Az apadással nem ért véget a készültség: búvároknak kellett alámerülniük az áradó Dunába Pilismarótnál + videó

Óvatosan, bajtársaik segítségével merültek alá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság búvárszakemberei a Dunába Pilismarótnál. Azonnali beavatkozásra volt szükség annak ellenére, hogy a tetőzés már elvonult. Az árhullám és a védművet terhelő hatalmas nyomás ugyanis megbontotta a gátat.

Péntek délután Pilismarótnál az árhullám megbontotta az ideiglenes védműnek a fóliaborítását. Ezt a vízügyi szakemberek észlelték s azonnal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálatát riasztottuk a helyszínre. Daruval hatalmas big-bageket, azaz hatalmas zsákokat kővel megrakva daruval emeltünk be, s tűzoltóbúvárok lemerültek, s igazították ezt a helyükre – mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A búvárok 16 órán át dolgoztak folyamatosan, de sikerült helyrehozni a védművet. Azonban ez a helyzet is éppen ara világít rá, hogy noha a vízszint csökken, az éberségnek nem szabad alábbhagynia.

Pilismarót pont az egyik olyan hely, ahol még mindig azt mondják a vízügyes kollégák, hogy még mindig figyelni kell. Reméljük hogy a gyorsabb apadás most már szigetközben elkezdődött, most már mindenhol gyorsul, hiszen most már nincs utánpótlás és előbb utóbb itt is egy gyorsabb apadás veszi kezdetét – hangsúlyozta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője, majd hozzátette: egy túl gyors apadás is gondokat okozhat egy védműnél, éppen ezért Pilismarótnál még figyelni kell.