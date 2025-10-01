Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

Megosztás itt:

"A kialakított gépészeti, hőszivattyús és napelemes rendszerrel olyan létesítmény született, amelynek hosszú távú üzemeltetési költségei a lehetővé legkevésbé fogják megterhelni a fenntartó mindennapjait. A zöld terület csak a feltétlenül szükséges mértékben lett beépítve, és a projekt tökéletesen harmonizál a környezettel" - mondta a megnyitón Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára.

Úgy fogalmazott,

a létesítmény markánsan megjeleníti, hogy nemes cél érdekében jött létre.

Hozzátette: mind a kormány, mind a helyi képviselők részéről jó döntés volt, hogy biztosították a beruházás forrását.

A Kertvárosi Idősek Otthona ötven férőhelyes, a 2200 négyzetméteres épülethez egy csaknem négyezer négyzetméteres kertészeti zöldfelület tartozik.

Az idősotthonban 29 egyágyas, kilenc kétágyas és egy négyágyas akadálymentes szoba található, a demensrészleg tizenegy ember ellátására alkalmas. Az otthon lakóit 27 fős személyzet felügyeli, az ellátás egy századagos melegítőkonyha, valamint egy fekvőbeteg szállítására alkalmas felvonó biztosításával teljes.

Kovács Péter (Fidesz-KDNP-MVMP) XVI. kerületi polgármester az eseményen beszámolt arról, hogy

a helyi nyugdíjasok számára létesített intézmény szerdától megkapta a működési engedélyt, és már lehet jelentkezni a felvételre.

"A rendszerváltás óta az önkormányzat történetének legnagyobb beruházását adjuk át. Az épület 3,8 milliárd forint bruttó költséggel épült, emellett a tervezésre a magyar állam 106 millió forintot biztosított, illetve a műszaki ellenőrzést is elvégezte. Nem a kerületi önkormányzat feladata, hanem a főváros törvényi kötelezettsége lenne az ilyen intézmények építése és üzemeltetése,

ám a fővárosi önkormányzat csaknem húsz évvel ezelőtt az utolsó (...) bentlakásos nyugdíjasotthont is bezárta"

- fejtette ki Kovács Péter.

Hozzátette: a helyi önkormányzat képviselőtestülete úgy gondolta, hogy azok az idős emberek, akik életük jelentős részét a XVI. kerületben élték le, és munkájukkal sokat tettek a kerületért, kiérdemelték, hogy békés, biztonságos helyen, figyelmet és törődést kapva, gyönyörű környezetben éljenek.

Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő kiemelte: egyre közelebb állnak ahhoz a régi célkitűzésükhöz, hogy a főváros legélhetőbb kerületévé váljanak, és ezen az úton az idősotthon létesítése egy újabb mérföldkő.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán