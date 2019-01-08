2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

Átadták követeléseiket a szakszervezetek

Hír TV

2019. január 8., kedd 18:57

Brüsszelben tüntetett Sargentini és a magyar ellenzék.

A szakszervezetek átadták követeléseiket, de lehet hogy a sztrájk érdeklődés hiányában elmarad.

Ezekről lesz szó a Hír TV Lapzárta című műsorában 20.30-tól.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

A kormánypárti tüntetők elállták az ellendemonstrálók útját

2

Hír TV

Megbéníthatják a budapesti forgalmat a tüntetések

3

Hír TV

Volner: Elborzadva figyelem az eseményeket

4

Hír TV

Deutsch Tamás: Ellenzéki politikus szelfibot nélkül nem hagyja el az otthonát

5

Hír TV

Hófúvás miatt hét megyében figyelmeztetést adtak ki

6

Hír TV

Trump akár rendkívüli állapotot is hirdethet