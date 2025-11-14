Keresés

Belföld

Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

2025. november 14., péntek 10:46 | MTI
nemzeti konzultáció bejelentés kérdőívek visszaküldés

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a kormány Facebook-oldalán.

  • Áttörés a nemzeti konzultációban – nagy bejelentést tett az államtitkár

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik: Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.

"A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el"

- fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák.

Ez a "háborús adóemelő politika" veszélyeztet mindent, amit az elmúlt 15 évben a kormány elért: a családi adórendszert, az adókedvezményeket, az édesanyák és fiatalok adómentességét, Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját és társasági adó kulcsát, valamint Magyarország biztonságos energiaellátását és így a rezsicsökkentést is.

"Nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket.

Arra biztatok mindenkit, hogy ha még nem tette, küldje vissza a nemzeti konzultációs ívet. Ezt november 30-ig még meg lehet tenni. Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és az adóemelések ellen!" - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

 

 

 
 

Legfrissebb híreink

Brutális összeget kapnak a magyar egyetemek

 Jövőre több mint 460 milliárd forintot biztosít a kormány kutatásra és innovációra, ebből 120 milliárd forintot biztosít a magyar egyetemi kutatások, és azok piaci hasznosításának ösztönzésére a pénteken elfogadott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alap 2026. programstratégia alapján - jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

