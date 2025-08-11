Keresés

Belföld

Ausztrália felboríthatja a béke egyensúlyát: szeptemberben elismeri a palesztin államot

2025. augusztus 11., hétfő 10:00 | HírTV
Ausztrália szeptember Palesztin

Az ausztrál lépés követi az angol, francia és kanadai példát, de a háborús térségben újabb feszültségeket szíthat, és végzetes következményekkel járhat.

  • Ausztrália felboríthatja a béke egyensúlyát: szeptemberben elismeri a palesztin államot

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy a lépésre az ENSZ Közgyűlésén kerül sor, miután a Palesztin Hatóságtól kötelezettségvállalásokat kaptak. A háború ezzel a döntéssel újabb szakaszába lép.

Izraelre egyre nagyobb nyomás hárul a háború miatt

A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye arra, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhínségnek – mondta Albanese.

 

 A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

 

Kapcsolódó tartalmak

