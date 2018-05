Az agrárminiszter-jelölt szerint egy migráns lehet a felelős a sertéspestisért

TÖBB MINISZTERJELÖLTET HALLGATNAK MA MEG AZ ORSZÁGGYÛLÉS BIZOTTSÁGAI KINEVEZÉSEIK ELÕTT. VISSZAUTASÍTOTTA TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGY-MINISZTER, HOGY A KORMÁNY „KÖZIGAZGATÁSI MUTYIT” AKARNA LÉTREHOZNI. TRÓCSÁNYI: BE KELL FEJEZNI A KÖZIGAZGATÁSI FELSÕBÍRÓSÁG LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS MUNKÁT. ERÕSEBB ÉS SZÉLESEBB KÖRÛ ALAPTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁST ÍGÉRT BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN ROGÁN ANTAL. ROGÁN: JÚNIUSBAN KERÜLHET A PARLAMENT ELÉ A HETEDIK ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS ÉS A STOP SOROS-TÖRVÉNYCSOMAGOT. ROGÁN BEJELENTETTE, HOGY A CIKLUS ELSÕ NEMZETI KONZULTÁCIÓJA A DEMOGRÁFIAI FORDULATRÓL SZÓL MAJD. HATÁROZOTT ELKÉPZELÉSEIM VANNAK A HONVÉDSÉG JÖVÕJÉRÕL MONDTA MEGHALLGATÁSÁN BENKÕ TIBOR. KÁSLER MIKLÓS: AZ EMMI FELADATA, HOGY SEGÍTSEN ABBAN, HOGY AZ EMBER ÉLJEN JÓL ÉS SZÉPEN. KÁSLER: MAGYAR HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLÕ, KORSZERÛ OKTATÁSI RENDSZER ÉS ÉRTÉKTEREMTÕ KULTÚRA A CÉL. A KONKRÉT VÁLASZOKAT HIÁNYOLTA KÁSLER MIKLÓS MINISZTERJELÖLTI MEGHALLGATÁSÁN A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. A TERMELÕK SZÁMÁRA KISZÁMÍTHATÓBB PIACI KÖRNYEZETET ALAKÍTANA KI A LEENDÕ AGRÁRMINISZTER, NAGY ISTVÁN. NAGY ISTVÁN: A SERTÉSPESTIS ÚGY JUTOTT EL HEVES MEGYÉBE, HOGY EGY MIGRÁNS ELDOBOTT EGY SZENDVICSET, AMIT MEGEVETT EGY VADDISZNÓ. KACSÁNAK NEVEZTE SEMJÉN ZSOLT AZ AMERIKAI VÍZUMMENTESSÉG MEGVONÁSÁRÓL SZÓLÓ HÍREKET. NAVRACSICS TIBOR: NINCS RENDSZERSZINTÛ PROBLÉMA A MAGYAR JOGÁLLAMISÁGGAL MAGYAR IDÕK. KÓSA-ÜGY: NYÁR KÖZEPÉIG IS ELTARTHAT, MIRE KIADJÁK MAGYARORSZÁGNAK A CSENGERI ASSZONYT, AKIT CSALÁS MIATT TARTÓZTATTAK LE SVÁJCBAN. LMP: A JOBBIKON KÍVÜLI ELLENZÉK MEGSEMMISÜLT VIDÉKEN. GYÕRI PÉTERT JELÖLIK CIVILEK ÉS ELLENZÉKI PÁRTOK A JÓZSEFVÁROSI IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSRA. CSERHÁTI PÉTER: HÁROM BUDAPESTI CENTRUMKÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉRE ÍRNAK KI PÁLYÁZATOT M1. A DÉL-BUDAI KOMPLEXUM ÉPÍTÉSE MELLETT ÖSSZEKÖLTÖZNE A HALLER UTCAI KARDIOLÓGIAI INTÉZET ÉS A SZENT ISTVÁN-SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZ. ÚJABB 185 TELEPÜLÉSEN FOLYTATÓDIK A SZÚNYOGIRTÁS A HÉTEN KÖZÖLTE A KATASZTRÓFAVÉDELEM. EZER FÖLÉ EMELKEDETT A CSALÁDI CSÕDVÉDELMI ELJÁRÁSOK SZÁMA - MAGYAR IDÕK. VARSÓBAN TÁRGYAL MA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. LENGYEL KORMÁNYFÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI CÉLJAIT NEM VALÓSÍTHATJÁK MEG A KOHÉZIÓS ÉS AZ AGRÁRPOLITIKA ROVÁSÁRA. MAGYARORSZÁG SEGÍT, HOGY AZ ELÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK HAZATÉRHESSENEK MONDTA SZIJJÁRTÓ PÉTER BRÜSSZELBEN. LEMONDOTT A HORVÁT GAZDASÁGI MINISZTER A PÉNZÜGYI GONDOKKAL KÜZDÕ AGROKOR KÖRÜLI LEGÚJABB BOTRÁNY MIATT. KATALÓNIA ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTA A FÜGGETLENSÉGPÁRTI QUIM TORRÁT A BARCELONAI PARLAMENT. AZ EU RENDELETET FOGADOTT EL AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN. CSAKNEM 40 PALESZTIN TÜNTETÕT LÕTTEK LE IZRAELI KATONÁK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL KIROBBANT ÖSSZECSAPÁSOKBAN. ÚJABB ÖNGYILKOS BOMBAMERÉNYLET VOLT INDONÉZIA MÁSODIK LEGNAGYOBB VÁROSÁBAN, EGY RENDÕRÕRSNÉL, LEGKEVESEBB 10-EN MEGSÉRÜLTEK. KÉT EMBERT LETARTÓZTATTAK FRANCIAORSZÁGBAN A SZOMBATI KÉSELÉSES MERÉNYLETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. TÖBB EURÓPAI TERRORTÁMADÁSRA IS KÉSZÜLHET AZ ISZLÁM ÁLLAM MONDTA A BRIT TITKOSSZOLGÁLAT VEZETÕJE. HÁBORÚRA SZÓLÍTOTT FEL AZ AL-KAIDA VEZETÕJE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETÉSE MIATT. A RÉSZEREDMÉNYEK SZERINT A SÍITA RADIKÁLISOK BLOKKJA VEZET AZ IRAKI VÁLASZTÁSOKON. LEGKEVESEBB 41 EMBER HALT MEG AZ INDIA ÉSZAKI RÉSZÉN TOMBOLÓ ÚJABB ESÕZÉSEK ÉS HOMOKVIHAROK KÖVETKEZTÉBEN. EBOLA ELLENI OLTÓANYAG KONGÓBA JUTTATÁSÁN DOLGOZIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET. HUSZONNÉGY ÓRÁS SEBESSÉGELLENÕRZÕ AKCIÓT TART A RENDÕRSÉG KEDD REGGELIG. VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI TAVALY NYÁRON FELGYÚJTOTTA SZÁLLÁSADÓJA MEZÕCSÁTI HÁZÁT. ELÕÁLLÍTOTTAK A RENDÕRÖK EGY FÉRFIT ÓZDON, AKI EGY SZÓVÁLTÁS UTÁN KÉT EMBERT SZÚRT MEG KÉSSEL. FEJSZÉVEL VÁGTA FEJBE TESTVÉRÉT EGY FÉRFI DETEKEN, A RENDÕRÖK ELÕÁLLÍTOTTÁK ÉS KIHALLGATTÁK. EMELI BRUTTÓ 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA EMELKEDIK.