Átver a Tisza? – Elvehetik a 13. havi nyugdíjat, ha Brüsszel embere Magyar Péter győz

2025. szeptember 27., szombat 16:30 | Mandiner

Nyitrai Zsolt számokkal érvel: a 2010-es 97 ezres átlagnyugdíj mára 245 700 forint! A kiegészítő emeléssel 47 200 forint érkezik a nyugdíjasokhoz. Ezzel áll szemben a Tisza Párt és Magyar Péter hiteltelen ígérete, akinek nyíltan megüzenték: "Szégyellje magát!" A veszély hatalmas: a nyugdíjasok szerint a Tisza Párt "Brüsszel kedvében járva" megszüntetné a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat is!

  • Átver a Tisza? – Elvehetik a 13. havi nyugdíjat, ha Brüsszel embere Magyar Péter győz

Komoly figyelmeztetés érkezett Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója részéről: a Tisza Párt ígéretei nemcsak hiteltelenek, de a párt győzelme esetén a 13. havi nyugdíj és a rezsivédelem elvesztésével is járhatnak, mivel Magyar Péter „Brüsszel által fogott ember.” A nyugdíjasok képviselője, Murvainé Láng Róza is kétségeinek adott hangot, és nyíltan "Szégyellje magát!" üzente Magyar Péternek, a nyugdíjasok halálával való viccelődés miatt.

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke kiemelte: korábban már elvették tőlük a 13. havi nyugdíjat, és a Tisza Párt korábbi nyilatkozatai alapján tartanak attól, hogy ez ismét megtörténhet. Hozzátette, a rezsicsökkentés megszüntetése is elfogadhatatlan, amelyet a párt szerinte „Brüsszel kedvében járva” tenne meg.

Konkrét támogatás a kormánytól

Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy a kormány személyesen Orbán Viktor miniszterelnök által is fontosnak tartja az idősek helyzetét. Ennek szellemében adták vissza a 13. havi nyugdíjat, vezettek be élelmiszer-utalványokat, és biztosítottak kiegészítő nyugdíjemelést. Az intézkedésekkel átlagosan 47 200 forint érkezik a novemberi nyugdíjakkal, januárig visszamenőleg. A főtanácsadó élesen szembesítette a múltat a jelennel: 2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, ma ez az összeg 245 700 forint. A Tisza Párt differenciált nyugdíjemelésről szóló javaslatát is ellentmondásosnak nevezte, mivel korábban épp ők tartották azt alkotmányellenesnek.

Teljes cikk a Mandiner oldalán olvasható.

Fotó: Canva

