiak, és gyárthatnánk a filmeket arról, hogy átjön a migráns szomszéd, és bebújik a hálózsákba, mert ő is fázik.