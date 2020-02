Átejtette az MSZP volt polgármestereit

Elfogadta a fővárosi önkormányzat 2020-as összevont költségvetését a Fővárosi Közgyűlés. Változtatási tilalmat rendelt el a Liget Budapest Projekt által érintett városligeti területre a Fővárosi Közgyűlés. Jelenleg Magyarországon koronavírusos megbetegedésről nem tud a kormány - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A koronavírussal kapcsolatos magyar eljárásrend kicsit szigorúbb és határozottabb, mint ami általában Európában jellemző - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A koronavírus miatt januárban elfogadott 28 pontos akcióterven túli intézkedéseket jelentett be az operatív törzs. Ügyeleti központot működtet a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs - közölte a Belügyminisztérium. Két budapesti iskolában is korlátozásokat vezettek be a koronavírus miatt. Az ELTE is korlátozná az Olaszországban járt hallgatók és tanárok bejárását. Az intézmény körlevélben azt kéri: aki a fertőzés gócpontjainál volt az elmúlt napokban, két hétig ne járjon be az órákra. A távollétük igazolt hiányzásnak minősül. Minden magyar jól van, akit koronavírus-gyanúval karanténban tartanak a Dél-pesti Centrumkórházban - mondta Szlávik János, az intézmény osztályvezető főorvosa. A koronavírus valószínűleg már Magyarországon van, továbbra is indokolt az óvatosság, miközben el kell kerülni a pánikot - mondta Rusvai Miklós virológus, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója. A Jobbik debreceni elnöke, Bogdán Szabolcs bejelentette, hogy a párton belüli bolsevik típusú leszámolások és a nemzeti értékelvű politizálás teljes feladása miatt a jövőben nem tud együtt dolgozni Jakab Péter vezette elnökséggel. Gyurcsány Ferenc pártja ugyanolyan erős lett a Fővárosi Közgyűlésben, mint az MSZP és Párbeszéd, miután Kiss László óbudai és Szaniszló Sándor pestszentlőrinci MSZP-s polgármester is átült a DK-ba. Nem kaptak megfelelő támogatást kerületeik érdekeinek képviseletére ezért léptek ki az MSZP-ből és csatlakoztak Gyurcsány Ferenc pártjához - állítják a kiugrott szocialista polgármesterek. Szaniszló Sándor, a 18. kerület korábbi MSZP-s vezetője azt mondta: Horváth Csaba meg fogja bánni, hogy cserbenhagyásos gázolásnak nevezte távozásukat. Luxuséletet élnek a börtönbizniszből a baloldali és a Soros-hálózathoz köthető ügyvédek – mondta Budai Gyula. A Fidesz országgyűlési képviselője példaként említette Magyar Györgyöt, aki Karácsony Gergely bizalmasa és tanácsadója. A Budai Gyula hangsúlyozta: Magyar György egymaga több mint 400 kártérítési pert indított a bűnözők nevében az állam ellen, és ezen mintegy félmilliárd forintot keresett. Az egyének és a társadalom érdeke is, hogy olyan képzettséget kapjanak a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjei, amellyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon - mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Szabálytalanul töltötte ki a vagyonnyilatkozatát Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő nem vallotta be azokat az adományokat, amelyeket választóktól azért kapott, hogy kifizesse a parlamenti trágárkodása miatti büntetést. Nem tartja ellentmondásosnak a Jobbik, hogy miközben országosan kilakoltatási moratóriumért küzd, addig Vácon a várost vezető koalíció részeként elnézné azt. Fehér Zsolt, a párt helyi képviselője a Hír Tv-nek azt mondta: van különbség a között, hogy a devizahitelesek érdekeit képviselik, vagy azért lakoltatnának ki valakit, mert szándékosan nem fizet az önkormányzati bérlakásért. Az idén is megmaradhat az elmúlt évekre jellemző lakásépítési lendület - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Sikeresek voltak az elektromosautó-vásárlás támogatására meghirdetett pályázatok, ennek is köszönhetően csaknem 2800 elektromos autó közlekedik már Magyarországon - mondta Kaderják Péter, az ITM államtitkára. A kormány megbecsüli a szociális területen dolgozókat, és béremeléssel honorálja a többi között a hajléktalanellátásban és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában végzett munkájukat - közölte Fülöp Attila államtitkár. Egyedülálló mértékben nőtt a magyar gazdaság – állapította meg az Európai Bizottság országjelentése. Idén eddig több mint 6300 migránst fogtak el a magyar határon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. További két olasz turistánál mutatták ki a koronavírus-fertőzést annak a karantén alá vont tenerifei szállodának a vendégei közül, ahol a külügyminisztérium tájékoztatása szerint magyarok is vannak. Meghalt egy második beteg Franciaországban az új koronavírus okozta megbetegedésben, ő a járvány első francia állampolgárságú áldozata. Nem zárható ki, hogy koronavírus-fertőzés okozta egy Ausztriában vakációzó olasz nő halálát - jelentették be az osztrák hatóságok. Közben egy bécsi tanárnőnél is jelentkeztek a fertőzés tünetei, ezért az intézményben beszüntették az oktatást. Terjedésnek indult az új típusú koronavírus Németország legnépesebb és legsűrűbben lakott tartományában, a 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában. Görögországban is megjelent az új koronavírus: az első beteg egy 38 éves görög nő, aki járt Észak-Olaszországban. Brazíliában is megjelent a koronavírus, egy 61 éves férfinél mutatták ki a betegséget, aki korábban Észak-Olaszországban járt. A kaliforniai San Franciscóban vészhelyzetet hirdettek a koronavírusos fertőzések veszélye miatt - jelentette a San Francisco Chronicle című lap. Pánikkeltéssel vádolta meg Haszan Róháni iráni elnök az Egyesült Államokat a koronavírussal kapcsolatban, elemzők aggódnak azonban, hogy a járványnak súlyosabb hatásai lehetnek az ország lakosságára és gazdaságára nézve, mintsem azt Teherán elismeri. Ázsiából több száz újabb fertőzéses esetet jelentettek az új koronavírus-járványban. A magyar családpolitikai rendszer eredményeit ismertette Bosznia-Hercegovinában Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Borut Pahor szlovén államfő Janez Jansa volt miniszterelnököt, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt elnökét jelölte kormányfőnek. Nem lehet az ára Ukrajna békéjének, a Donyec-medencei fegyveres konfliktus lezárásának az, hogy Kijev lemond az Oroszország által törvénytelenül elcsatolt Krím félszigetről - hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd felgyújtotta magát egy férfi Kijevben, az elnöki hivatal épülete előtt rendezett tüntetésen. Őrizetbe vettek az orosz rendvédelmi szervek Szaratovban két tizenévest, akik fegyveres támadásra készültek egy iskola ellen - közölte a Szövetségi Biztonsági Szolgálat közönségkapcsolatokért felelős központja. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egy évvel meghosszabbította a Jemenre vonatkozó szankciókat, miután hosszas viták után, kompromisszum eredményeként Moszkva és Kína végül nem élt vétójogával. Legalább húsz ember vesztette életét Újdelhiben az állampolgársági törvény módosítása miatt három napja ismét kirobbant tüntetésekben, több tucat embert kórházban ápolnak - közölték indiai hatósági források. Legalább huszonkét fegyveres bűnöző és két rendőr vesztette életét a Burundi nyugati részén található Bujumbura Rural tartományban lezajlott összecsapásokban. Folyóba zuhant egy busz a nyugat-indiai Rádzsasztán államban, a balesetben legalább 25-en meghaltak - közölték indiai hivatalos források. A koronavírus-fertőzés terjedése miatt a Budapest Airport megkezdi a Szöulból érkező utasok testhőmérsékletének mérését. Kivonta a forgalomból és fertőtlenítette a Wizz Air azt a repülőgépét, amelyen korábban egy koronavírussal fertőzött ember utazott a Bologna-Craiova közötti járaton - közölte a légitársaság. Két afgán embercsempész letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság. A rendőrség tetten érte őket, amikor Matty térségében hat – az ideiglenes határzáron átjutott – magukat szintén afgán állampolgárnak valló migránst vettek fel az autójukba. Mintegy 800 millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a férfi, aki külföldről behozott hús áfájával csalt - az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vádemelést javasol. A Pekler Zalán, Mészáros Eszter kettős aranyérmet szerzett a junior puskások vegyespáros számában a wroclawi légfegyveres Európa-bajnokságon. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség bejelentette, a koronavírus terjedése miatt biztosan nem Szöulban rendezik meg március 13. és 15. között a rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságot.