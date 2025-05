Megosztás itt:

Hidvéghi Balázs arról is tájékoztatott videójában, hogy a szavazólapok kézbesítése ezekben a napokban fejeződik be az egész ország területén. A politikus hangsúlyozta: sorsfordító ügyben dönthetünk most közösen. Ezért arra kért mindenkit, hogy vegyen részt a szavazáson.