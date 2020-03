Az agrárkamara és a Magosz is csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezéséhez

A migrációs hullám nemcsak a terrorizmus közvetlen veszélyével, hanem koronavírus-fertőzéssel is fenyeget - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-videójában. Hollik István hozzátette: a legtöbb illegális bevándorló ugyanis olyan területről érkezik, mint például Irán, ami a koronavírus gócpontja is egyben. Lelki-pszichikai akadálynak nevezte a magyar határkerítést az MSZP alelnöke, ami szerinte csak arra jó, hogy a magyar emberek ne féljenek. Komjáthi Imre szerint az illegális bevándorlást szervezetten és humánusan kell kezelni, a határt pedig más modern határvédelmi eszközökkel is meg lehetett volna védeni. Elképesztőnek nevezte Komjáthi Imre kijelentéseit a magyar határkerítésről a honvédelmi államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Németh Szilárd hangsúlyozta: a szocialisták most is azt mondják, hogy kerítés egy fölöslegesen elkészült védelmi eszköz. Az államtitkár szerinte a magyar emberek nem számíthatnak a baloldalra, ha az ország biztonságáról van szó. Háborúval fenyegette meg a kormányt Karácsony Gergely. A főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta: Az iparűzési adó elvonásával egy politikai értelemben vett hidegháború fog jönni a kormány és a főváros között. A 2022-es választás előtt tető alá hozandó ellenzéki összefogás stratégiai kérdéseiről is egyeztetett Gyurcsány Ferenccel az MSZP fővárosi frakcióvezetője - írja a Magyar Nemzet. Zsarolásnak nem engedek - reagált Sneider Tamás, a Jobbik korábbi elnöke közösségi oldalán, miután a párt vezetői Bana Tibor távozását követően jelezték: 2022-ben nem lesznek közös ellenzéki jelöltek azok, akik távoznak a frakcióból. Legalább egymillió család otthonát mentették meg azok a kormányzati döntések, amelyek 2010 után léptek életbe a devizacsapda megszüntetése érdekében - jelentette ki a Magyar Nemzetnek Fónagy János államtitkár. A magyar gazdaságpolitika jelentős eredménye, hogy a lakosság egyre nagyobb mértékben járul hozzá az államadósság finanszírozásához állampapírok vásárlásával - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány kis- és középvállalkozások fejlesztési stratégiájának egyik zászlóshajója a Magyar multi program, amelynek keretében 50 hazai kkv juthat csaknem 15 milliárd forint fejlesztési forráshoz idén - közölte Szepesi Balázs helyettes államtitkár. Magyarország növekedési bajnok az Európai Unióban, az Európai Bizottság elismeri a magyar gazdaságpolitika eredményeit - jelentette ki György László államtitkár az Európai Bizottság országjelentését értékelve. Az Európai Unió bíróságának ítélete szerint nem sértett európai uniós jogot a magyar kormány, amikor 2010 után távközlési és kiskereskedelmi különadókat vetett ki – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A civil közösségek, valamint a nemzet, mint közösség fontosságát hangsúlyozta Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott a kecskeméti megyeházán, a városi civil fórumon. Az EU megerősödéséhez szükség van az Eurázsiai Gazdasági Unióval való szorosabb együttműködésre - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Minszkben. Egyre feszültebb a helyzet a török-görög határnál. A Hír Tv tudósítója arról számolt be, hogy folyamatosan érkeznek a határhoz a bevándorlók a török oldalon. Bohár Dániel azt mondta: az illegális bevándorlók minden eszközt bevetnek, hogy eljussanak az átkelőhöz. A görög török határon továbbra is migránsok ezrei várnak arra, hogy átjuthassanak az unió területére. A török hatóságok mintegy 130 ezer menekültet szorítanak a görög határ felé az ideiglenes táborokból - közölte Oleg Zsuravljov, a szembenálló szíriai felek kibékítéséért felelős orosz központ parancsnoka. Recep Tayyip Erdogan török elnök viselkedése támadás az EU és Görögország ellen - jelentette ki Sebastian Kurz konzervatív osztrák kancellár. Az Európai Unió és Törökország közötti migrációs egyezmény tiszteletben tartására szólította fel Ankarát Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az Európai Unió minden szükséges támogatást meg fog adni Görögországnak a migrációs válság kezeléséhez, és csalódnak azok, akik éket próbálnak verni a közösség tagjai közé – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Százegy illegális bevándorló kötött ki tegnap este Ciprus keleti partvidékén egy bárkával. A migránsok csoportjában 43 gyermek és 14 nő is volt, akik közül négyen várandósak. Ankara nem teljesíti az idlíbi rendezésről Szocsiban megkötött megállapodást, a terroristák megerősített övezetei összenőttek a török megfigyelőállásokkal a feszültségcsökkentési övezet határán - jelentette ki az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Lengyelországban is megjelent az új típusú koronavírus. A beteg jól érzi magát, a nyugat-lengyelországi Zielona Góra város kórházában kezelik. Már 79 halálos áldozata van az újfajta koronavírus-járványnak Olaszországban, a fertőzöttek száma 2200 fölé emelkedett. Indiában 16 olasz állampolgárnál mutatták ki, hogy fertőzöttek az új koronavírussal - közölte az újdelhi kormány egészségügyi minisztere. Az olaszokkal 28-ra ugrott az eddig azonosított fertőzöttek száma Indiában. Gyors ütemben nő az iráni fertőzöttek és halálos áldozatok száma, a halottaké mára 77-re, a fertőzötteké pedig 1501-ről 2336-ra emelkedett - jelentette be az egészségügyi miniszterhelyettes. Miniszterelnök-jelöltnek választotta a szlovén parlament Janez Jansát, aki várhatóan négypárti jobbközép kormányt alakít majd. A dél-koreai koronavírusos megbetegedések 66 százaléka tömeges fertőzésekre vezethető vissza, amelyek középpontjában továbbra is a tegui Sincshondzsi keresztény egyház áll. Benyújtotta lemondását a parlamentnek Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök - jelentette be az Ukrajinszka Pravda értesülése szerint Dmitro Razumkov házelnök a Nép Szolgája párt frakcióülésén. Tálibok elleni légicsapást hajtott végre az amerikai haderő a dél-afganisztáni Hilmend tartományban - jelentette be az amerikai hadsereg egyik szóvivője. Az első részeredmények szerint Bernie Sanders vermonti szenátor nyerte meg az amerikai demokraták előválasztását Kaliforniában. Jelentős károkat okoztak a tornádók az Egyesült Államokban - 19 ember életét vesztette, Tennessee államban 44 ezer fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás. Karbantartás és fejlesztés miatt lezárja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője mindkét futópályát tavasszal, de a korábbi gyakorlathoz képest a lezárás rövidebb ideig tart majd. Harcsa Zoltán, a közelmúlt legeredményesebb magyar amatőr ökölvívója bejelentette visszavonulását. Labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntő, első mérkőzés: Puskás Akadémia FC - Mezőkövesd Zsóry FC 0:1 A román bajnok Dinamo Bucuresti férfi kézilabdacsapata ősztől a magyar élvonalban szeretne szerepelni. Kétségessé vált a vietnámi Forma-1-es futam megrendezése, miután az ázsiai országban a koronavírus-járvány miatt beutazási korlátozást rendeltek el az Olaszországból érkezőkkel szemben.