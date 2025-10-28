Az alkotó minden határt túllépett + videó

Miniszterelnökséget vezető miniszter arra reagált, hogy Pintér Béla Kabuki című darabjában Schmidt Máriát egy ládába zárják és bottal agyon verik. Gulyás Gergely rámutatott: a darab durván sérti az emberi méltóságot. A Hír TV több balliberális színházi szereplőt is megkeresett az ügyben, adásunkig azonban egyikük sem reagált.
Vitályos Eszter azt mondta: a Vatikán után Orbán Viktor Amerikába látogat majd a béke érdekében. Hozzátette: ezzel szemben Brüsszel és a Tisza Párt is abban érdekelt, hogy a háború tovább folytatódjon.