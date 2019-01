Az alapellátás az emberek egész életét végigkíséri

Horváth Ildikó a háziorvosoknak rendezett szakmai napon elmondta, a nemrég bejelentett, 5,8 milliárd forintos kerettel meghirdetett, háziorvosi praxisközösségeknek szóló pályázat célja az egészségben eltöltött évek számának növelése, a szív- és érrendszeri, a daganatos megbetegedések rizikófaktorainak, valamint a gyermekek egészségi állapotát befolyásoló tényezőknek a felmérése.

Mint mondta, a háziorvosnak és az alapellátásban dolgozó többi szereplőnek – védőnő, házi gyermekorvos – van alkalma, lehetősége minden ponton beavatkozni, figyelni a célzott prevencióra.

Horváth Ildikó jelezte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint 2025-re 25 százalékkal kell csökkenteni az elhízás, a szív- és érrendszeri és a daganatos megbetegedések következtében bekövetkező halálozást.

Kitért arra, hogy a kormány 2010 óta folyamatosan fejleszti az alapellátást és elkötelezett annak megerősítésében.

A nemrég meghirdetett pályázat nagyban számít a háziorvosok – és a velük együtt dolgozó szakemberek – együttműködésére, közösen az egészségfejlesztési irodákkal, illetve az önkormányzatokkal – mondta az államtitkár.

A program szakmai irányítója az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet lesz.

Gondos Miklós, az ÁEEK főigazgatója arról beszélt, hogy a Három generációval az egészségért program nem egy egyszeri intézkedés, hanem hosszú távra szóló program lesz. Mint mondta, Magyarország az elmúlt időszakban szemmel látható eredményeket ért el az egészségügyben megkezdett programoknak köszönhetően, nőtt a születéskor várható élettartam, azonban az még mindig elmarad az uniós átlagtól.

A cél – folytatta –, hogy ne csak a várható élettartam, hanem az egészségben eltöltött évek száma is növekedjen, ehhez azonban kevés az egészségügyi ágazat, a lakosságot is nagy mértékben be kell vonni a prevencióba. Tudatosítani kell az emberekben, hogy életmódváltással, a káros szenvedélyek elhagyásával sokat tehetnek saját egészségük megőrzéséért – tette hozzá.

Andréka Péter, az országos kardiológiai intézet főigazgatója szakmai támogatásáról biztosította a háziorvosokat. Mint mondta, a WHO adatai szerint a kardiovaszkuláris betegségek vezetik a halálozási statisztikát, a teljes halálozás 31 százalékáért felelős ez a betegségcsoport.

A szakember elmondta, az elmúlt években ugyan meredeken csökkent a kardiovaszkuláris halálozás Magyarországon, de ez elsősorban a technológia és a gyógyszeres kezelések fejlődésének, illetve az országban kiépült katéteres laboroknak köszönhető.

A főigazgató kiemelte, a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásában a legnagyobb kockázat a magas vérnyomás és a diabétesz, amelyek kialakulásában szerepet játszik a túlsúly. Kiemelte, a felnőtt magyar lakosság kétharmadának magas a koleszterinszintje és a lakosság egy része túlsúlyos. Aggasztó jelenség - emelte ki -, hogy egyre több gyerek túlsúlyos.

Andréka Péter szerint a megelőzésben a háziorvosok tudják a legtöbbet tenni, hiszen ezen a szinten a legtöbb az orvos-beteg találkozás.