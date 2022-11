Az államnak adná a félkész Biodómot a főváros

Megosztás itt:

– Ha a kormány nem ad forrást a fővárosnak a Biodómra, akkor Budapest leválasztja a telket és odaadja a kulcsokat a kormányzatnak, rájuk bízva az intézményt. Kezdjenek vele, amit akarnak, hiszen nem a főváros pénze és döntése van e mögött a projekt mögött – fogalmazott Kiss Ambrus, hangsúlyozva: a főváros nem kíván a fejlesztésbe forrást beleadni, épp elég, hogy az őrzésére, a fűtésére költenie kell.

– Jelenleg nincsenek érdemi tárgyalások a Biodómról. Abban reménykedem, hogy előbb-utóbb a kormány eldönti, mit szeretne kezdeni ezzel a telekkel és a félig felépített intézményével. Mi készek vagyunk továbbra is arra, hogy ezt nekik adjuk, és akkor befejezhetik – fejtette ki Kiss Ambrus.

Arról is beszélt, még vizsgálják annak lehetőségét, hogy a főváros kormányzati forrás híján január 1-jével magára hagyja-e az építményt. Elmondta: a szinte teljesen üres Biodóm fűtését a közelben lévő gyógyfürdő meleg vizével és némi távfűtéses rásegítéssel oldotta meg a főváros, mostanra elérve, hogy utóbbira lényegében már nincs is szükség. Mivel így is költenie kellett rá az önkormányzatnak több száz millió forintot, ezért vizsgálják, hogyan tudnák a nullához közelíteni a Biodómmal kapcsolatos költségeiket– részletezte. Szerinte az lehet a megoldás és az állam érdeke is, hogy lehetőség legyen rendezetten átadni az államnak, hogy befejezhesse.

Az InfoRádió felidézte Bősz Anett, a humán területekért felelős főpolgármester-helyettes korábbi beszámolóját, amiben elmondta, hogy fűtés híján egyszerűen „összeeshet” a félkész létesítmény teteje, mivel olyan technológiával építették meg, amelyhez egy megadott, viszonylag állandó belső hőmérséklet szükséges. Ennek híján a szerkezet tetején lévő légbuborékok – a kintről is látható fehér háromszögek – előbb-utóbb megadják magukat az időjárás viszontagságainak – tette hozzá.

Fotó: Bach Máté