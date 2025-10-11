Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

TF 100 - Száz éve a pályán 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Az árulás anatómiája: Hogyan lett a családi bizalom elárulása a Tisza Párt politikai programja?

2025. október 11., szombat 10:00 | Hír TV
botrány ellentmondás árulás Varga Judit hangfelvétel Magyar Péter Tisza Párt tényfeltáró erkölcsi válság

Minden politikai pálya elkezdődik valahol. Magyar Péteré egy hálószobában, egy titokban rögzített hangfelvétellel, a saját felesége elárulásával. Bemutatjuk, hogy ez az eredendő bizalmi árulás hogyan vetítette előre a Tisza Párt vezetőjének minden későbbi politikai pálfordulását és megszegett ígéretét.

  • Az árulás anatómiája: Hogyan lett a családi bizalom elárulása a Tisza Párt politikai programja?

Minden politikai pálya elkezdődik valahol. Magyar Péteré egy hálószobában, egy titokban rögzített hangfelvétellel, a saját felesége elárulásával. Publicisztikánk bemutatja, hogy ez az eredendő bizalmi árulás hogyan vetítette előre a Tisza Párt vezetőjének minden későbbi politikai pálfordulását és megszegett ígéretét.

Az eredendő bűn: a család, mint ugródeszka

Mielőtt Magyar Péter a "nemzet megmentőjeként" lépett volna a színre, egyetlen dolgot kellett megtennie: átlépni egy erkölcsi rubikont. Titokban, a saját közös otthonukban, a feleségével folytatott magánbeszélgetést rögzítette, hogy azt később politikai fegyverként használja fel. Ez a tett nem egyszerűen egy családi vita csúnya epizódja, hanem egy mély, jellembeli problémáról árulkodik. Aki a legszentebb bizalmi köteléket, a házastársi viszonyt képes feláldozni a politikai karrier oltárán, attól milyen lojalitás várható el a választópolgárok felé? Ez az aktus volt az a minta, az a sablon, ami alapján Magyar Péter minden későbbi politikai lépése értelmezhető.

A minta ismétlődik: az ígéretek, mint eldobható eszközök

Ha a kiindulópont egy árulás, nem meglepő, hogy a folytatás is az. Nézzük a legismertebb példákat, mint egy árulási láncolat állomásait!

Elárulta az EP-mandátum elutasításának ígéretét: Miután hónapokig hangoztatta, hogy ő itthon akar harcolni, egyetlen mozdulattal dobta sutba az ígéretét, és felvette a brüsszeli mandátumot. Azok a szavazók, akik egy itthoni ellenzéki vezetőre szavaztak, becsapva érezhetik magukat.

Elárulta a mentelmi jog eltörlésének ígéretét: Az abszurd, "tiszta közélet" harcosaként kampányolt, de amikor a saját mentelmi jogáról kellett volna lemondania, azonnal Brüsszel szoknyája mögé bújt, és az Európai Néppárt segítségével megakadályozta annak felfüggesztését. Így az általa elkövetett köztörvényes bűncselekményekért nem lehet törvény elé állítani úgy, mint bárki mást ilyen esetekben. Tehát zsarolható!

Elárulta a nemzeti oldaltól kölcsönzött retorikát: A kampányban a migráció, a gender és a háború elutasításával próbált szavazatokat szerezni. Brüsszelbe érve azonban azonnal csatlakozott a migrációpárti, genderpárti és háborúpárti Európai Néppárthoz, és a pártja már meg is szavazta a Magyarország elleni, Ukrajnát támogató határozatokat.

Konklúzió: a kérdés már nem az, hogy mit ígér

A Tisza Párt szavazói gyűlöletükben azt mondják, "Orbánnál minden jobb". De valóban jobb-e egy olyan vezető, akinek a politikai pályafutása a legalapvetőbb emberi bizalom elárulásán alapul, és aki azóta is bizonyítja, hogy az ígéretei csupán eldobható eszközök a céljai eléréséhez? A kérdés már nem az, hogy Magyar Péter mit ígér legközelebb. A kérdés az, hogy a következő árulása mikor és ki ellen irányul majd.

 Olvassa el a teljes dossziét, és döntse el Ön, kinek hisz: a szemének, vagy Magyar Péternek!

További híreink

Melyik magyar szinkronhang kihez tartozik? – A legtöbben itt elbuknak a 4. kérdésnél!

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Hoppá! Így reagált a válásról szóló pletykákra Hódi Pamela

Szijjártó Péter szerint ebből óriási baj lehet

Vilmos herceg és Katalin hercegné személyzet nélkül költöznek a Forest Lodge-ba: jó okuk van erre

A feröeri futballcsodának magyar főszereplője volt a nagyképű Montenegró ellen

Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért

Szégyenletes, ami történt! Kiborult a Fradi edzője a vereség után

Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést

További híreink

Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak
2
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
3
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
4
Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei
5
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
6
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
7
Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést
8
Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó
9
Gyurcsány embere a Tisza Párt rendezvényén dicsérte a legutáltabb egészségügyi intézkedést + videó
10
Egyre nagyobb az elégedetlenség Romániában, már egy NATO-nak bedolgozó lőszergyár dolgozói is sztrájkba fogtak

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!