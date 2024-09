Az Alapjogokért Központ szerint ezekben a napokban dől el Budapest sorsa + videó

Azt kell látni, hogy az érintettség az nem helyi önkormányzati szinten érthető hanem, ahogy arra János is utalt, ez fölfelé is megvan. Tehát országgyűlési, baloldali ellenzéki képviselők irányában is. És ez szerintem a korábbi ügyek alapján amit látunk, az az egésznek maximum egy-két százaléka – mutatott rá Tóth Erik.

Nincsenek könnyű napjai a főpolgármesternek. Amellett, hogy Budapest különböző kerületeiben sorra buknak ki a baloldalhoz köthető korrupciós ügyek, rohamosan közeledik az október is. Karácsony Gergelynek legkésőbb a fővárosi közgyűlés alakuló üléséig ugyanis nem elég megegyeznie a Demokratikus Koalíció vezette pártszövetség vezetőivel ahhoz, hogy Budapest vezethető legyen, hanem egyeztetnie kell a Tisza Párttal is.

