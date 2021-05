Ausztrália akár a jövő év végéig is zárva tarthatja határait

Augusztusig biztosan szükség lesz a védettségi igazolványra - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: többek között éttermekbe, szállodákba, koncertekre és sporteseményekre is csak azok juthatnak be, akik az oltások által védettséget szereztek. Országosan 30 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma az előző héthez képest -jelentette be Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Péntek éjfélig várják a 16-18 évesek regisztrációját a vakcinainfo.gov.hu-n. A legszélesebb védettséget a Sinopharm-vakcina adja, mert a vírus teljes fehérjeállományát tartalmazza az oltás-hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Az oltóbuszok olyan helyekre is eljutnak, ahonnan nehezebb elérni az oltópontokat - mondta Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője. Az igazi különbség a védelemben a nem oltottság és az első oltás között van, de a teljes védelmet a két oltás együttesen tudja kialakítani - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Az írásbeli érettségi vizsgák utáni héten kezdik el oltani a koronavírus ellen a 16-18 éveseket, akik Pfizer-vakcinát kapnak - közölte György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. A magyarok döntő többsége elégedett a kormány keleti forrásokra is fókuszáló vakcinabeszerzési stratégiájával - derül ki az Alapjogokért Központ legfrissebb felméréséből. Tóth Erik vezető elemző Magyarország élőben extra című műsorában közölte: a megkérdezettek 72 százaléka szerint jó döntés volt kínai és orosz gyártókkal is leszerződnie a kormánynak. A baloldali kritikák ellenére az emberek úgy vélik, a kormány sikere, hogy ma már több mint 4 millió embert sikerült beoltani. Tarlós István szerint Karácsony Gergely inkább miniszterelnök lenne, mint főpolgármester. Budapest korábbi vezetője a Magyarország élőben című műsorunkban kijelentését azzal támasztotta alá, hogy Karácsony Gergely nem a város ügyeivel foglalkozik, ami a nyilatkozatain is meglátszik. Tarlós István azt elismerte, hogy a jelenlegi városvezetés nincs könnyű helyzetbe, de aki hajlandó együttműködni a kormánnyal az tud eredményeket felmutatni. A kormány benyújtotta a jövő évi költségvetés tervezetét, amelynek célja, hogy dinamikus gazdasági növekedést tudjanak biztosítani - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A magyar kormány szerint mindenki számára meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy munkát vállalhasson, a pénzt pedig meg kell tartani azoknál, akik azért megdolgoztak - jelentette ki az igazságügyi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. Nélkülözhetetlen az oltás, mert csak így sikerült megtörni a járvány harmadik hullámát - ezt állapította meg Orbán Viktor magyar és Janez Jansa szlovén miniszterelnök a portugáliai Portóban. A két kormányfő országaik járványügyi védekezéséről egyeztetett Az Európai Unió előtt álló szociális kihívásokra Magyarország számára a munka, a család és az innováció a megoldás - jelentette ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a portugáliai Portóban. Magyarországnak és az Európai Uniónak is érdeke a nyugat-balkáni államok mihamarabbi felvétele a közösségbe, a csatlakozási folyamat lassítása elfogadhatatlan - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Montenegróban. Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri a koronavírus elleni oltásról kiállított igazolásokat, ugyanakkor nem biztos, hogy erről megállapodást is alá kell írni - mondta Florin Citu román miniszterelnök. A világon 155,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió, a gyógyultaké pedig 91,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Oroszországban hivatalosan is engedélyezték a Szputnyik Light egy dózisú vakcina használatát. Meghaladta az egymilliót a koronavírussal fertőzöttek száma Belgiumban, miközben a járványadatok harmadik hete csökkenést mutatnak az országban. Luxemburg egyes rendkívüli intézkedések fokozatos feloldását jelentette be. Meghaladta a 15 milliót a fertőzöttek száma Brazíliában. A Covid-19-nek már csaknem 417 ezer áldozatáról tudni. Akár a jövő év végéig is zárva maradhatnak Ausztrália határai a koronavírus-járvány miatt - jelentette ki az ország kereskedelmi minisztere. Befejeződtek a helyi önkormányzati és parlamenti választások Nagy-Britanniában, eredmények a hétvégén várhatók. Pokolgép robbant a Maldív-szigetek korábbi elnökének Male-i otthona mellett, kormányzati források szerint Mohamed Nasíd ellen merényletet kíséreltek meg. A politikust kórházba szállították, állapota stabil. Az erőszakos bűntények és az illegális hulladékelhelyezés visszaszorulását is várják azoktól a térfigyelő kameráktól, amelyeket egy 2019-ben elindított program folytatásaként Pécs keleti városrészében telepítettek a közelmúltban. A 81 kilogrammos Ungvári Attila aranyérmet szerzett a cselgáncsozók kazanyi Grand Slam-viadalán. A magyar férfi kézilabda-válogatott Portugáliával, Izlanddal és Hollandiával került azonos csoportba a jövő januári magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének sorsolásán. A Bodonyi Dóra, Kőhalmi Emese páros nyerte a női kajak kettesek 500 méteres döntőjét a kajak-kenusok válogató- és tájékoztató versenyén. Ligeti Dániel vereséget szenvedett a szabadfogásúak 125 kilogrammos kategóriájának elődöntőjében, így lemaradt a kvótáról a birkózók utolsó olimpiai kvalifikációs versenyén, Szófiában.