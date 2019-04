Augusztustól él az éjszakai repülési tilalom Budapest felett

A magyar kormány továbbra is az ukrán-magyar kapcsolatok fejlesztésén fog munkálkodni és ebben számít a Volodimir Zelenszkijjel való együttműködésre is - írta Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna megválasztott elnökének címzett gratuláló levelében. Európának új vezetőkre van szüksége, olyanokra, akik felismerik az európai emberek érdekeit, és képesek is azokat megvédeni - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint Jean-Claude Juncker európai vezetőként megbukott, mert a briteket nem tudta bent tartani a közösségben, a migránsokat pedig nem tudta az uniós határokon kívül tartani. Az egyházra leselkedő legnagyobb veszély, ha időleges ideológiákhoz akar alkalmazkodni - mondta a miniszterelnök-helyettes a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Semjén Zsolt szerint sok esetben azt látni, hogy az egyház vagy egyházi személyek úgy viselkednek, mint egy szakszervezet vagy egy filantróp egyesület. A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legversenyképesebb országa között legyen – mondta Vitályos Eszter fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. A nyugalom és a rend az értékteremtés alapja, a rendőrség eredményes munkája nélkül nem tud fejlődni a közösség - hangsúlyozta Pintér Sándor belügyminiszter Karcagon, ahol felavatta a rendőrkapitányság új épületét. Augusztustól életbe léphet az éjszakai repülés tilalma - jelentette be a főpolgármester a Légi közlekedési és Repülőipari Tanács ülését lezáró sajtótájékoztatón. Tarlós István azt mondta: a tilalom éjféltől hajnali 5-ig lesz érvényben. Ma 16 órakor lejár az Európai Parlament magyar tagjainak májusi választására állított listák bejelentésének határideje, a Nemzeti Választási Bizottság eddig hét listát vett nyilvántartásba. Szeptembertől kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás - jelentette be Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Egyre többen vesznek fel, egyre nagyobb összegű személyi kölcsönt – írja a Netrisk.hu. A mostani hitelek 16 százalékkal meghaladják a tavaly ilyenkor mért 1,28 millió forintos átlagot. A pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégiához kapcsolódva a Pénzügyminisztérium lakossági tájékoztató és szolgáltató internetes honlapot indított Okosan a pénzzel! címen. Hamarosan vádemeléssel zárul a terrorizmussal gyanúsított Hasszán F. elleni nyomozás - értesült a Magyar Nemzet. Az Iszlám Állam hóhéraként azonosított szír férfi legalább húsz ember haláláért lehet felelős. Bár szigorították a kiutasításról szóló jogszabályt Németországban, az illegális bevándorlókat most sem könnyű visszaküldeni hazájukba – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető kutatója a Kossuth Rádióban. Az Amerikai Egyesült Államok és India műholdas hírszerzése segítheti majd a Srí Lanka-i terrortámadás elkövetőinek felderítését - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1-en. A magyar kormány 9 millió forint gyorssegélyt ajánl fel a Srí Lankán elkövetett merényletek súlyosan sérült túlélőinek és az árván maradt gyerekeknek - jelentette be Azbej Tristan államtitkár. 321-re emelkedett a halottak száma és több mint 500-an megsebesültek a Srí Lanka-i templomokat és szállodákat ért robbantásos merényletekben. Már negyven gyanúsítottat vettek őrizetbe a Srí Lanka-i hatóságok a vasárnapi robbantássorozattal összefüggésben. Az országban szükségállapotot rendeltek el és nemzeti gyásznapot hirdettek. A merényleteket bosszúból követték el, válaszul az új-zélandi, christchurchi mecsetekben rendezett tömegmészárlásért, ahol 50 muzulmánt öltek meg - jelentette ki a védelmi miniszter helyettese Srí Lankán. Felmentette a román legfelsőbb bíróság Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnököt, akit 2016-ban hamis tanúzás és bűnpártolás vádjával állított bíróság elé a korrupcióellenes ügyészség. Meggyilkolták Slavisa Krunicot, az egyik legismertebb boszniai szerb üzletembert - közölte a Nezavisne Novine című boszniai napilap. Több mint két év alatt ezernél is kevesebb Németországba menekült szíriai állampolgár kért kormányzati támogatást az önkéntes hazatéréshez - írja a Der Tagesspiegel című német lap. Párizsi vizsgálóbírók elrendelték, hogy büntetőbíróság elé kell állnia Francois Fillon volt francia kormányfőnek és feleségének korrupciós ügyekben - értesült az AFP hírügynökség. Spanyolországban vasárnap tartják az előrehozott választásokat, miután a katalán nacionalista pártok leszavazták az idei év költségvetését. A felmérések szerint a parlamentbe várhatóan bejutó katalán és baszk pártokon múlhat, hogy tud-e kormány alakulni. Az Oroszországból érkező nyersolaj rossz minősége miatt Fehéroroszország felfüggesztette a Lengyelországba, a balti államokba és az Ukrajnába irányuló benzin- és dízelolaj-kivitelét - közölte Szergej Grib, az olajvállalat vezérigazgató-helyettese. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető találkozóját csütörtökön fogják megrendezni Vlagyivosztokban, a Russzkij szigeten - közölte a Kremlhez közel álló, Izvesztyija című lap. Idei csúcsára emelkedett a kőolaj világpiaci ára, miután az Egyesült Államok megerősítette, hogy az iráni olajvásárlási tilalom alól ideiglenesen mentesített országoknak is le kell állítaniuk importjukat május elsejétől. Lezuhant egy kisrepülő Texasban, a gép fedélzetén tartózkodó hat ember életét vesztette. Megkezdődik Malawiban a világ első maláriaellenes oltókampánya gyerekek számára - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet illetékes programkoordinátora. A mianmari legfelsőbb bíróság elutasította a fellebbezését a Reuters hírügynökség két újságírójának, akiket államtitkok megszerzésének vádjával hét év börtönre ítéltek szeptemberben. Nurszultan Nazarbajev, Kazahsztán első köztársasági elnöke arra buzdította a polgárokat, hogy Kaszim-Zsomart Tokajev ideiglenes államfőt támogassák a június 9-i elnökválasztáson. Legkevesebb tíz ember vesztette életét és harmincan megsérültek az északkelet-nigériai Gombe városában, ahol egy rendőr hajtott a húsvétot ünneplő menet tagjai közé. Legkevesebb huszonöten meghaltak és huszonnégyen megsebesültek Bolíviában egy busz és egy másik jármű frontális ütközésében. Családi ház teraszára hajtott egy kisteherautó a Fejér megyei Kisapostagon. A balesetben ketten megsérültek. Harminckét illegális bevándorlót tartóztattak fel éjjel Drávaszabolcs térségében a rendőrök. 56 migránst fogtak el a rendőrök Bács-Kiskun megyében. A határsértők 3 csoportban próbáltak Magyarország területére jutni. Holnaptól már a végleges pályán közlekednek a járművek az M2-es gyorsforgalmi úton: elkészült a Vác és az M0-s közötti 19,6 kilométeres szakasz Budapestre vezető oldala, valamint több csomópont – írja a Magyar Nemzet. Babos Tímea feladta mérkőzését az isztambuli salakpályás női tenisztorna selejtezőjének második fordulójában, azonban szerencsés vesztesként így is a főtáblára került.