Az Apáca Show lesz az utolsó produkció Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán

Az Apáca Show musical változata az utolsó nagy produkció a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán idén. A kilencvenes évek egyik legjobb vígjátékának musicalváltozatát a nyolcszoros Oscar-díjas Alan Menken írta. Az Apáca Showban főszerepét Peller Anna és Sári Évi játsszák, de a darabban mások mellett Feke Pál, Molnár Piroska és Csonka András is szerepel.

Soul és disco zenék csendülnek fel a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Az Apáca Show rendezője Szente Vajk igazi közönségsikerre számít. A musicalt augusztus 17-e és 20-a között még négy alkalommal láthatja a közönség a szegedi Dóm téren.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Az Apáca show mindent tud, amit egy sikeres musicalnek tudnia kell. Elképesztő látvánnyal rendelkezik, tényleg egy hatalmas apáca kórus táncol és énekel az egész előadásban. De mindemellett - és ez nagyon fontos - egy nagyon érzelemgazdag, emocionális történet, egy csomó nagyon szép szállal, hogy hogyan hatnak egymásra az emberek, és hogy ettől a hatástól hogyan változik meg az életünk. Úgyhogy, van benne nagy látvány természetesen, van benne rengeteg zene, de van benne sok szív is” – mondta a rendező, Szente Vajk.

A darab egy Deloris nevű bárénekesnőről szól, aki egy gyilkosság szemtanúja lesz, ezért az ügyre állított nyomozó egy zárkában rejti el. A nő elvegyül az apácák között és felvirágoztatja az énekkórust. A musical alapjául szolgáló filmben Whoopy Goldberg játssza a főszerepet. Szegeden kettős szereposztás van: Deloris szerepét Peller Anna mellett Sári Évi alakítja.

„Ne várja senki, hogy Whoopy Goldberg hasonmások jelennek meg a színpadon, mert nem. Pont ellene megyünk ennek a dolognak, mert szép, nagy szőke hajunk lesz a darabban. A történet, ahogy említettem ugyanaz, de a zenék is mások, tehát nem azok a zenék csendülnek fel, mint a filmben, de legalább olyan jók, hanem jobbak” – fogalmazott a színésznő.

„Ez a vicces vonal kiegészül azzal, hogy ez egy nagyon lírai, szép történet. Megható történet is. Hiszen Deloris végül is beilleszkedik ebbe a zárdába, nehezen válik meg tőlük. Hát a fimből ezek nem titkok, tudjuk. Tehát van benne nagyon sok, szép, más egyéb szín is, és nemcsak egy nagyon vérbő humorú, és remek zenei darabról van szó” – értékelt Csonka András.

Az Apáca Show hamarosan egy nyolcállomásos országos turnéra indul. Az előadást ősztől az Operettszínházban láthatja a közönség.