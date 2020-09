Az álhírgyártás növeli a járványveszélyt

894 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 26 461-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 beteg, csaknem 6 ezren meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 19 806. Mindenkinél, akinél felmerül a fertőzés gyanúja, térítésmentesen elvégzik a koronavírus kimutatására alkalmas PCR-tesztet - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Október elsejétől kötelező lesz a testhőmérséklet-mérés az oktatási intézményekbe való belépés előtt - mondta Müller Cecília. Példátlan ál- és rémhírgyártás, és közönséges hazudozás zajlik a baloldalon - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté az Origo videós blogjában azt mondta: az a fajta zavarkeltés, amit a baloldal csinál, növelheti a járványveszélyt. Kedvezményes bérleti és közterület-használati díjjal segítik Budapesten a turisztikai ágazat mikro- és kisvállalkozóit, valamint a taxisok is engedményt kapnak a drosztdíjból - döntött a Fővárosi Közgyűlés. Szijjártó Péter szerint a gyógyszeripar a magyar gazdaság kitörési ágazata, amelyben minden támogatás megtérül, ezért a kormány ezután is mindent megtesz, hogy a magyar gyógyszergyártás a világ élvonalában maradjon. Novák Emil filmrendező lesz a SZFE általános rektorhelyettese, Zalán János színész, producer pedig oktatási rektorhelyettesként dolgozik csütörtöktől - jelentette be Vidnyánszky Attila, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke az M5-ön. ÁSZ: Magyarország Alaptörvénye, a magyar törvények hatékony jogállami keretet biztosítanak a korrupció elleni fellépésre. Magyarországon 2010-től megerősödött és intézményesült a korrupció visszaszorítását és megelőzését biztosító integritásszemlélet. Az elmúlt tíz évben a magyar gazdaság életerőssé vált, és minden beruházás, amelyet a magyar vállalkozók tesznek, egy-egy kis győzelem a világjárvány okozta piaci kihívások felett - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. „Nem kezdünk fejlesztést a városvezetés támogatása nélkül. A Ligetben nem kezdünk új építkezést” - írta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára Twitter-bejegyzésében. 904 vállalat vette igénybe a kormány versenyképesség-növelő támogatását, így 30 iparágban 425 milliárd forint értékű beruházás valósul meg, és 155 ezer munkahelyet védenek meg – közölte Szijjártó Péter. Azonnali cselekvésre szólított fel Áder János államfő a Föld biológiai sokszínűségének megóvása érdekében. Bár az elmúlt években számos politikai döntés született a romlás megállítására, a helyzet ma mégis tragikusabb, mint valaha. A zöld hidrogén nélkülözhetetlen eszköz a 2050-es klímasemlegességi cél eléréséhez, az ITM éppen ezért kiemelten fontosnak tartja a hidrogén- (és biometán-) technológiákon alapuló pilot projekteket - mondta Kaderják Péter államtitkár. A kormányzat partner abban, hogy a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara az eddiginél komolyabb részt vállaljon a határon túl és a diaszpórában élő magyar fiatalok felsőfokú művészeti képzésében - közölte Potápi Árpád János államtitkár. Az Európai Parlamentben sokkal fontosabb kérdések is vannak Magyarországgal kapcsolatban, mint Bíró László antiszemita kijelentései - közölte a Momentum EP-képviselője. Donáth Anna közölte:számára az is elég, hogy az ellenzéki jelölt már megbánta tetteit. Érdekes módon a magyar jogállamiságot vitató uniós jelentések nem 2006-ban születtek, amikor emberek szemét lövették ki a fővárosban - így reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A lengyel és magyar Igazságügyi Minisztérium közös nyilatkozatban reagált az Európai Bizottság 2020-as jogállamisági jelentésére - közölte az Igazságügyi Minisztérium. A közlemény szerint a bizottság jelentése komoly aggályokat vet fel annak koncepciójával, módszertanával, forrásaival és tartalmával kapcsolatban, ezért nem szolgálhat alapul a jogállamisággal kapcsolatos bármilyen további vitához az Európai Unióban. „Soros-jelentésnek”, Magyarországgal szembeni nyílt politikai zsarolásnak minősítette az Európai Bizottság jogállamisági jelentését Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő. Románia üdvözli az Európai Bizottság bemutatott jogállamisági jelentését, az ebben jelzett hibák kijavítására törekszik, és helyesli, hogy az európai uniós támogatások folyósítását a jogállamisági alapelvek betartásától tegyék függővé. A román szenátus változatlan formában ismét megszavazta az államfő által megfontolásra visszaküldött Trianon-törvényt, amely ünnepnappá nyilvánítja június 4-ét, a - Magyarországot területe kétharmadától megfosztó - békeszerződés évfordulóját. A Nemzeti Liberális Párt országos vezetősége engedélyezte a területi szervezeteknek, hogy a magyarok által lakott vidékeken koalíciót kössenek az önkormányzatokban a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel - közölte a román miniszterelnök. Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság elnöke a nemzetvédelmi, a bel- és az igazságügyi tárcát felügyelő kormányfőhelyettesként tagja lesz a lengyel kormánynak, amelynek új struktúráját és összetételét Mateusz Morawiecki kormányfő ismertette. Árnyékkormányt alakít Szvjatlana Cihanouszkaja volt fehérorosz elnökjelölt, ellenzéki vezető. Már 33,5 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta az egymilliót, a gyógyultaké pedig 23,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovákiában október elsejétől 45 napos időtartamra vészhelyzetet léptet érvénybe a kormány, az intézkedésről szerdai ülésén döntött a kabinet a koronavírus fertőzöttek számának emelkedése miatt. Romániában újabb rekordot döntött és meghaladta a kétezret az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzések, illetve a húszezret az ismert aktív fertőzöttek száma. Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, szerdára több mint négyezer beteggel megdöntötte a korábbi napi csúcsot az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, a kórházi ápolásra szorulóké is több mint hétszázzal nőtt. Csehországban hétfőn harmincnapos szükségállapot lép érvénybe. Szlovéniában újabb napi rekordot döntött, de Horvátországban is nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok jelentéséből. Fertőtlenítésre lezárták az olasz parlament felsőházának épületét Rómában szerdán, miután a kormánypárti Öt Csillag Mozgalom közölte, hogy két szenátusi képviselője koronavírus-fertőzött. Oroszországban a regisztrált új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 8481-gyel 1 millió 176 ezerre emelkedett. Nagy-Britannia jó úton halad annak a célnak a teljesítése felé, hogy október végéig 500 ezerre emelkedjen a naponta elvégezhető koronavírustesztek száma - mondta szerdán Boris Johnson brit miniszterelnök. Jordániában az utóbbi 24 órában 1776 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ilyen mértékű növekedésre a járvány kitörése óta nem volt példa a királyság területén - közölte Szaad Dzsaber jordániai egészségügyi miniszter. Meghaladta a 26 ezret Iránban a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Indiában október 31-ig meghosszabbították a nemzetközi személyszállító légijáratok fogadására, illetve indítására vonatkozó tilalmat a koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések keretében. Az Európai Unió tervezett menekültügyi migrációs reformja túlmutat önmagán, az ügy a tagországok közötti összetartás próbatétele - mondta Angela Merkel német kancellár. Kelet-európai drogcsempész-hálózatra csaptak le a hatóságok Spanyolországban, az akcióban körülbelül 30 tonna hasist foglaltak le és tizenegy embert vettek őrizetbe - közölte a spanyol rendőrség. Vádat emeltek a portugál bevándorlási hivatal három munkatársa ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy halálra vertek egy érvényes vízum nélkül beutazó ukrán férfit a lisszaboni repülőtéren márciusban - közölte a portugál ügyészség. Őrizetbe vették azt a három szír határsértőt, akit szerda hajnalban fogtak el Röszkén, miután migránsok egy csoportja kövekkel dobálta meg a járőröket - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Összehangolt akcióban - hőkamerás drónt is bevetve - fogtak el a rendőrök egy gyáli családi házban egy 32 éves férfit, aki korábban eszméletlenre verte élettársát – írja a police.hu. Nemzetközi gyakorlat erőinek visszacsoportosítása miatt október 1. és 8. között a megszokottnál nagyobb katonai forgalomra kell számítani: az M0, M5, M6, M7, M43 autópályákon, és a 2-es, 8-as, 83-as számú főútvonalakon. Újratervezés miatt egy évet csúszik a Csömöri út - Drégelyvár utcai közúti felüljáró felújítása - tartalmazza a fővárosi önkormányzat közleménye. Közös helyközi közösségi közlekedési bérletet vezet be október elsején a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz a főváros dél-pesti agglomerációban, az egyesített zónabérlettel először a dunaharasztiak utazhatnak - közölte a MÁV Zrt. A Ferencváros huszonöt év után újra bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe: a magyar bajnokcsapat a selejtező utolsó körének visszavágóján - a múlt heti idegenbeli 3:3-at követően - gól nélküli döntetlent játszott a norvég Molde együttesével. A Telekom Veszprém 37:34-re győzött az ukrán Motor Zaporizzsja otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Módosul a mérkőzés-halasztások rendje a férfi és a női kézilabda NB I-ben, valamint a magyar szövetség koronavírus-protokollja is változik. Koronavírusos megbetegedések miatt november közepéig szinte biztosan nem léphet pályára a férfi kézilabda NB I-ben újonc Veszprém-Felsőörs csapata. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség a koronavírus-járvány miatt törölt minden hátralévő eseményt az idei versenynaptárból.