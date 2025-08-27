Átfogó vizsgálatot rendelt el a fővárosi kormányhivatal a sorra kigyulladt autóbuszok ügyében + videó

Átfogó vizsgálatot rendelt el a fővárosi kormányhivatal a sorra kigyulladt autóbuszok ügyében. Sára Botond főispán közösségi videójában arról számolt be, hogy korábban egy szúrópróbaszerű vizsgálatban a flotta negyven járművét ellenőrizték és a járatoknak csak az ötöde volt műszakilag megfelelő állapotban.
