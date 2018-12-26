2018. december 26.,
szerda, István napja

Átdolgozzák az ünnepnapokra vonatkozó tüntetési tilalmat

Hír TV

2018. december 26., szerda 14:37

Átdolgozza a kormány az ünnepnapokra vonatkozó tüntetési tilalmat - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az RTL Klubbal. A Semjén Zsolt által benyújtott törvénytervezetet még karácsony előtt visszavonták, most az közölték, hogy hamarosan új változatot nyújtanak be. Az előző verzió tiltotta volna meg a tüntetést több közterületen is a nemzeti- és egyéb ünnepeken. Így például a teljes adventi időszakban megtiltották volna a demonstrációkat a Kossuth téren.

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