2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Az államot is megbénítja a munkaerőhiány

Hír TV

2017. december 4., hétfő 07:48, frissítve: hétfő 08:15

Már az államot is megbénítja a munkaerőhiány, több ezer betöltetlen állás van a közszférában – írja a Magyar Nemzet. A lap összesítése szerint legalább 3 ezer pozícióra keresnek embert az állami cégeknél és szerveknél. Egyedül a Miniszterelnökséget nem sújtja a munkaerőhiány, ám, hogy máshol pontosan mi is a helyzet, nem tudni, mert az adatokat 2016 óta nem kapja meg a KSH. Az biztos, hogy közel hatszáz tanári és több száz orvosi állást hirdetnek, de az önkormányzatoknál is komoly gondot jelent a létszámhiány. Az állami cégek közül a MÁV áll a legrosszabbul – a vasúttársasághoz 262 hirdetésben keresnek új munkatársakat.

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