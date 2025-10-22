Autóbusz csapódott egy gimnáziumba Szolnokon + videó
Megosztás itt:
2025. október 22., szerda 20:00
| Hír TV
Huszonhárom embert – tizenkilenc felnőttet és négy gyermeket – szállítottak kórházba. A földi mentőegységek mellett két mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre. A polgármester szerint az iskolaépület továbbra is biztonságos, a károk helyreállítását a tankerület hamarosan elindítja.
Ez derül a 25. alkalommal közzétett "Vallásszabadság a világban" című jelentésből. A Vatikán által alapított „Segítség a rászoruló egyházaknak” alapítvány egy petíciót is indított a vallásszabadságért, amelyet minden országban alá lehet írni online felületükön is.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Magyarország a béke szigete, ezt mutatja meg az ország a holnapi Békemeneten. - hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, most kell igazán sokan lenni. A 11. békemenetet tarják meg holnap. Szakértők szerint a rendezvény történelmi jelentőségű lesz.
Orbán Viktor a békemenetre invitált mindenkit. Úgy fogalmazott: találkozzunk holnap, és mutassuk meg: mi vagyunk többen. A kormányfő azt is elárulta, hogy a beszédét délután fogja megírni, addig még kormányzás van.
Sorsdöntő jelentőségű lesz az idei, október 23-i Békemenet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak és a brüsszeli háborús lobbinak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a háborús őrületből. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.