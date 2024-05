Átadták a városi mini erdőt Sopronban + videó

„Minden ilyen projekthez örömmel kapcsolódunk, mind a mögöttem látható faültetéses projekt is és az is egy nagyon fontos szempont, hogy valahogy edukáljuk a fiatalokat arra, hogy hogyan lehet környezettudatosan élni és pont az ilyen események azt gondolom, hogy elég fontos mérföldkövek ebben, hogy a fiatalabb generációknak megmutassuk azt, hogy hogyan érdemes tudatosan ezeket a mindennapokat élni.” - fogalmazott a Sopronfest alapítója, Fülöp Zoltán.

