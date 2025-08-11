Ausztrália felboríthatja a béke egyensúlyát: szeptemberben elismeri a palesztin államot

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy a lépésre az ENSZ Közgyűlésén kerül sor, miután a Palesztin Hatóságtól kötelezettségvállalásokat kaptak. A háború ezzel a döntéssel újabb szakaszába lép.
Izraelre egyre nagyobb nyomás hárul a háború miatt
A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye arra, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhínségnek – mondta Albanese.
