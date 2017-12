Átlag alatti az Orbán–kormány ellen indított uniós eljárások száma

Uniós összevetésben átlag alatti a magyar kormány ellen indított kötelezettségszegési eljárások száma. Erről az Európai Bizottság budapesti képviseletének vezetője beszélt Newsroom című műsorunkban. Zupkó Gábor vitatja Trócsányi László igazságügyi miniszternek azt a kijelentését, hogy az Európai Bizottság és az Orbán-kormány kapcsolata problémás.

– Trócsányi miniszter úr egy általam nagyra tisztelt jogtudós, aki egyébként elkötelezett híve az európai integrációnak. És legtöbbször én egyet szoktam vele érteni, most is, amit mondott, egyetértek, előttem van: azt mondta, hogy a legtöbb ügyben normál ügymenet van, néhány ügy körül talán nagyobb a hisztéria, mint szükséges, ebben egyetértünk, legfeljebb abban térhet el a véleményünk, hogy kinek a részéről van ebben kicsit emelkedett hangulata. Abban nem értek egyet, hogy az Európai Bizottság részéről bármikor is politikai nyomásgyakorlásként kéne értelmezni.

– Mert, ugye, ezt is mondta…

Kötelezettségszegési eljárások, talán a nézők nem tudják, nagyon sokszor beszélünk erről a csúnya nevű eljárásról, Magyarországnak, ha tagállamok átlagát nézzük, kevesebb kötelezettségszegési eljárása van, mint a többi tagállamnak” – emelte ki az Európai Unió magyarországi képviseletének vezetője.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: