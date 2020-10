Az Agrárminisztérium államtitkára lett Erdős Norbert

2291 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 65 933-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 43 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1578-ra emelkedett, 17 098-an meggyógyultak. Az egészségügy felkészült, a védekezés tervszerűen zajlik, mindenki megkapja a számára szükséges legmagasabb szintű ellátást – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Bezárnák és leállítanák az országot Karácsony Gergelyék - ez derül ki abból a határozati javaslatból, amit főpolgármester párttársa terjesztett az Országgyűlés elé. A párbeszédes Szabó Tímea járványügyi szigorításokat célzó indítványa szerint a tüntetések kivételével be kellene tiltani az összes nyilvános rendezvényt. Szabó Tímea megtiltaná a nyugdíjasoknak, hogy használják a tömegközlekedést, valamint javaslatot tett a távoktatás visszavezetésére is. Karácsony Gergely szerint a pártja által benyújtott javaslatot a fővárosi közgyűlés is támogatni fogja. Elmaradt a Fővárosi Közgyűlés mára meghirdetett ülése a koronavírus-járványban megbetegedettek magas száma miatt. A Magyar Honvédség teljes képességével a magyar emberek szolgálatában áll, mindig képes és kész arra, hogy a magyar emberek biztonságát, szabadságát és hazánk függetlenségét óvja - hangsúlyozta Németh Szilárd államtitkár. Jogerősen pert vesztett Czeglédy Csaba a Hír Tv ellen. Az ügyvéd azt sérelmezte, hogy a Híradóban arról számoltunk be, hogy a DK-s politikusnak külföldi bankokban van széfje. A Fidelitas elnöke felszólította Niedermüller Péter és László Imre DK-s polgármestereket, hogy azonnal szüntessék meg a Czeglédy Csabával kötött szerződéseket. Illés Boglárka szerint felháborító, hogy az adófizetők pénzéből finanszíroznak egy olyan irodát, amelynek vezetőjének tagságát október 21-én a Vas megyei ügyvédi kamara felfüggesztette. A kormány megerősítette, a jó együttműködés jegyében a kabinet segítő kezet nyújt a fővárosnak és kész átvállalni jelentős budapesti városfejlesztések megvalósítását - közölte Fürjes Balázs államtitkár. Fürjes Balázs elmondta: első körben 60 milliárd forint megtakarítását tennék lehetővé a fővárosnak, ha a városvezetés elfogadja a kormányzati megoldást. A baloldal tovább folytatja a magyar emberek sértegetését - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője a kormánypártok nevében. A KDNP-s politikus felidézte, hogy Gyurcsányné szerint az ország az olcsó, kiszolgáltatott, tanulatlan, kétkezi munkásokra épül. Kormányzati fellépést követel a digitális cenzúra ellen a Mi Hazánk Mozgalom azt követően, hogy a Facebook letiltotta a párt profilját - jelentette ki Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese. Január elsejétől akár 10 millió forintos támogatást is kaphatnak a gyermekvállalás előtt álló vagy már gyermeket nevelő fiatalok új többgenerációs otthon létrehozására - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte: a kormány támogatja az új többgenerációs otthonok létrehozását, ezért január elsejétől a családi házak tetőtér-beépítéséhez is igénybe vehető a családi otthonteremtési támogatás akár maximális összege. Szerdán és csütörtökön megérkeznek az általánosösztöndíj-utalások a szakképzésbe járó, elsőéves fiatalok számláira - mondta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Rugalmasabb bérezést tesz lehetővé a kutatóhálózatban foglalkoztatottak jogállásának megváltoztatása. Ez a lépés elengedhetetlen a tehetséges kutatók bevonzásához és megtartásához - hangsúlyozta Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkár. Jól átgondolt tudatosan felépített, egymásra épülő fejlesztéssorozat valósult meg a Veszprémi Állatkertben a Modern városok program keretében - mondta Gyopáros Alpár kormánybiztos az állatkert 2,5 milliárd forintos beruházásainak projektzáróján. A világgazdaság új korszaka éles versennyel kezdődik, de ezzel együtt új lehetőségek nyílnak a magyar cégek előtt külföldön - mondta a külügyminiszter abból az alkalomból, hogy 30 cég kapott okiratot a külpiaci terjeszkedést segítő állami támogatásról. Az MVM Csoport tulajdonába került a német energetikai cég, az Enexio magyarországi vállalata és két kínai leányvállalata is - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a tulajdonosváltással együtt az MVM-hez került egy világhírű magyar szabadalom is. Áder János köztársasági elnök újabb kilenc évre kinevezte Péterfalvi Attilát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének. A határokon feltorlódott migránsok komoly veszélyt jelentenek, a határt védő rendőröknek erőszakos cselekményekkel kell számolniuk a következő időszakban – közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádióban. Az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan Magyarország is aggodalommal figyeli a Franciaország és Törökország, vagyis két NATO-szövetséges közötti feszültség növekedését - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Nem is lehetne jobb Magyarország és az Egyesült Államok viszonya - mondta a távozó budapesti amerikai nagykövet a Magyar Nemzetnek. Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a szervezet hétvégi választási sikeréhez. Orbán Viktor hangsúlyozta: az október 25-én megrendezett ukrajnai helyhatósági választásokon a kárpátaljai magyarság ismét megmutatta az összefogás erejét. Már csaknem 44 millió fertőzöttet tartanak nyilván a világon, a járvány halálos áldozatainak száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 29,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában egy nap alatt 5343 új koronavírus-fertőzöttet és 107 halálesetet jegyeztek fel. A járványügyi intézkedések és szabályok betartását szorgalmazta a koronavírus-fertőzések és a halálesetet növekvő száma miatt a lengyel egészségügyi miniszter helyettese. Emmanuel Macron francia államfő ma este élő televíziós beszédben újabb korlátozásokat jelent be a koronavírus-járvány fokozódó terjedése miatt, ami sajtóértesülések szerint akár négy hétig tartó országos karantén is lehet. Egész novemberre leállíthatják Németországban a vendéglátást és az idegenforgalmat, és a művészeti és kulturális életet a koronavírus-járvány erősödése miatt - jelezte a szövetségi egészségügyi miniszter. Kötelező lett a maszkviselés Oroszországban az 50 főnél több embert befogadó nyilvános helyeken, a tömegközlekedésben, a taxikban, a parkolókban és a liftekben. Véget ért Melbourne csaknem négy hónapos zárlata. Az ausztráliai Victoria állam fővárosa 112 napig volt vesztegzárban a koronavírus-járvány miatt, időtartamát tekintve ez volt az egyik leghosszabb járványügyi zárlat a világon. A gazdaságot és járványügyi kérdéseket előtérbe helyezve kampányolt Donald Trump amerikai elnök a középnyugati államokban, és tőle külön vett részt egy kampányrendezvényen a first lady, Melania Trump. Amerikába távozott Fehéroroszországból a júliusban őrizetbe vett Vitali Skljarov kettős állampolgár, akit azzal vádoltak meg a hatóságok, hogy a helyi ellenzéket segítette a tiltakozók mozgósításában. Recep Tayyip Erdogan török elnök azt mondta, hogy Moszkva láthatóan nem akar tartós békét a polgárháború sújtotta Szíriában, miután Oroszország hétfőn légicsapásokat hajtott végre az északnyugati Idlíb tartományban. Egy halottja és több sebesültje van a polgári lakosság körében az azerbajdzsáni fegyveres erők által Hegyi-Karabah ellen végrehajtott rakétatámadásnak - közölte a jereváni kormány. Irán megkezdte az építkezést a natanzi atomközpont közelében, ahol új csarnokot alakít ki urándúsító centrifugák összereléséhez a föld alatt - derült ki a nyilvánosságra került műholdképekből. A cseh parlament alsóháza terrorszervezetté nyilvánította teljes egészében a Hezbollah libanoni radikális síita mozgalmat, annak politikai és katonai szárnyát egyaránt - közölte a cseh média. Több mint 55 millió forint értékű speedet foglaltak le a rendőrök múlt szombaton két kőbányai helyszínen - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Nem jogerősen egy hónapra letartóztatta a Kecskeméti Járásbíróság azt az ukrán férfit, aki vasárnap Jakabszállás közelében ittasan vezetve, előzés közben összeütközött egy szembe jövő autóval, amelynek utasa a helyszínen belehalt sérüléseibe. Nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélte a Kisvárdai Járásbíróság azt a férfit, aki 2018-ban bántalmazta az őt ellátó mentőápolót. A vádlottat emellett lopás vétsége miatt is elmarasztalta a bíróság. Az ügyészi indítványt elfogadva jogerősen 3 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte a Tapolcai Járásbíróság azt a szlovák férfit, aki még 2007 nyarán rabolt ki társával egy ábrahámhegyi utazási irodát. Csütörtöktől meghosszabbított nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi temetők, az idén mindenszentek és halottak napján a koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Budapesti Temetkezési Intézet közös megemlékezései. Női kosárlabda Euroliga: Izmit Belediyespor (török) - Aluinvent DVTK 85:68 A Nemzetközi Atlétikai Szövetség világörökségi gyűjteményének része lett Tábori Lászlónak, a mérföldes futás és az 1500 méter egykori klasszisának 9-es versenyzői rajtszáma. Dévai Boglárka Európa-bajnok tornásznál súlyos porc- és szalagsérüléseket diagnosztizáltak.