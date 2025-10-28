Keresés

2025. 10. 28. Kedd
Belföld

Az adatokkal együtt a Tisza szimpatizánsai is elszivárogtak

2025. október 28., kedd 16:56 | Magyar Nemzet
Magyar Péter Tisza-szimpatizánsok Tisza Világ applikáció

Több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a párt telefonos alkalmazásának aktív használatával az adatszivárgási botrány utáni napokban, hetekben – tudta meg a Magyar Nemzet. Információink szerint az aktivitás visszaesése két hullámban történt meg: előbb rögtön a botrány kirobbanásakor, majd akkor, amikor kiderült, hogy nem igaz az a kémtörténet, amivel a párt a kormányra próbálta tolni a felelősséget. A történések miatt kiéleződött a viszony Magyar Péter és az alkalmazásért felelős alelnök, Radnai Márk között. Úgy tudjuk, már mások előtt is nyíltan veszekednek.

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Rengeteg embert eltántorított a Tisza Világ applikációt használók közül az október elején kirobbant adatszivárgási botrány – értesült a Magyar Nemzet. Úgy tudjuk, több mint 30 ezren hagytak föl az alkalmazás aktív használatával a botrányt követő napokban, hetekben.  A Magyar Nemzet információ szerint az applikáció iránti bizalmatlanság, vagyis a használat bezuhanása két hullámban jelentkezett.

Az első közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után, a második pár nappal később: akkor, amikor kiderült, hogy csupán kitalált gyerekmese az a magyarázat, amivel a Tisza vezetése, elsősorban Radnai Márk alelnök megpróbálta a Fideszre kenni az adatszivárgást.

A Tisza szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit két nap alatt százezeren töltöttek le. Az appnak bizonyosan fontos szerepet szántak Magyar Péterék a kampányban, a közösségépítésben, a mozgósításban. Az alkalmazás kifejlesztését Radnai Márk koordinálta, sőt, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy azon Amerikában dolgoznak. Hogy ez szándékos figyelemelterelés volt, vagy Radnai csupán nem bontotta ki az igazság minden részletét, azt egyelőre nem tudni, annyi ugyanakkor biztos, hogy már rögtön az első napokban súlyos adatszivárgás történt: a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre az applikációból.

Hamar kiderült, hogy a lista hiteles, a Magyar Nemzet ugyanis megannyi érintettel vette fel a kapcsolatot, akik lényegében igazolták az adatok valódiságát. A botrányt október 6-án kirobbantó Index emellett arról is írt: a Tisza telefonos applikációját ukránok fejleszthették és a működtetésében is részt vehettek, amire egyértelműen utal, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az egyik admin, vagyis kezelő egy ukrán informatikai szakember, aki egy telefonos alkalmazásokat is fejlesztő ukrán cégnél dolgozik. Emiatt felmerült, hogy több tíz-, de akár százezer magyar adatai is ukrán kezekbe kerülhettek.

Fotó: Shutterstock

 

 A Radarban a Trump című műsor vendége,Tóth Árpád szerepel, aki egy levélköteggel érkezett Jeszenszky Zsolthoz. A levelekben a sorok olyan elítéltektől származnak, akik a legborzasztóbb gyilkosságokat követték el az Egyesült Államokban.

