Az aradi vértanúkra emlékezik a parlament

Megosztás itt:

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 11 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek arról, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, Pesten pedig Batthyány Lajos volt miniszterelnököt.

A megemlékezést követően napirend előtti felszólalások hangzanak el.

Másfél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.