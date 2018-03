KÖZJEGYZÕI OKIRAT BIZONYÍTJA, HOGY TÖBB MINT 1300 MILLIÁRD FORINT KEZELÉSÉRE ADOTT VALAKI MEGBÍZÁST KÓSA LAJOSNAK - MAGYAR NEMZET. A MEGBÍZÓ 2013-BAN HATALMAZTA FEL A POLITIKUST, HOGY A PÉNZBÕL MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEKET VEGYEN, ÉS ELHELYEZZE A MEGBÍZÓ SZÁMLÁJÁN. KÓSA AZT ÁLLÍTJA: A PÉNZ EGY NÉMET HÖLGY ÖRÖKSÉGE VOLT, ÉS EGY BARÁTJA KÉRTE, HOGY SEGÍTSEN NEKI BEFEKTETNI - HVG.HU. 400 MILLIÓS LUXUVILLÁBA KÖLTÖZÖTT MATOLCSY GYÖRGY - 24.HU. AZ INGATLANT MATOLCSY FIÁNAK CÉGE VETTE MEG, UNOKATESTVÉRÉNEK BANKJA HITELEZTE, MATOLCSY PEDIG HASZNÁLJA. SMS-BEN ÜZENTEK TÖBB SZOCIALISTA VEZETÕNEK A FIDESZESEK A VÁSÁRHELYI VERESÉG UTÁN, HOGY NE MÛKÖDJENEK EGYÜTT A JOBBIKKAL - 444. NEM RÁZTA MEG AZ OLAF-BOTRÁNY AZ ELIOST, A 2017-ES KÖZVILÁGÍTÁSI BESZERZÉSEIKET IS GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NYERTÉK EL - INDEX. A KAMPÁNYIDÕSZAK MIATT MÉGSEM TÜNTET MÁRCIUS VÉGÉN A MENTÕDOLGOZÓK SZÖVETSÉGE - NÉPSZAVA. A FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET MEGTARTJA MÁRCIUS 24-ÉRE KITÛZÖTT TÜNTETÉSÉT. CSAKNEM 2,4 MRD-ÉRT ÉPÍTHETI MEG A VERESEGYHÁZRA TERVEZETT KATOLIKUS ISKOLÁT A PUSKÁS STADION KIVITELEZÕJE. DURVÁN TÚLÁRAZTÁK A VIZES VB UTÓKAMPÁNY-VIDEÓJÁT A G7.HU ÁLTAL MEGKÉRDEZETT SZAKÉRTÕK SZERINT. UNIÓS FELMÉRÉS: A MAGYAR 89%-A A HAZÁJÁRA, 83%-A A DEMOKRÁCIÁRA NÉZVE VESZÉLYESNEK TARTJA AZ ÁLHÍREKET. IRÁNYTÛ INTÉZET: A JOBBIKOS SNEIDER TAMÁS SZORONGATHATJA MEG A FIDESZT A HATVANI KÖRZETBEN. KORMÁNYBARÁT TURISZTIKAI VÁLLALKOZÓ FIZETTE SEMJÉN ZSOLT SVÉDORSZÁGI VADÁSZATAIT - MAGYAR NEMZET. SEMJÉNT IDÕKÖZBEN MEGHÍVTÁK EGY AMERIKAI VADÁSZATRA IS, AMIT ELFOGADOTT ÉS JELEZTE: VISZI MAGÁVAL BAYER ZSOLTOT IS. VAGYONNYILATKOZATI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ SEMJÉN ZSOLTTAL SZEMBEN A JOBBIK, ÉS FELJELENTÉST IS TESZ. 8 BÍRÓSÁGI VÉGZÉS ELLENÉRE SEM KÖZLI A JOBBIK ÁLTAL MEGNYERT TÖBB MINT 100 SAJTÓPER HELYREIGAZÍTÁSAIT A KORMÁNYPÁRTI MAGYAR IDÕK. MERÉNYLETET KÍSÉRELTEK MEG A GÁZAI ÖVEZETBE LÁTOGATÓ PALESZTIN MINISZTERELNÖK ELLEN, DE NEM SÉRÜLT MEG. ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOKRÓL TÁRGYALNA A FICO-KORMÁNYT ALKOTÓ HÁRMAS KOALÍCIÓ EGY TAGJA, A MOST-HÍD. AZ ÚJSÁGÍRÓ-GYILKOSSÁG MIATT KORÁBBAN BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT ROBERT KALINÁK SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER. KALINÁK LEMONDÁSÁT AZZAL INDOKOLTA, HOGY ÍGY A NYOMOZÓHATÓSÁGOKNAK NAGYOBB TERÜK LESZ DOLGOZNI. TIZENHÉT MINISZTERHELYETTES LEMONDÁSÁT FOGADTA EL MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ A KORMÁNYZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. HIVATALOSAN IS BENYÚJTOTTA LEMONDÁSÁT MATTEO RENZI AZ OLASZ DEMOKRATA PÁRT FÕTITKÁRI TISZTSÉGÉRÕL. A TÖRÖK PARLAMENT ELFOGADTA A VÁLASZTÁSI SZÖVETSÉGEK MEGKÖTÉSÉT LEHETÕVÉ TEVÕ TÖRVÉNYT. NEMZETBIZTONSÁGI OKOKRA HIVATKOZVA MEGAKADÁLYOZTA A FEHÉR HÁZ EGY SZINGAPÚRI CÉG AMERIKAI VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSÁT. SZKRIPAL-ÜGY - OROSZ LAPOK: LONDON MOSZKVA LEGKEMÉNYEBB NYUGATI ELLENFELÉVÉ VÁLHAT. JOHNSON: HA NINCS HITELES OROSZ MAGYARÁZAT, LONDON SZERDÁN INTÉZKEDÉSEKET JELENT BE. TILLERSON: VALÓSZÍNÛ, HOGY OROSZORSZÁG FELELÕS A VOLT KÉM MEGMÉRGEZÉSÉÉRT. A NATO KOMOLY AGGODALMÁT FEJEZTE KI AZ IDEGMÉREG HASZNÁLATA MIATT. SZÍRIA - VEZÉRKARI FÕNÖK: MOSZKVA MEGTOROLNA EGY DAMASZKUSZ ELLENI AMERIKAI CSAPÁST. KONKRÉT LÉPÉSEKET VÁR JAPÁN ÉSZAK-KOREÁTÓL A NUKLEÁRIS LESZERELÉS ÉRDEKÉBEN. HÁROM BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕT ÍTÉLTEK EL SZEGEDEN. BUSZ ÉS VILLAMOS ÜTKÖZÖTT A SZÉLL KÁLMÁN TÉRNÉL, PÓTLÓBUSZOK JÁRNAK. EGY KISTEHERAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ KARAMBOLOZOTT KIRÁLYSZENTISTVÁN KÜLTERÜLETÉN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KIÉGETT EGY LAKÓKOCSI EGY ÉPÍTKEZÉSEN BUDAPESTEN, AZ ERZSÉBET HÍD PESTI HÍDFÕJÉNÉL, ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT. FRONTÁLISAN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY NYERGES VONTATÓ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ DARVAS TÉRSÉGÉBEN, A 47-ES FÕÚTON, A VONTATÓ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT. KARAMBOLOZOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY TEHERAUTÓ BAJNA ÉS SZOMOR KÖZÖTT, KETTEN MEGHALTAK, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. VÁGÁNYFELÚJÍTÁS MIATT RÖVIDÍTETT ÚTVONALON KÖZLEKEDIK BUDAPESTEN A 4-ES-6-OS ÉS A 17-ES VILLAMOS A HÉTVÉGÉN.