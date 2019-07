Az amerikai kormányzat szigorúbb szabályozást vezet be a menedékkérők számára

Az európai parlamenti választás után életbe lépő intézkedések és elfogadott törvények jó alapot adnak Magyarország további erősödéséhez - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kormány politikájának középpontjában a gyermeket nevelő családok állnak, ezért is fontos, hogy elindult a családvédelmi akcióterv, már lehet igényelni a babaváró támogatást, és elindult a falusi csok is. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vizsgálata szerint tovább csökkentek a lakossági fogyasztók rezsiköltségei Magyarországon: egy kétkeresős háztartás átlagos jövedelméhez mért korábbi 4 százalékos értékéről 3,4 százalékra mérséklődött. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint Karácsony Gergely alkalmatlansága miatt Zugló az elmúlt 15 év legnehezebb időszakát éli. Farkas Örs közölte: Zugló lehet az első olyan budapesti kerület, amely csődeljárás alá kerül. Karácsony Gergely arra szólította fel Tarlós István főpolgármestert, szálljon szembe a Fidesszel és érje el, hogy a kormány állítsa le a Budapest vagyonkisöprést. A zuglói Fidesz-KDNP-frakció vezetője felszólította Karácsony Gergely kerületi polgármestert: haladéktalanul tájékoztassa a kerületi képviselőket, valamint a lakosokat arról, milyen újabb szerződéseket kötött a parkolási rendszer működtetésére. Fidesz-frakció: Az ellenzék ugyanott folytatná, ahol kormányzása alatt abbahagyta, ezt bizonyítják a 2020-as költségvetéshez benyújtott módosító javaslatok is. Alkalmatlanságot jelez és brutális megszorításokkal teli Karácsony Gergely programja. Egyre több magyar vállalkozás léphet be az amerikai piacokra - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta David B. Cornsteint, az Egyesült Államok budapesti nagykövetét. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint felbecsülhetetlen károkat okoznak a turizmusnak az illegális taxis szolgáltatók. A turisztikai hivatal friss felmérése szerint a turistákra olyan taxiscsoportok szakosodtak, akik ötszörös, tízszeres árat kérnek egy szállításért. Egyedülálló műfajt teremtett az idén 30 éves Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amikor ötvözte a szabadegyetemi és a fesztiváljelleget - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A segíteni készek szövetségének létrehozásával ismét a Földközi-tengeren érkező menedékkérők önkéntes elosztását és befogadását szorgalmazza Heiko Maas német külügyminiszter - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Az Európai Unió egyes tagállamai folyamatosan és nyíltan támogatják és bátorítják az embercsempészetet - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter: Látható, hogy a Földközi-tengeren nemzetközileg szervezett, politikai eszközökkel támogatott embercsempészet zajlik. Szlovénia 40 kilométer hosszan meghosszabbítja a kerítést a Horvátországgal közös határszakaszon, hogy meggátolja a Közel-Keletről és Afrikából érkező migránsok továbbhaladását Nyugat-Európa felé - közölte a szlovén belügyminisztérium. A magyar polgári kormány sohasem fogja feláldozni a nagyhatalmi erőpolitika napi érdekeinek oltárán egyetlen nemzeti közösségét sem, és ilyet más államoktól sem várna el - közölte Gulyás Gergely miniszter a kárpátaljai Palágykomorócon. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöki posztjának várományosa szerint szükség esetén több időt kell adni a Nagy-Britannia uniós tagságának megszűnéséről folytatott tárgyalások folytatásához, akár a Brexit határidejének meghosszabbításával. A rá nehezedő médianyomás miatt lemondott Goran Maric, a horvát állami vagyon felügyeletével megbízott tárca nélküli miniszter. Az Egyesült Államok tíz nagyvárosában megkezdődtek az illegális migránsok elleni razziák - legelőször a bűnöző migránsokat tartóztatják le, majd toloncolják ki. Ne az Egyesült Államokat bírálják rosszindulatúan, inkább menjenek vissza oda, ahonnan származnak, és ezeknek a korrupt, működésképtelen országoknak segítsenek - írta a Twittereren Donald Trump a magukat haladónak tartó demokrata párti női politikusoknak. A Demokrata Párt politikusai össztüzet zúdítottak az amerikai elnökre, rasszizmussal vádolva őt. A guatemalai alkotmánybíróság ideiglenesen megakadályozta a migrációs egyezmény aláírását az Egyesült Államokkal. Washington márciusban függesztette fel a Guatemalának szánt amerikai segélyeket, mert a latin-amerikai ország állampolgárai ezrével nyújtottak be menedékkérelmet az amerikai-mexikói határon. Irán visszatér a nukleáris megállapodás előtti állapothoz, ha az európai országok nem teljesítik a vállalt kötelezettségeiket - közölte az Iráni Atomenergia Szervezet szóvivője. Kilenc emberrel végzett egy út szélen elhelyezett pokolgép a dél-afganisztáni Kandahár tartományban. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat felszámolta az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik terrorsejtjét - közölte az Interfax orosz hírügynökség. Az amerikai ExxonMobil egy harmadik partnert is bevonna a fekete-tengeri földgázkitermelésbe - közölte a román Agerpres hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Gyógyszer és kábítószer hatása alatt állt annak a a BMW-nek a sofőrje, aki négy napja súlyos balesetet okozott Horvátországban az A4-es autópályán. Rejtett csontkamrákat találtak a vatikáni temetőben, ahol a 36 éve eltűnt római kamaszlány, Emanuela Orlandi holttestét egy névtelen levél alapján keresve a múlt héten felnyitották két 19. századi német hercegnő sírját. Legkevesebb 65 ember meghalt és 30 eltűnt a monszun idei pusztítása során Nepálban. Megszökött otthonról és lopott autóval tett meg több mint ezer kilométert a hétvégén Ausztráliában négy 10 és 14 év közötti gyerek, akit végül a rendőrségnek sikerült fülön csípnie. Kiengedték a börtönből az olaszliszkai gyilkosság elsőrendű vádlottját - H. Dezső jó magaviselete miatt 5 évvel korábban, 12 év után szabadult. A férfi 2006-ban társaival együtt, gyermekei szeme láttára halálra verte Szögi Lajos tiszavasvári tanárt, mert kocsijával elsodort egy helyi kislányt, aki karcolásokkal megúszta a balesetet. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke felháborítónak tartja, hogy egy brutális gyilkosság elkövetője alig 12 év börtönbüntetés után szabadulhat. Portik Tamást is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal - az ügyészség perújítást javasol. Buszbalesetet okozó olasz férfi ellen emeltek vádat Zalában. Ezen a héten több mint 100 ezer hektáron folytatódik a szúnyogirtás, az ország 418 településén, valamint négy Budapesti kerületben. A magyar férfi vízilabda-válogatott 24:4-re győzött Új-Zéland ellen a kvangdzsui vizes világbajnokságon. A magyar női kosárlabda-válogatott ezüstérmet szerzett a szarajevói U18-as Európa-bajnokságon. Remekeltek a magyar férfi kardozók a selejtezőben, mind a négy induló részt vehet a csütörtöki főtáblás küzdelmekben a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon.