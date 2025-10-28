Az alkotó minden határt túllépett + videó

A háború sakktáblája – Ki léphet végre a béke felé? + videó

A vágyvezérelt valóság: hogyan hazudik a 444 és Hann Endre a Fidesz „meggyengüléséről”?

Putyin új atomfegyvere – Mit üzen Oroszország a Burevesztnyik tesztjével? + videó

A Békemenet utáni hiszti: a számok nem hazudnak, de a Soros-média igen - Vezércikk + videó

Elszólta magát Ruszin-Szendi Romulusz, szerinte bezárnák őket, ha kiderülnének a Tisza Párt tervei + videó

Több európai vezető ellen tettek feljelentést migránsok ellen elkövetett bűncselekmények vádjával + videó

Mohamed Hannoun nyíltan támogatja a Hamaszt. A jobboldali kormánypártok szerint Olaszországban nincs helyük azoknak, akik gyűlöletre és erőszakra buzdítanak.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt Brüsszeli krimi élőben! Gulyás Gergely szerint a Bizottság a választáson akarja megbuktatni a kormányt. Elemezzük a zsarolás logikáját és a magyar választ.

Egész Európa és az egész világ érdeke, hogy béke legyen - Vitályos Eszter + videó Vitályos Eszter azt mondta: a Vatikán után Orbán Viktor Amerikába látogat majd a béke érdekében. Hozzátette: ezzel szemben Brüsszel és a Tisza Párt is abban érdekelt, hogy a háború tovább folytatódjon.