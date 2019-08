Augusztus 20-ai előkészületek

Videóüzenetben köszöntötte a magyarokat a német kancellár a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából. Angela Merkel azt mondta, mindig hálásak lesznek Magyarországnak a német egységért való hozzájárulásához. 1989. augusztus 19-én mintegy 600 NDK-s állampolgárt engedett át a magyar kormány Ausztriába, hogy az NSZK-ba mehessenek. Nem sokkal később teljesen megnyílt a határ a kelet-németországi menekültek előtt. A német kancellár szerint ez kulcsfontosságú volt a berlini fal lebontásához és az ország újraegyesítéséhez vezető úton. Angela Merkel és Orbán Viktor az 1989-es Páneurópai Piknik harmincadik évfordulójára rendezett hétfői megemlékezésen találkozik Sopronban. Az, hogy az éghajlat körülöttünk változik és a globális felmelegedés nevű jelenség zajlik tény, amellyel minden államnak foglalkoznia kell - mondta a miniszerelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Orbán Balázs szerint azonban, ami a baloldalon látható az az, hogy hisztériát próbálnak kelteni, sokszor álszent megoldásokkal. Irracionális és a józan ésszel szembe megy a német zöldenergia fordulat, mert az atomenergiát kivezették és jelentős részben szénnel pótolták - mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Orbán Balázs közölte: ezzel szemben Magyarország garantálja a tiszta és olcsó energiát. Hozzátette: a nemzetközi vállalásokat betartva 2030-ig a magyar energiafogyasztás 90%-ban tiszta energiából fog megvalósulni. Politikai okai is lehetnek a kvótaper időzítésének - erről a Magyar Nemzetnek nyilatkozott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője. Több mint 400 milliárd forintot fordított a rendőrség határvédelemre 2015 óta – írja a Magyar Nemzet. Alacsony volt a részvételi arány a ferencvárosi ellenzéki előválasztáson, a választók alig 5 százaléka vett részt rajta – mondta Palócz André, a Századvég vezető elemzője. Már 2010 óta nem a teljesítmény alapján választották ki az MSZP vezetőit – mondta a Magyar Hírlapnak Kovács László, aki közölte, hogy örömmel támogatná az MSZP és a DK egyesülését, ha az a két párt egyenjogúságát biztosító feltételekkel történne meg. Az egykori pártelnök szerint a szocialisták jelenlegi vezetése és tagsága nem veszi eléggé komolyan a politizálóktól a tehetséget, tudást, tapasztalatot, teljesítményt és megkérdőjelezhetetlen tisztességet megkövetelő elvárásoknak a teljesítését. Közel százmillió forintból valósított meg fejlesztéseket a pécsi hajléktalan-ellátó rendszert működtető Támasz Alapítvány a baranyai megyeszékhelyen. Rászorulók kapják az idei Sziget fesztiválozók által hátrahagyott három teherautónyi felszerelést, többek között hálózsákokat és mintegy 600 sátrat - közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Nagyon vékony a határ a közízlést romboló és túlzásokba eső reklámok között - mondta Urbán Zsolt, a Magyar Reklámszövetség alelnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Súlyos vízválság fenyegeti a Földet, népességének negyede már most sem jut elegendő vagy megfelelő minőségű ivóvízhez - hívta fel a figyelmet Juhász Árpád geológus. Csak az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok lehetnek jelöltek az október 13-i nemzetiségi választáson. Megerősítette Magyarország „BBB” szintű, befektetési ajánlású államadós-besorolását változatlan stabil kilátással a Fitch Ratings. II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet avatott fel Grezsa István miniszteri biztos a kárpátaljai Salánk községben. Felavatták Dávid Ferencnek, az unitárius egyház alapítójának egész alakos szobrát Kolozsváron. Továbbra is nagy a vita a Földközi-tengeren veszteglő migránshajók ügyében. A Proactiva Open Arms nevű spanyol NGO hajón rekedt bevándorlók azonnali partra szállítására szólította fel az olasz hatóságokat az Európai Parlament szocialista elnöke. Terrorcselekmény tervezésének gyanúja miatt vizsgálati őrizetbe helyeztek egy 32 éves kazah férfit Svédországban. Egyperces néma főhajtással emlékeztek a barcelonai és cambrilsi terrortámadások áldozataira, a 16 ember életét követelő gázolásos merényletek második évfordulóján a katalán fővárosban. Donald Trump amerikai elnök a kormányzata tagjaival tanácskozott az afgán tálibokkal kötendő békemegállapodásról. Kim Dzsong Un felügyelte annak az újabb fegyverrendszernek a kísérletét, amelyet legutóbb hajtottak végre Észak-Koreában - közölte a phenjani állami hírügynökség. Szaúd-arábiai olajlétesítményt támadtak drónokkal a jemeni húszi síiták az ország keleti részén. Legkevesebb tizenöt civil - köztük hat gyerek - életét vesztette a szíriai lázadók által részben uralt északnyugati Idlíb tartomány területén orosz és szíriai légicsapásokban. A hatóságok helyreállították az internetes és telefonos kapcsolatot Kasmír indiai ellenőrzése alatt álló részének egyes körzeteiben, más távközlési vonalak helyreállítása még hetekig elhúzódhat. Új fővárosa lesz Indonéziának - a hatalmas délkelet-ázsiai ország elnöke hivatalosan bejelentette, hogy a túlnépesedett Jáva szigetéről elköltöztetik a fővárost Borneó szigetére. Több órára lebénult az Egyesült Államok nemzetközi reptereinek számítógépes rendszere. A leállás miatt a Vám- és Határvédelmi Hivatal azonnal értesítette az utasokat, hogy hosszas várakozásra számíthatnak a ki- és beléptetésnél. Autópályán hajtott végre kényszerleszállást egy kisrepülőgép Horvátországban - senki sem sérült meg. Medvét gázoltak el a romániai A1-es autópályán - a balesetben négyen könnyebben megsérültek, az állat elpusztult, négy kocsi megrongálódott. Nyolc ember meghalt, tíz megsérült, amikor tűz ütött ki egy szállodában az ukrajnai Odesszában - számolt be a helyi katasztrófavédelem. Az ukrán biztonsági szolgálat ismét elfogta egy kiterjedt izraeli kábítószeres hálózat fejét, aki előző nap éppen akkor szökött meg, amikor kitoloncolták volna az országból, hogy átadják a zsidó államnak - közölték a hatóságok. Az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt amerikai milliárdos, Jeffrey Epstein felakasztotta magát - áll az igazságügyi orvos szakértő New Yorkban kiadott hivatalos jelentésében. Kína három kereskedelmi célú műholdat állított földkörüli pályára legújabb típusú hordozórakétájával. Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép Zamárdi térségében, senki sem sérült meg – közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A mentők nagy erőkkel biztosítják az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó fővárosi rendezvényeket – közölte Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr-vezetője. Hosszú Katinka aranyéremmel fejezte be szereplését az úszók világkupa-sorozatának szingapúri állomásán, emellett a zárónapon Jakabos Zsuzsanna két, Szabó Szebasztián pedig egy ezüstérmet szerzett. Babos Tímea bejutott az elődöntőbe a Vancouverben zajló keménypályás női tenisztornán. Holtan találták a Fogarasi havasok egyik szakadékában Török Zsolt aradi hegymászót. Másodszor is rajtavesztett a doppingoláson, ezért nyolcévi eltiltást kapott Gyiana Msztyijeva orosz női súlyemelő.