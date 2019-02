Az amerikai cégek itteni beruházásaikban emelik a kutatásfejlesztés arányát

2019. FEBRUÁR 6., SZERDA RENDKÍVÜLI KONGRESSZUST KEZDEMÉNYEZ A JOBBIK ELNÖKSÉGE FEBRUÁR 23-ÁRA, ARRÓL IS EGYEZTETNEK MAJD, HOGY PÁRTKÉNT MÛKÖDNEK-E TOVÁBB. LEMONDOTT A MOMENTUM PÉNZÜGYI VEZETÕJE, GYÕRFFY ZOLTÁN ÍRJA A FIGYELÕ. GYÕRFFY AZZAL INDOKOLTA TÁVOZÁSÁT, HOGY „A MOMENTUM NEM ÉRETT MEG EGY TELJES PÉNZÜGYI ÁTVILÁGÍTÁSRA”. AZ ÁSZ ÉV ELEJÉN KÖZLEMÉNYBEN TUDATTA, HOGY A MOMENTUM ÉRDEMBEN NEM TUD ELSZÁMOLNI KAMPÁNYKÖLTÉSEIVEL. BENKÕ TIBOR: A MAGYAR HONVÉDSÉGNEK A TÉRSÉG LEGJOBB HADEREJÉVÉ KELL VÁLNIA M1. AZ IDÉN 150 MRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY A MAGYAR FALU PROGRAMRA KÖZÖLTE GYOPÁROS ALPÁR KORMÁNYBIZTOS. KONZULI KÉPVISELETET NYITOTT MIAMIBAN MAGYARORSZÁG, AMELYET SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER AVATOTT FEL. PARRAGH LÁSZLÓ: NEM LESZ MESSZE AZ IDEI GDP-NÖVEKEDÉS A 4 SZÁZALÉKTÓL - MONDTA A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKE KEDDEN BÉKÉSCSABÁN. CSÜTÖRTÖKÖN TÁRGYAL A HÁZBIZOTTSÁG ARRÓL, HOGY A TÚLÓRATÖRVÉNY ELFOGADÁSÁNAK NAPJÁN TÖRTÉNTEK MIATT MILYEN BÜNTETÉST KAPJANAK AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK HVG.HU. A KÉPVISELÕKET A TISZTELETDÍJUK CSÖKKENTÉSÉVEL BÜNTETNÉK AZ ELÕTERJESZTÉS SZERINT. NAV: FEBRUÁR KÖZEPÉIG MINDENKI MEGKAPJA A TAVALYI JÖVEDELME UTÁN A MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁSOKAT. BAKONDI GYÖRGY: TÖBB MINT HÉTSZÁZ MIGRÁNST FOGTAK EL JANUÁRBAN A SZERB-MAGYAR HATÁRON, A LEGTÖBBEN JÁRMÛVEKBEN BÚJTAK MEG M1. FOLYAMATOSAN NÕ A FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSA: 2010-BEN 22,644 MRD FT VOLT, AZ IDÉN PEDIG MÁR 32,895 MRD FT MAGYAR HÍRLAP. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBE LÁTOGAT, HOGY A BREXITRÕL EGYEZTESSEN JEAN-CLAUDE JUNCKERREL - KÖZÖLTE A TESTÜLET SZÓVIVÕJE. THERESA MAY: LONDON NEM ENGEDI A RÉGI ÍR-ÉSZAKÍR HATÁRRENDSZER VISSZAÁLLÍTÁSÁT. MEGHALT NÉGY KISGYEREK EGY LAKÁSTÛZBEN AZ ANGLIAI STAFFORD VÁROSÁBAN. KIGYULLADT EGY 8 EMELETES LAKÓÉPÜLET ÉJJEL PÁRIZSBAN, A TÛZBEN 10 EMBER MEGHALT, KÖZTÜK EGY KISBABA, ÉS MINTEGY NEGYVENEN MEGSÉRÜLTEK. A GYANÚ SZERINT A TÜZET EGY RÉSZEG LAKÓ OKOZTA, MERT ÖSSZEVESZETT A SZOMSZÉDJÁVAL, A NÕT ÕRIZETBE VETTÉK. MADURO: WASHINGTON NAGY ÁRAT FOG FIZETNI, HA KATONAILAG BEAVATKOZIK VENEZUELÁBAN. ÚJABB MIGRÁNSKARAVÁN ÉRKEZETT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEXIKÓI HATÁRÁHOZ. DONALD TRUMP KEDDI ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉBEN KITARTOTT AZ ORSZÁG DÉLI HATÁRAIN ÉPÍTENDÕ FAL MELLETT. A BEVÁNDORLÁSI POLITIKA RENDEZÉSE "MORÁLIS KÖTELEZETTSÉG" - FOGALMAZOTT DONALD TRUMP ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉBEN. DONALD TRUMP ÉS AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ CSÚCSTALÁLKOZÓJA FEBRUÁR 27-28-ÁN VIETNAMBAN LESZ. FEGYVERESEK BEHATOLTAK EGY AFGANISZTÁNI RÁDIÓÁLLOMÁS ÉPÜLETÉBE, AHOL MEGÖLTEK LEGKEVESEBB KÉT ÚJSÁGÍRÓT - KÖZÖLTÉK HELYI HATÓSÁGOK. 89-EN REGISZTRÁLTATTÁK MAGUKAT JELÖLTKÉNT A MÁRCIUS 31-I UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁSRA, KÖZTÜK A JELENLEGI ELNÖK PETRO POROSENKO IS. CSÕDELJÁRÁST KÉRT MAGA ELLEN A GERMANIA NÉMET LÉGITÁRSASÁG, ÉS AZONNALI HATÁLLYAL BESZÜNTETI TEVÉKENYSÉGÉT. ELLENÕRZÕPONTOKRA TÁMADTAK A TÁLIBOK ÉSZAK-AFGANISZTÁNBAN, LEGALÁBB 27 KATONA ÉS HÁROM RENDÕR MEGHALT - KÖZÖLTE A TARTOMÁNYI TANÁCS EGYIK TAGJA. ELSÕ FOKON HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A SAJÁT IRODÁJÁT KIRABLÓ HORVÁT RENDÕRSÉGI VEZETÕ KÖZÖLTE A HORVÁT MÉDIA. NEM LESZ HÁZIGAZDÁJA AZ IDEI OSCAR-DÍJÁTADÓNAK JELENTETTE BE AZ ABC TELEVÍZIÓ. BRFK: HALÁLRA GÁZOLT EGY TEHERAUTÓ EGY GYALOGOST A XXIII. KERÜLETBEN. KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN KISKUNFÉLEGYHÁZA TÉRSÉGÉBEN, EGY NÕ MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ SZÉKESFEHÉRVÁR KÖZELÉBEN, A BALESETBEN KETTEN MEGHALTAK, KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK. KATASZTRÓFAVÉDELEM: TELJESEN KIÉGETT EGY TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZ KEDD DÉLUTÁN PÉCSEN, A TÛZBEN NEM SÉRÜLT MEG SENKI. FELÚJÍTJA MÁJUSTÓL BUDAPESTEN A SZENTENDREI ÚT EGY RÉSZÉT A BKK, A MUNKÁLATOK IDEJÉN BÉKÁSMEGYER FELÉ EGYIRÁNYÚ LESZ AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZ. BKV: A DÓZSA GYÖRGY ÚTI METRÓMEGÁLLÓBAN FOLYTATÓDIK A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA KERETÉBEN AZ ÁLLOMÁSOK FÜSTPRÓBÁJA.