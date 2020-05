Augusztus közepéig semmilyen rendezvényt nem tarthatnak meg

Magyarország az első csatát megnyerte a koronavírussal szemben, de a szakemberek szerint a vírus várhatóan októberben, novemberben második hullámban újra támad majd - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta: a védekezés következő szakaszában is fenn kell tartani az időseket védő szabályokat, és külön előírások kellenek a legfertőzöttebb Budapestre és Pest megyére, az elhunytak 80 százaléka ugyanis innen származik. A következő napok legfontosabb kifejezése az a szigorú menetrend, illetve fokozatosság – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Megjelent a Magyar Közlönyben a május 4-e után érvényes szabályokról szóló kormányrendelet. Hétfőtől országosan - Budapest és Pest megye kivételével - megszűnik a kijárási korlátozás. Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszk használata. Vidéken hétfőtől az üzletek és a vendéglátóhelyek kerthelyiségei vagy teraszai is nyitva tarthatnak. Megnyithatnak a strandok, a szabadtéri múzeumok és az állatkertek is. Az 500 fősnél nagyobb rendezvények tiltása nem jelenti azt, hogy ennél kisebb létszámú megvalósulhat - így pontosított a kormányszóvivő a köztévén a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentésével kapcsolatban. Szentkirályi Alexandra kiemelte: augusztus 15-ig, tehát a fesztiválszezon végéig semmilyen rendezvény megtartása nem engedélyezett. 2863-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 krónikus beteg. Ezzel 323 főre emelkedett az elhunytak száma, 609-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 983 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. Óriási eredmény, hogy sikerült elkerülni a koronavírus robbanásszerű terjedését Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília kiemelte: az egészségügy mostanra felkészült a járvány kezelésére. Müller Cecília a járvány elleni védekezés hétfőtől érvényes új szakaszára utalva azt kérte, hogy a budapestiek és a Pest megyeiek ezek után is tartsák be a kijárási korlátozás szabályait és csak alapos okkal hagyják el az otthonukat. Reprezentatív vizsgálatsorozat indult, mely során a koronavírus átfertőzöttségi szintjét vizsgálják. Minden térségben különböző nemű és korcsoportú embereket vizsgálnak majd. Magyarországon elsőként a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban indult el az a koronavírus teszt, amely 99,5 százalékos pontossággal kimutatja a lezajlott Covid-19 fertőzést - közölte Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes. Öt repülőgéppel 4 millió 100 ezer maszk és 100 ezer teszt érkezett Kínából Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Az utóbbi hónapokból, a koronavírus-járványból azt is meg kell tanulni, hogy több jogot, több védelmet, könnyebb megélhetést és emberibb életet kell adni a munkásoknak - mondta Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke május 1-jei beszédében. A koronavírus nem csak az emberek egészségének a védelmét követeli meg, hanem a munkahelyekét is - mondta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc kiemelte: ma egyetértés van a magyarok között abban, hogy a munkahelyek megőrzésére és újak létrehozására van szükség. Hozzátette: komoly különbség van a jelenlegi kormány és a korábbi balliberális kormányok válságkezelő intézkedései között. A legnagyobb hitelmoratóriumot a magyar kormány biztosítja az embereknek - mondta a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor közölte, a környező országok csak három hónapra és csak a bajbajutott hiteleseknek adnak segítséget, míg a magyar kormány az év végéig mindenkinek automatikusan teszi lehetővé, hogy felfüggessze a törlesztést. A hiteltörlesztések felfüggesztése a lakosságot és vállalkozásokat is tehermentesíti - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. Mostanáig több mint félezer vállalkozás és mintegy ötezer munkavállaló kérvényezte közösen a Gazdaságvédelmi akciótervben elindított általános bértámogatást - nyilatkozta Bodó Sándor államtitkár. A szakszervezetek dolga, hogy ne legyen méltánytalan következménye a koronavírus-járvány okozta krízisnek - mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke az M1-en. Kormányzati beavatkozás nélkül több száz milliárd forintnyi kiesés lehetett volna a díszkertészeti ágazatban - mondta Orlóci László, Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke az M1-en. A kormány 25 milliárd forinttal segíti a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat a koronavírus okozta gazdasági nehézségek leküzdésében - közölte Nagy István agrárminiszter. Több mint ötezer rászoruló családnak, egyedül élő idősnek, krónikus betegségben szenvedőnek, a járvány alatt nehéz helyzetbe került embernek kézbesít tartós élelmiszercsomagokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Világszerte 3 257 520-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 233 405, a gyógyultaké pedig 1 014 809 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szerbiában tiltakoztak koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések ellen, Bosznia megbánta az enyhítéseket, mert újra nőtt a fertőzöttek száma. A karantén fokozatos feloldását ígéri Ukrajnában az egészségügyi miniszter. A korornavírus-járvány miatt elrendelt németországi korlátozások lazításáról állapodtak meg a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán. Franciaországban 24 376-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Olaszországban az elmúlt 24 órában 285-tel emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és megközelítette a 28 ezret. Belgiumban több mint 48 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járványnak eddig csaknem 7600 halálos áldozata van. Hollandiában megközelíti a 40 ezret az igazolt fertőzöttek száma, mintegy 4800-an haltak meg a SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben. Nagy-Britanniában meghaladta a 171 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében 26 711-en vesztették életüket. Nagy-Britannia túljutott az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzésén - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Törökországban átlépte a 120 ezret a fertőzöttek száma, 3174-en vesztették életüket a járvány következtében. Ideiglenes kórházakat építenek az orosz fővárosban Covid-19 betegséggel fertőződött emberek kezelésére - jelentette ki Pjotr Birjukov moszkvai polgármester-helyettes. Covid-19 betegséggel fertőződött meg Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. A koronavírust nem ember állította elő és nem genetikailag módosított kórokozó - jelentette be az amerikai hírszerzés. A vírus eredetét tovább vizsgálják, például azt a felvetést is, hogy a kórokozó egy kínai laboratóriumból szabadult-e ki véletlenül. Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje megkezdte az alelnök-jelöltek kiválasztását, miközben továbbra sem szólt az ellene felhozott szexuális zaklatási vádról. Donald Trump amerikai elnök bejelentette: lehet, hogy kormányzati munkát kínál volt nemzetbiztonsági tanácsadójának, Michael Flynnnek, még akkor is, ha elítélik a visszavonult altábornagyot hamis vallomásért. Egy újabb hírszerzési értesülés szerint valóban beteg az észak-koreai diktátor, de képes ellenőrzése alatt tartani az ország atomfegyvereit. A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek péntektől csak a Hegyeshalom-Nickelsdorf autópálya határátlépési pontot használhatják Győr-Moson-Sopron megyében Ausztria felé - közölte a rendőrség. A május elsejei hosszú hétvégére ismét több település, illetve településrész lezárását rendelték el a fővárosban és a környékén a koronavírus-járvány miatt. Szombaton mossák a Rákóczi hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint eldöntött tényként kell kezelni, hogy ha lesz is az idén Forma-1-es Magyar Nagydíj, azt csak zárt kapuk mögött lehet majd megrendezni. A kormány hétfőtől az ország egész területén engedélyezi sportrendezvények nézők nélküli, zárt körülmények közötti lebonyolítását, illetve edzések megtartását és látogatását, amivel lehetővé válik a labdarúgó OTP Bank Liga folytatása. Szeptemberig nem rendeznek nemzetközi íjászversenyeket, júliustól viszont már sor kerülhet az országos bajnokságokra.