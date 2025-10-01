Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 01. Szerda Malvin napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

2025. október 01., szerda 13:35 | MTI
XVI. kerület idősek otthona átadó

Ünnepélyes keretek között adták át szerdán, az idősek világnapján a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthonát. A 3,9 milliárd forintos, önkormányzati finanszírozású beruházás Cinkotán az állam támogatásával valósult meg.

  • Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

"A kialakított gépészeti, hőszivattyús és napelemes rendszerrel olyan létesítmény született, amelynek hosszú távú üzemeltetési költségei a lehetővé legkevésbé fogják megterhelni a fenntartó mindennapjait. A zöld terület csak a feltétlenül szükséges mértékben lett beépítve, és a projekt tökéletesen harmonizál a környezettel" - mondta a megnyitón Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára.

Úgy fogalmazott,

a létesítmény markánsan megjeleníti, hogy nemes cél érdekében jött létre.

Hozzátette: mind a kormány, mind a helyi képviselők részéről jó döntés volt, hogy biztosították a beruházás forrását.

A Kertvárosi Idősek Otthona ötven férőhelyes, a 2200 négyzetméteres épülethez egy csaknem négyezer négyzetméteres kertészeti zöldfelület tartozik.

Az idősotthonban 29 egyágyas, kilenc kétágyas és egy négyágyas akadálymentes szoba található, a demensrészleg tizenegy ember ellátására alkalmas. Az otthon lakóit 27 fős személyzet felügyeli, az ellátás egy századagos melegítőkonyha, valamint egy fekvőbeteg szállítására alkalmas felvonó biztosításával teljes.

Kovács Péter (Fidesz-KDNP-MVMP) XVI. kerületi polgármester az eseményen beszámolt arról, hogy

a helyi nyugdíjasok számára létesített intézmény szerdától megkapta a működési engedélyt, és már lehet jelentkezni a felvételre.

"A rendszerváltás óta az önkormányzat történetének legnagyobb beruházását adjuk át. Az épület 3,8 milliárd forint bruttó költséggel épült, emellett a tervezésre a magyar állam 106 millió forintot biztosított, illetve a műszaki ellenőrzést is elvégezte. Nem a kerületi önkormányzat feladata, hanem a főváros törvényi kötelezettsége lenne az ilyen intézmények építése és üzemeltetése,

ám a fővárosi önkormányzat csaknem húsz évvel ezelőtt az utolsó (...) bentlakásos nyugdíjasotthont is bezárta"

- fejtette ki Kovács Péter.

Hozzátette: a helyi önkormányzat képviselőtestülete úgy gondolta, hogy azok az idős emberek, akik életük jelentős részét a XVI. kerületben élték le, és munkájukkal sokat tettek a kerületért, kiérdemelték, hogy békés, biztonságos helyen, figyelmet és törődést kapva, gyönyörű környezetben éljenek.

Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő kiemelte: egyre közelebb állnak ahhoz a régi célkitűzésükhöz, hogy a főváros legélhetőbb kerületévé váljanak, és ezen az úton az idősotthon létesítése egy újabb mérföldkő.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

További híreink

Csak a legnagyobb meserajongók tudják hibátlanul megoldani

Magyar György odaszúrt: Magyar György csak eljátssza a demokráciát

Ritka kincs került vissza a Lidl polcaira: 3 hete sokan lemaradtak róla

A BMW vezérigazgatója porrá zúzta a tiszás közgazdász hazugságkampányát

Orbán Willi elárulta a németeknek: otthagyta a magyar válogatottat

Orbán Viktor üzent a nyugdíjasoknak: Pontos elszámolás, hosszú barátság + videó

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

A szexbomba focistanő hatalmas feltűnést keltett az Oktoberfesten – képek

Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában - élőben a HírTV műsorán + videó

További híreink

Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában - élőben a HírTV műsorán + videó

A nyugdíjasokhoz szólt Orbán Viktor

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó
2
Trump két atom-tengeralattjárót rendelt Oroszország partjaihoz
3
Magyar György odaszúrt: Magyar Péter csak eljátssza a demokráciát
4
„Jogi trükkökkel próbálják Ukrajna EU-s csatlakozását gyorsítani” – Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában + videó
5
A nyugdíjasokhoz szólt Orbán Viktor
6
Imával zavarták el Hadházy Ákost és csapatát a Ferenciek teréről
7
Orbán Viktor hivatalában fogadta Angela Merkelt
8
A horvátok visszavásárolnák a MOL Zrt-nek korábban eladott INA-részvényeket
9
Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra
10
Vezércikk – Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!