Az áfacsökkentés ellenére durván drágult a tojás és a vaj

Van, aki a tojás és a vaj drágulása ellenére is ugyanannyit vásárol ezekből a termékekből karácsonyra, de akad olyan is, aki kevesebb finomságot tesz az asztalra. A tejtermékek és a tojás általános forgalmi adója januárban 27-ről 5 százalékra csökkent – karácsonyra mégis a korábbinál is drágábbak lettek ezek a termékek. A tojás például januárban átlagosan 36-37 forint volt, míg most akár 72 forintot is elkérnek érte. A vaj is másfélszer annyiba kerül, mint 1 éve.

Az egyik áruházlánc szóvivője azt mondja, hogy a drágulásnak előre nem látható okai vannak. „Az elmúlt hónapokban mind a tojás, mind a vaj drágulását tapasztalhatták a vásárlóink, ugyanis a beszerzési árak növekedtek. A tojás tekintetében az árdrágulás oka az év eleji madárinfluenza-járvány, valamint a néhány hónappal ezelőtt kirobbant rovarirtószeres botrány, míg a vaj drágulásának oka az alapanyagok árának drágulásában kereshető, a zsiradék ára megnövekedett, valamint a kereslet-kínálat aránya megbomlott” – nyilatkozta a Hír TV-nek Maczelka Márk, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője.

A földművelésügyi miniszter szerint a drágulás csak átmeneti. „A baromfiállomány növekedése most a baromfiinfluenza után oda vezet, hogy a baromfihús, illetve a tojás ára is csökkenni fog. Ugyanez érvényes a vajra és az egyes tejtermékekre is, hiszen itt a tejpiaci válság következtében Európa jó néhány termelő országában 15-20 százalékos jószágállomány-csökkenés volt, és kell némi idő arra, hogy a termelés helyreálljon és az árak is beálljanak egy méltányos szintre” – mondta Fazekas Sándor.

A tejtermékek és a tojás áremelkedése utoljára 2015 júliusban volt a jelenleginél is nagyobb.