Ausztria érdekeit sérti Paks II, ezért támadják folyamatosan

Megosztás itt:

Az energiamix meghatározásának joga szuverén tagállami hatáskör. Ennek ellenére a nemzeti érdekeket szolgáló Paks II projektet 2014 óta közvetlenül és közvetett módon folyamatosan támadja Ausztria, miután félti az olcsó áramot termelő konkurenciától a saját energiapiacát és a stabil magyarországi exportját – mondta el a Magyar Nemzet megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő annak kapcsán, hogy az Európai Bíróság nemrég osztrák indítványra megsemmisítette az Európai Bizottság 2017 márciusában meghozott határozatát, amely jóváhagyta az állami támogatást a Paks II Atomerőmű két új, orosz VVER–1200 típusú blokkjának megépítéséhez.

Ezt követően a magyar és az orosz fél is kinyilvánította, hogy a magyar érdekeknek megfelelően tovább kívánják folytatni a Paks II atomerőmű megvalósítását. Folyamatosak az engedélyezési eljárások, a telephelyen az első beton öntéséhez szükséges előkészületek zajlanak, és Oroszországban a terveknek megfelelően halad a nagyberendezések gyártása.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!