Átadták a Trefort Ágoston-díjat

A kormány az adócsökkentés politikáját folytatja ezentúl is - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az új gazdaságvédelmi akciótervről. Dömötör Csaba Magyarország élőben című műsorunkban arról beszélt, hogy a háromgyerekesek adómentessége is napirenden van. Az államtitkár szerint fel kell készülni az Európai Unió gazdasági válságára is. Sorosékhoz kerülhettek magyarok adatai - erről ír a Magyar Nemzet. A lap szerint nemzetközi színtéren is terjeszkednek Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon bizalmi emberei, akik a magyarországihoz hasonló adatbázist építenek észtországi cégeikkel. Több millió forintot fizet a DK-s polgármester vezette Újbuda egy olyan ügyvédi irodának, amely 2010-ig az akkor szocialista vezetésű kerületnek dolgozott - tudta meg az Origo. A portál arra is rámutatott, hogy Zala László, az iroda vezetője ráadásul korábban harmadrendű vádlott volt egy, a kerületet érintő ingatlanügyben. Magyarországon megéri vállalkozni, az adórendszer támogatja a kis- és középvállalkozásokat - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az MNB elvárja a bankoktól olyan lakossági számlacsomagok biztosítását, amelyek korlátlan számú átutalást tesznek lehetővé külön tranzakciós díjak megfizetése nélkül az azonnali fizetési rendszer márciusi indulását követően. 26 újabb gyógyszer kap társadalombiztosítási támogatást január 15-től – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A jelenleg is folyamatban lévő beruházások megvalósulása után a magyar autóipar teljesítménye eléri az évi tízezer milliárd forintot – közölte Magyar Levente államtitkár a szentgotthárdi Opel gyárban, ahol megkezdték az új PSA motorok sorozatgyártását. Idén minden korábbinál több forrás, csaknem 300 milliárd forint hasznosul majd a kötött pályás korszerűsítésekben - közölte az Információs és Technológiai Minisztérium. Sikeresek a kormány új kultúratámogatási programjai - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte: a kulturális tao helyébe lépő többlettámogatási rendszer és a Lázár Ervin Program segítségével Vácon és a Dunakanyarban öt hónap alatt 82 komolyzenei programot tartanak az iskolákban, így 6600 gyermek ismerkedhet a komolyzenével. Nagyobb hangsúlyt kap, és erősödik az állami bormarketing-tevékenység - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség és az Agrármarketing Centrum. Lemond a Jobbik pártigazgatói posztjáról Szabó Gábor. A tisztséget a párt elnöke, Sneider Tamás veheti át - tudta meg az Origo. Az ITM az év végéig kidolgozza a klímasemlegesség 2050-es eléréséhez szükséges Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát a szerdai kormányülésen elfogadott energia- és klímapolitikai dokumentumok alapján - mondta Palkovics László, a tárca minisztere. Belső vizsgálatot indított Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára a kaposvári Zita Speciális Gyermekotthonban történt bántalmazás miatt - közölte a minisztérium. A magyar katonák sohasem áldozhatók fel idegen nagyhatalmi érdekek oltárán - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az 1943-as doni áttörés évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Koszorúzással emlékeztek a 77 évvel ezelőtti Doni katasztrófára Egerben. Belső elégedetlenség is van az Európai Néppártban és a Fidesz által generált vita segíthet a konfliktusok tisztázásában - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a döntés azon fog múlni, hogy a Fidesz által képviselt értékeket és a magyar emberek választását képviselni tudja-e a pártcsalád. A magyar és a lett két szabadságharcos nép, együttműködésük pedig kölcsönösen előnyös - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rigában. Ha a bajorok és a magyarok sikerrel tudnak együttműködni egy keresztény értékeken alapuló politika égisze alatt, akkor egész Európa helyzete is javulni tud – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az Ausztráliában tomboló tűzvész miatt kialakult légszennyezettség miatt szünetel a konzuli ügyfélfogadás Magyarország canberrai nagykövetségén. Horvátország először vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ez történelmi pillanat az ország számára, az Európai Bizottság sikere pedig függ Horvátország sikerétől is - jelentette ki Ursula Von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Az Európai Bizottság online rendszerében regisztrálta a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásait - közölte az uniós bizottság. Az év végén esedékes parlamenti választások előrehozásáról állapodott meg Ludovic Orban román miniszterelnök Klaus Iohannis államfővel. A voksolásokat a májusban vagy júniusban tartandó önkormányzati választások időszakában tartanának meg. Fordulatra van szükség az EU és Afrika viszonyrendszerében, és az év második felében, a német soros EU-elnökség idején meg kell kötni az új irányokat kijelölő EU-Afrika alapszerződést - mondta Gerd Müller, a német kormány minisztere. Az ENSZ-nek fel kell lépnie a közel-keleti feszültség csillapítása érdekében, hozzá kell járulnia az iráni-amerikai konfliktus mielőbbi megnyugtató rendezéséhez - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Elítélte az Egyesült Államok és Irán iraki területen történt összetűzését Ali asz-Szisztáni nagyajatollah, az iraki síiták legfőbb vallási vezetője, hangoztatva, hogy egyetlen külföldi hatalom sem dönthet Irak sorsáról. Az amerikai képviselőház határozati javaslatban megtiltotta Donald Trump elnöknek, hogy engedélye nélkül katonai erőt alkalmazzon Irán ellen. Rakétatámadás miatt zuhanhatott le szerdán Iránban, a Teheránból Kijevbe tartó ukrán utasszállító repülőgép - állítja a brit BBC hírcsatorna, amerikai forrásokra hivatkozva. Nem zárható ki, hogy rakétatalálat okozta az ukrán utasszállító gép katasztrófáját Iránban, de ez egyelőre nincs megerősítve - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Teljes körű és átlátható vizsgálatra van szükség az Iránban lezuhant ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának ügyében, ha ez elmarad, az súlyos bizalomvesztéssel jár Teherán számára - jelentette ki a német külügyminiszter. Igen nagy a valószínűsége, hogy iráni rakétatalálat miatt zuhant le a Teherán mellett megsemmisült ukrán repülőgép - jelentette ki Stef Blok holland külügyminiszter. Irán szerint bizonyos, hogy nem érte rakétatalálat a szerdán Teherán mellett lezuhant ukrán repülőgépet - derül ki Ali Abedzadeh, az iráni légi közlekedési hatóság vezetőjének nyilatkozatából. Az iráni hatóságok felkérték az amerikai Boeing gyár, továbbá Franciaország és Kanada szakértőit, hogy az ukrán tisztviselők mellett vegyenek részt az ukrán utasszállító repülőgép szerencsétlenségének vizsgálatában Ádil Abdel Mahdi iraki ügyvivő miniszterelnök az amerikai csapatkivonásra vonatkozó terv kidolgozására kérte Mike Pompeo amerikai külügyminisztert - áll a bagdadi elnöki iroda közleményében. Az iraki külügyminisztériumba kérették az iráni nagykövetet, akinek Bagdad tiltakozását fejezték ki az arab ország ellen Irán által végrehajtott rakétatámadások miatt - közölte a tárca. Ismét ezrek tüntettek a kormány ellen Bagdadban és több dél-iraki városban pénteken, az emberek egyúttal Amerika- és Irán-ellenes jelszavakat is skandáltak. Azonosítatlan, egyes hírek szerint izraeli repülőgépek bombázták egy iraki milícia konvoját a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban, a légicsapásban nyolc fegyveres vesztette életét. A líbiai helyzet megoldása a helyi erők kezében van, a párbeszéd mielőbbi megkezdésére van szükség Tripoli és Tobruk között egy tűzszüneti megállapodásról - jelentette ki Ghassan Salamé, az ENSZ főtitkárának líbiai különmegbízottja. Több francia városban is zavargásokba torkolltak az elnök- és kormányellenes tüntetések – a demonstrálók az államfő tervezett nyugdíjreformja miatt vonultak utcára, a legtöbben Párizsban. Jóváhagyta a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást, amelynek törvénytervezete ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül. Szexuális erőszak kísérlete miatt vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy palesztin férfi ellen, aki egyedül közlekedő nőkre támadt Budapesten 2018-ban - közölte a fővárosi főügyész. Letartóztatta a bíróság a nagyanyja megölésével és elásásával gyanúsított bajai férfit - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Másodfokon pénzbüntetéssel sújtotta az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben a vádlottakat a Gyulai Törvényszék. Többfelé továbbra is magas a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester.