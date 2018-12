Átadták a 2018-as Gábor Dénes-díjakat

Minden hiteles, szakszerű és eredményes kezdeményezés, amely az innovációt segíti, nemzetstratégiai jelentőségű Magyarország számára - emelte ki az átadón az Országgyűlés elnöke.

A tudomány és vele az innováció is - had mondjam ezzel a szóval - globalizálódott. Nemzetközi hálózatok jöttek létre, amelyekhez minden országnak, és minden tudományos közösségnek elengedhetetlen, de legalább is érdemes csatlakoznia – mondta beszédében Kövér László. A díj alapítója a tudomány, az innovatív és kreatív társadalmi csoportok felelősségét hangsúlyozta.

"Erősödik a klímaváltozás, az ivóvíz korlátozott mennyisége vagy a tengerekben és a szárazföldön felhalmozódó hulladékok miatt érdemes aggódnunk. Ne dugjuk a fejünket a homokba. A mérnöki alkotómunka gerjesztettek, gerjesztenek olyan folyamatokat is, amelyek egyben kiindulópontjai e globális betegségeknek." – mondta Jamrik Péter a Gábor Dénes-díj alapítója.

Jamrik Péter szerint a megoldhatatlannak tűnő kihívások egy részét épp a technológia segítségével lehet majd leküzdeni. A Gábor Dénes-díjat az elmúlt három évtizedben összesen több mint kétszázan vehették át. Az idei határon túli díjazottak között van Magyari-Köpe Blanka, a Stanford Egyetem mérnök-fizikus kutatója, aki a memória készülékek fejlesztésében végzett munkájáért kapta meg az elismerést.

Memristorok, úgynevezett memristorok, melyek ellenállással rendelkező elektronikai eszközök, amelyek viszont gyorsabban tudnak váltani, kevesebb áramot fogyasztanak, és előreláthatólag hamarosan az okoskamerákban, okostelefonokban, drónokban, önvezető autókban is megjelennek – nyilatkozta Magyari-Köpe Blanka mérnök-fizikus a Stanford Egyetem kutatója. Életműdíjat kapott többek között Puskás László biológus, az Alzheimer-kór elleni gyógyszerkémiai és klinikai fejlesztési eredményeiért.