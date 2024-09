Az árvíz miatt lezárták a Margit-szigetet

Megosztás itt:

A Margit-sziget mindkét bejáróját lezárták kedd reggel, sem személyautók, sem a BKK járatai nem hajthatnak be a szigetre, amely csak északról, az Árpád híd felől közelíthető meg, és onnan is kizárólag gyalog. Hétfőn Karácsony Gergely főpolgármester a Duna vízszintjének gyors emelkedése miatt harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el Budapest valamennyi árvízvédelmi szakaszán.

Az árhullám miatti korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Ezért szeptember 17-én üzemkezdettől a 26-os autóbusz nem közlekedik, valamint a 4-es és a 6-os villamos nem áll meg a Margitsziget megállóban.

– A zsáktöltő gépek és a targoncák zavartalan működése, illetve a balesetek megelőzése érdekében kedd hajnaltól csak a védekezésben közreműködő járművek hajthatnak be a Margit-szigetre, illetve gyalogosan is csak a védekezésben közreműködők léphetnek be a sziget alsó harmadára.

