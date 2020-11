Az alumíniumdoboz a legjobb megoldás

Visszaáll az időseknek biztosított vásárlási idősáv - jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta: ennek értelmében a vírus által veszélyeztetett korosztály reggel 9 és 11 között biztonságban vásárolhat. 3334 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 177 952-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 91 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 3891-re emelkedett, 43 339-en meggyógyultak. A tömeges, célzott koronavírus-tesztelés megindítását, valamint az iskolák működésének megvédését nevezte a hét nagy védekezési akciójának Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzs ülése után a Facebook-oldalán közzétett videójában. A célzott, tömeges teszteléssel kapcsolatban Orbán Viktor közölte: 47 ezren dolgoznak szociális intézményekben és 191 ezren oktatási intézményekben, és bár a tesztelés önkéntes, biztosan sokan fognak jelentkezni. Elkezdődött a tesztelés az oktatási és a szociális intézményekben. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: a héten összesen 191 ezer embert fognak letesztelni. Szűrőbuszok segítik a koronavírus tünetekkel rendelkező emberek tesztelését - jelentette ki az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta: a helyszíni tesztelést kizárólag azok vehetik igénybe, akiknek COVID-19 gyanús tüneteik miatt háziorvosa már elrendelte a vizsgálatot. A kormány kötelessége, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsa a magyaroknak az oltóanyagot, amelynek beadása ingyenes és önkéntes lesz - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter az Országgyűlés ülésén. Közös kutatási projektet indított a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Délpesti Centrumkórház - írja a Magyar Nemzet. A Kásler Miklós kezdeményezésére kezdődő vizsgálat célja a már kifejlesztett koronavírus elleni vakcinák hatásosságának vizsgálata. Már több koronavírus elleni vakcina is az engedélyeztetési folyamat harmadik, vagyis a tömeges tesztelés fázisában jár a világban – mondta Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője a Kossuth rádióban. Az ingyenes parkolás mellett a parkolóházak megnyitásának is az a célja, hogy lassítsák a koronavírus terjedését - közölte a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra kiemelte: egy olyan rendelet is született, amely az állami tulajdonú cégek közterületi parkolóit is ugyanígy ingyenesen használhatóvá teszi. A Gazdaságvédelmi operatív törzs javaslatai alapján egyszerűbbé és olcsóbbá válhat a pénzügyek intézése - mondta a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Varga Mihály bejelentette, hogy a testület kedden dönt az újabb tehercsökkentésekről. A készpénz visszaszorítása, és az online ügyintézés bővítése egyszerre fogja segíteni a gazdaság újraindítását, valamint a járvány elleni védekezést. Az ITM a környezetkímélő közlekedés és az elektromobilitás ösztönzése jegyében összesen 1 milliárd forint támogatást biztosít elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlásához. Az első pályázati időszak november 27-én ér véget. A technikai és szervezeti fejlődést mutatja, hogy fél éven belül a második új központtal bővült a magyar hírszerzés - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az Információs Hivatal Kríziskezelő Központjának átadásán. A világszerte hivatalosan nyilvántartott koronavírus-fertőzöttek száma 58,6 millióra emelkedett, a halálos áldozatok száma 1,3 millióra, a gyógyultaké pedig 37,4 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Szerbiában megtízszereződött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az utóbbi egy hónapban, míg október 22-én csupán 416 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, egy hónappal később már 4995-öt. Szlovéniában és Horvátországban is nőtt a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Mindkét országban csökkent ugyanakkor az új koronavírussal fertőzöttek napi száma. Oroszoroszágban először haladta meg a 25 ezret az egy nap alatt kimutatott új koronavírus-fertőzöttek száma. Alkalmazási technikáktól függően 62-90 százalékos hatékonyságúnak bizonyult az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari vállalat közös fejlesztésű koronavírus-vakcinája. Az Egyesült Államokban még december közepe előtt megkezdődhet a koronavírus elleni védőoltások beadása – közölte Moncef Slaoui, a kormány által szervezett oltási kampány egyik magas rangú vezetője. A figyelmeztetések ellenére több mint kétmillió amerikai ült repülőre a hétvégén - közölte az amerikai repülésbiztonsági hatóság. Donald Trump amerikai elnök nem kérte a beavatkozást a szavazatszámlálás folyamatába - jelentette ki Lee Chatfield, a michigani képviselőház republikánus elnöke a Fox televíziónak adott interjújában. Térkamerák felvételei segítségével rekonstruálta az olasz terrorellenes nyomozóigazgatóság a Nizzában október 29-én késeléses merényletet elkövető Brahím Iszávi részletes útvonalát a Corriere della Sera című lap ismertetése szerint. Több mint 26 ezer gyerek vált az Afganisztánban dúló harcok áldozatává 2005 és 2019 közt - áll a Save the Children (Mentsük meg a Gyerekeket) nevű nemzetközi segélyszervezet jelentésében. 5 embert megöltek fegyveresek egy nigériai mecsetben, ahonnan 18 jelenlévőt el is raboltak. Kötelezettségszegési eljárás indult 23 EU-tag és az EU-ból kilépett Egyesült Királyság ellen az audiovizuális tartalmakról szóló irányelv átültetésének elmulasztása miatt - csak Magyarország, Dánia, Hollandia és Svédország teljesítette kötelezettségeit. 522 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Több kilogrammnyi különböző kábítószert találtak egy fiatalokból álló drogbandánál, az ügyben tizennyolc ember ellen indult büntetőeljárás - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Még mindig vannak olyan vendéglátóhelyek, ahol a tulajdonosok szándékosan megszegik a védelmi intézkedéseket, a korlátozott nyitvatartásra vagy a tilalomra vonatkozó szabályokat - mondta Kiss Róbert alezredes. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki engedély nélkül, gyógyszerként forgalmazott egy háztartási hipóhoz hasonló hatású készítményt - ttudatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10 esetben több mint 1,5 millió forintra bírságolt gyümölcs- és szőlőoltványokkal kereskedő árusokat. Elfogták a két halálos áldozattal járó, XV. kerületi lakástűz feltételezett elkövetőjét a IV. kerületben - közölte a rendőrség. Nemzeti Népegészségügyi Központ: Miskolcon, Sajószentpéteren és Putnokon minősítették egészségtelennek a levegőt a szálló por miatt. Péni István jobb eredményt ért el a világcsúcsnál a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett Hungarian Open nemzetközi légfegyveres versenyen, de ebben a sportágban csak kontinensviadalon, világkupán, világbajnokságon, vagy olimpián lehet csúcsot dönteni. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Diósgyőri VTK 3:0 Osztrák jégkorongliga: Dornbirn Bulldogs (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 2:3 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - UTE 6:4; Gyergyói HK - Dunaújvárosi Acélbikák 4:1; DEAC - Opten Vasas HC 1:5