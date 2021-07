Átadták a Nemzeti összetartozás terét Csikóstöttösön

Az Európai Unió csak azokat az országokat tekinti jogállamnak, amelyek beengedik a migránsokat - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás közölte: Brüsszel hazánkat is azért zsarolja és fenyegeti a pénzcsapok elzárásával, mert nem hódolt be a közösség neoliberális ideológiájának. Deutsch Tamás szerint a járvány után Brüsszel újra vissza fog élni a hatalmával, és eljárásokat indít Magyarország ellen, ugyanakkor a nemzeti konzultáció kitöltésével a magyarok megüzenhetik Brüsszelnek, hogy kiállnak a magyar érdekek mellett. 17 új fertőzöttet és 3 elhunytat regisztráltak az elmúlt napon Magyarországon. A beoltottak száma 5 millió 543 ezer, közülük 5 millió 202 ezren már a második dózist is megkapták. A magyar oltóanyaggyár 2022 végén nyithatja meg kapuit - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a vakcinagyártás stratégiai jelentőségű kérdés, ezért döntött úgy a kormány, hogy a most induló nemzeti konzultációban is helyet kap az oltóanyaggyár ügye. Az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a magyarok kétharmada a nemzetek Európáját támogatja a birodalmi jellegű, Európai Egyesült Államokkal szemben. A budapesti klímastratégia nem megy túl a kormány elképzelésein - mondta a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Toldi Ottó szerint 2030-as klímasemlegességről szóló Karácsony Gergely ígéret valójában egy felelőtlen és irreális fogadalom volt, ezért sem hallunk róla mostanában. Az európai fővárosok közül Budapesten a legalacsonyabb a földgáz lakossági ára, miközben a villamos energia végfelhasználói ára a második legolcsóbb ugyanitt. Pályázatot írnak ki új családi és munkahelyi bölcsődei helyek létrehozására 2,8 milliárd forintos keretösszegben - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A kormány korábban sohasem látott nagyságrendű fejlesztéseket valósít meg rendkívüli tempóban a hazai közúthálózaton - közölte Mosóczi László államtitkár. Fontos, hogy milyen válaszokat tudunk adni a 21. század kihívásaira - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács alapító elnöke Újvidéken. Már több mint 187,2 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában újra felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csaknem ötszáz új beteget és csaknem negyven halálos áldozatot jegyeztek fel. Tömeges oltás kezdődött Észak-Macedóniában, a szakemberek már nemcsak az egészségügyi intézményekben, hanem kilencven település sportlétesítményeiben, vásárcsarnokaiban várják a koronavírus elleni védőoltásra jelentkezőket. Franciaországban kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást az egészségügyi dolgozók számára. Görögországban csak a koronavírus ellen beoltott emberek mehetnek be az éttermek zárt tereibe és a kulturális rendezvényekre - jelentette be Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök. Izraelben jelentősen megugrott az új fertőzések száma, de nem nőtt a súlyos betegeké - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Indiában szeptembertől már gyártják a koronavírus elleni Szputnyik V vakcinát. Kigyulladt egy koronavírus-fertőzötteket ellátó kórház a dél-iraki Nasszírija városában, legalább hetvenhét ember életét vesztette, többen pedig válságos állapotban vannak. Az afgán nemzetvédelmi és biztonsági erők visszafoglaltak a tálib fegyveresektől egy körzetet az északkeleti Badahsán tartományban, a tádzsikisztáni határon - közölte a védelmi minisztérium. Újabb offenzívát indított a kormányellenes Tigréi Népi Felszabadítási Front az etiópiai Tigré tartomány egyik körzetében, melynek legfontosabb városát is bevették - jelentette be a szervezet szóvivője. Legalább száz aktivistát, újságírót és tiltakozót letartóztattak Kubában a hétvégi kormányellenes tüntetéseket követően, amelyekért a kommunista vezetés szerint az Egyesült Államok a felelős. Egyebek mellett terrorcselekmények vádjával letartóztatták Freddy Guevarát, a venezuelai ellenzék egyik vezetőjét. Összeomlott egy szálloda épülete a kelet-kínai Szucsouban, a balesetnek több halálos áldozata van. Szakadékba zuhant egy busz Bolívia déli részén, legalább harmincnégy ember életét vesztette, tucatnyi pedig megsérült. Több mint 15 ezer ember hagyta el az otthonát a Fülöp-szigeteki főváros, Manila közelében található Taal vulkán miatt, amely a hónap elején lépett működésbe. Halála után csaknem öt évvel örök nyugalomra helyezték Gábor Zsazsa magyar származású amerikai színésznő hamvait a budapesti Fiumei úti sírkertben. Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Szolnoki Törvényszék azt a rákóczifalvai férfit, aki megölt három embert 2017-ben és 2018-ban. Két év felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Berki Krisztián valóságshow celebet büntetőfékezésért. Czeglédy Csaba tagadta az általa irányított Human Operator Zrt. ellen megfogalmazott vádakat a Kecskeméti Törvényszéken. A román oldalon fennálló informatikai probléma miatt szünetel a határforgalom a létavértesi közúti határátkelőhelyen. A budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriasztás ideje alatt. Női kézilabda felkészülési mérkőzés: Magyarország - Brazília 24:23 Jani Réka bejutott a nyolcaddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán. Babos Tímea és Jani Réka párosban bejutott a negyedddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán.