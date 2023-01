Átadják a Ferenciek terei és a Deák Ferenc téri állomást a 3-as metró vonalán - élőben a HírTV műsorán

Megosztás itt:

Az ünnepélyes átadón részt vesz Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója.

Helyzetjelentés Napindító című műsorunkban Illés Péter kollégánktól

Karácsony Gergely idején nemcsak megdrágult a beruházás, hanem jócskán meg is csúszott, a 16 kilométer hosszúságú vonal felújítása ugyanis hatodik éve zajlik. Az eredetileg 2019-re tervezett átadást még 2020 őszén is csak 2022-re ígérték. Végül kiderült, hogy a később megjelölt 2023 márciusát sem tudják tartani. Igaz, hétfőn újabb állomásokat vehetnek birtokba az utazók, az utolsó két megálló: a Nagyvárad tér és a Lehel tér, a jelenlegi tervek szerint is csak májusra lesz kész.

A csökkentett műszaki tartalmú beruházás összköltsége pedig folyamatosan nő: hiába volt cél a végösszeg lefaragása 2 milliárd 670 millióra, a ráfordítás már tavaly ősszel megközelítette a 4 milliárdot. Emellett vészesen közelít a projekt elszámolásának határideje is, az uniós támogatással megvalósuló fejlesztésről ugyanis idén június 30-ig kell számot adni.

Délutántól már a Deák Ferenc tér és Kőbánya-Kispest között jár a 3-as metró

A BKK tájékoztatása szerint este 9 óráig - amellett, hogy a 3-as metró a Deák Ferenc tértől már közlekedik Kőbánya-Kispest felé - a Göncz Árpád városközponttól a Kálvin térig járnak még a pótlóbuszok, utána az eddig megszokott esti közlekedési rend szerint Kőbánya-Kispestig mennek.

Keddtől hétköznap napközben két szakaszon, Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró. A Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között továbbra is az M3-as, illetve a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között az M3A metrópótló autóbusszal is lehet utazni.

Hétköznap esténként és hétvégén továbbra is a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal lehet utazni.

A Nagyvárad térnél - az állomás felújítása miatt - a Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között közlekedő szerelvények továbbra sem állnak meg.

HírTV - MTI