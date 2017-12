„Az ÁSZ kilépett a független szerepéből, és belement egy pártpolitikai térbe”

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 MEGELÕZTE AZ MSZP-T, 8%-ON ÁLL A DK. VENDÉG: GRÉCZY ZSOLT SZÓVIVÕ, DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. 6.40 ISMÉT MEGMENTI A KORMÁNY A FIDESZES VEZETÉSÛ PÉCSET. VENDÉG: KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, LMP. 8.30 - A PERONON: DÚRÓ DÓRA ORSZÛGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. A KORMÁNY NEM HARMADIK SZEREPLÕKHÖZ IGAZÍTJA A KÜLPOLITIKÁJÁT HANGSÚLYOZTA SZIJJÁRTÓ PÉTER JERUZSÁLEM STÁTUSZÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. IRÁNYTÛ INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA A BIZTOS PÁRTVÁLASZTÓK KÖRÉBEN: FIDESZ 50%, JOBBIK 22%, DK 8%, MSZP 7%, LMP 7%, MOMENTUM 3% EGYÜTT-PM 2%. A MAGYAR HÍRLAP ÉRTESÜLÉSEI SZERINT, HOLLIK ISTVÁN INDULHAT A FIDESZ-KDNP SZÍNEIBEN BUDAPEST 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. EBBEN A VÁLASZTÓKERÜLETBEN INDUL AZ EGYÜTT ELNÖKE JUHÁSZ PÉTER ÉS A MOMENTUM ELNÖKE FEKETE-GYÕR ANDRÁS IS. KARÁCSONY GERGELY SZERINT AZ EMBEREK NAGY RÉSZE KORMÁNYVÁLTÁST AKAR, DE AZ ELLENZÉK KÉPTELEN EZT AZ IGÉNYT MEGTESTESÍTENI NÉPSZAVA. AZ ELSÕ ORBÁN-KORMÁNY ÖTLETE VOLT, HOGY ZAID NAFFA LEGYEN A JORDÁN TISZTELETBELI KONZUL, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A DIPLOMATA MÁR KORÁBBAN IS MEGBUKOTT A NEMZETBIZTONSÁGI ÁTVILÁGÍTÁSON. NOVÁK KATALIN: MÉG KARÁCSONY ELÕTT KIUTALJÁK A JANUÁRI CSALÁDTÁMOGATÁSOKAT IS. AZ MSZP SZERINT LEGALÁBB NEGYVEN SZÁZALÉKOS BÉREMELÉSRE VAN SZÜKSÉG AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN. FIDESZ: A SZOCIALISTÁK FELHÁBORÍTÓAN ALACSONY FIZETÉST ADTAK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓKNAK. VONA GÁBOR: AZ ÁSZ TÖRVÉNYTELEN INTÉZKEDÉSE KIZÁRÓLAG A KORMÁNYFÕ ENGEDÉLYÉVEL VALÓSULHATOTT MEG. RÉSZT VESZ A JOBBIK PÉNTEKRE MEGHIRDETETT FÁKLYÁS TÜNTETÉSÉN AZ LMP, A MOMENTUM ÉS AZ EGYÜTT. ÕRIZETBE VETTEK KÉT MAGYAR ÉS EGY HOLLAND FÉRFIT HOLLANDIÁBAN, MERT PROSTITÚCIÓRA KÉNYSZERÍTETTEK EGY 13 ÉVES MAGYAR LÁNYT. HAZUGNAK NEVEZTE AZ AMERIKAI ELNÖK AZOKAT A NÕKET, AKIK SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL VÁDOLTÁK MEG. DONALD TRUMP A DEMOKRATA PÁRT TÁMADÁSÁT SEJTI A HÁTTÉRBEN. A DEMOKRATA PÁRTI DOUG JONES SZENÁTORJELÖLT NYERTE AZ ELÕREHOZOTT SZENÁTUSI VÁLASZTÁSOKAT ALABAMÁBAN, A REPUBLIKÁNUS PÁRTI ROY MOORE-AL SZEMBEN. MAHMÚD ABBÁSZ: WASHINGTON ELVESZTETTE KÖZVETÍTÕ SZEREPÉT AZ IZRAELI-PALESZTIN BÉKEFOLYAMATBAN. TÖRÖKORSZÁG SZERINT A VILÁGNAK EL KELL ISMERNIE KELET-JERUZSÁLEMET PALESZTINA FÕVÁROSÁNAK. KELET-JERUZSÁLEMET PALESZTINA FÕVÁROSÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA AZ ISZLÁM EGYÜTTMÛKÖDÉS SZERVEZETE. TÖBB TUCAT PALESZTINT VETTEK ÕRIZETBE AZ IZRAELI BIZTONSÁGI ERÕK KÖZTÜK HASSZAN JUSZEF SEJKET, AZ ISZLAMISTA HAMÁSZ SZERVEZETÉNEK EGYIK HELYI VEZETÕJÉT. MILOS ZEMAN CSEH ÁLLAMFÕ KINEVEZTE AZ ANDREJ BABIS MINISZTERELNÖK VEZETTE ÚJ CSEH KORMÁNYT. BRÜSSZEL EURÓPA-PÁRTI POLITIKUSKÉNT AKARJA KEZELNI AZ ÚJ CSEH KORMÁNYFÕT CTK. ELUTASÍTOTTA A KÖTELEZÕ BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁKAT AZ ÚJ CSEH KORMÁNYFÕ. SZOKATLANUL KEMÉNYEN BÍRÁLTA AZ EURÓPAI TANÁCS ELNÖKÉT AZ UNIÓ BEVÁNDORLÁSÜGYI BIZTOSA. DONALD TUSK KORÁBBAN ELHIBÁZOTTNAK NEVEZTE A MIGRÁNSOK KÖTELEZÕ ELOSZTÁSÁT, A HÍREK SZERINT A KVÓTARENDSZER FELÜLVIZSGÁLATÁT JAVASOLJA MAJD A TAGÁLLAMOK VEZETÕINEK. AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM SZAVAZTA MEG A KEBABHOZ HASZNÁLT FOSZFÁTOK HASZNÁLATÁNAK TILTÁSÁT. "TITKOS RENDÕRSÉGI DOKUMENTUMOK" BIRTOKLÁSÁNAK GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK A REUTERS HÍRÜGYNÖKSÉG KÉT TUDÓSÍTÓJÁT MIANMARBAN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 44-ES FÕÚTON NYÁRLÕRINCNÉL, EGY EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY GYALOGOST AZ 54-ES ÚTON, KECSKEMÉT ÉS JAKABSZÁLLÁS KÖZÖTT. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK: ELÍTÉLTÉK EGY SZABOLCSI TELEPÜLÉS JEGYZÕJÉT ÉS TÁRSÁT, MERT UKRÁNOKAT SEGÍTETTEK MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGHOZ. A RENDÕRÖK ELFOGTAK EGY 46 ÉVES MOSONMAGYARÓVÁRI FÉRFIT, AKINÉL KÁBÍTÓSZERGYANÚS TABLETTÁKAT TALÁLTAK. HALÁLRA GÁZOLT EGY EMBERT EGY SZEMÉLYVONAT BUDAPEST XXII. KERÜLETÉBEN, A NÖVÉNY UTCAI VASÚTI ÁTJÁRÓ KÖZELÉBEN. ELFOGTÁK ÉS ÕRIZETBE VETTÉK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI SZATÍRT, A 25 ÉVES FÉRFI MÉG A MÚLT HÓNAPBAN PRÓBÁLT A BOKORBA RÁNGATNI EGY IDÕS NÕT. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY GYALOGOST A 84-ES ÚTON ÚJKÉR KÖZELÉBEN. DARU DÕLT EGY VILLAMOSMEGÁLLÓRA A MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕJÉNÉL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI.