ÁSZ: Mintegy egymillió fővel csökkent a szegénységben élők száma Magyarországon

476 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 10 191 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 630 fő, 3990-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 5571 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 234 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Hamarosan újabb korlátozásokat vezethetnek be a koronavírus-járvány miatt Magyarországon - mondta Kásler Miklós miniszter tanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Kollár Lajos közölte: tovább szigorítások várhatók a nyilvános rendezvények és az éjszakai szórakozóhelyek esetében és az orvosoknak meghirdetett kongresszusokat is törölni fogják. Tíz és húsz között van azon iskolák száma, ahol részlegesen - egy-egy osztályt érintve - digitális oktatásra kellett átállni a koronavírus-járvány miatt - mondta a Nemzeti Pedagóguskar elnöke a Kossuth rádióban. Az utóbbi napokban háromszorosára nőtt a mentők által elvégzett koronavírus-mintavételek száma - közölte Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a Kossuth rádióban. Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik - mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője a Kossuth rádióban. A tehetséggondozás nemzetstratégiai kérdés, ezért kulcsfontosságú, hogy legyen egy speciális intézményrendszer, amely felkészíti a jövő politikai, gazdasági, kulturális elitjét - mondta Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium kuratóriumának elnöke. A HÉV-szerelvények átlagos életkora 44 év, a legöregebb kocsi pedig 54 éves - mondta Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Fürjes Balázs elmondta, a kormány három világos cél alapján fejleszti folyamatosan Budapest közlekedését: szeretnék, ha az utazók gyorsabban és kényelmesebben, minimális átszállással jutnának el céljukhoz. A Fidesz-KDNP fővárosi frakciója indítványozta, hogy a főváros a meglévő pénzéből különítsen el 50 milliárd Ft-ot a koronavírus-járvány által leginkább sújtott budapesti gazdasági szereplők megsegítésére - közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. NGO-kifizetőhelyként működnek a baloldali vezetésű önkormányzatok - írja a Magyar Nemzet. A napilap a Századvég Alapítvány elemzésén keresztül bemutatja, hogy miközben a balliberális helyhatóságok sorozatos megszorításokat rendelnek el, addig forrásokat juttatnak a Nyílt Társadalom programját megvalósító civil szervezeteknek. Nem tud és nem is akar Mesterházy Attilával együtt dolgozni – mondta Tüttő Kata a Klikk Tv-nek. Az MSZP-s főpolgármester-helyettes közölte: ha a tisztújítás során Mesterházyt választják a küldöttek a párt társelnökének, ő visszalép minden jelöltségétől. Biztosra veszi az MSZP Pest megyei szervezetének elnöke, hogy a bíróság is kimondja, a pártvezetés jogtalanul oszlatta fel őket, ezért illegitim lesz a szocialisták tisztújító kongresszusa és Tóth Bertalan esetleges elnöksége. Újabb csernelyi varrónők állítják, hogy a jobbikos Bíró László tartozik nekik. A szerencsi összellenzéki jelölt korábban egy varrodát üzemeltetett, de a cég felszámolása után több volt alkalmazott arra panaszkodik, hogy nem kapta meg a munkabérét. A DK tagadja, hogy az antiszemita kijelentéseket tevő Bíró László puskával félemlítette meg dolgozóit. Az LMP pedig hisz abban, hogy a jobbikos jelölt és pártja már megváltozott. Tovább folytatódik a menza-botrány a Józsefvárosban - mondta a Fidesz 8. kerületi önkormányzati képviselője. Szilágyi Demeter közölte, a Közbeszerzési Hatóság újabb tízmillió forintos bírságot szabott ki a baloldali Pikó András vezette önkormányzatra. 50 milliárd eurónyi forrás áll az ország rendelkezésére a 2021-'27 közötti EU-s költségvetési időszakban, ennek jelentős részét gazdaságfejlesztésre, innovációra, a vállalkozások versenyképességének növelésére fordítják – mondta György László államtitkár. Az uniós csúcstalálkozót előkészítő megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnök Charles Michellel, az ET elnökével, Angela Merkel német kancellárral, a ciprusi elnökkel, valamint az olasz, a szlovén, az észt és a luxemburgi kormányfővel. Kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés jön létre Bangladessel - mondta külgazdasági és külügyminiszter Dakkában. Szijjártó Péter kiemelte: a kooperáció azért is jelentős, mert egy új világgazdasági rend jön éppen létre és Banglades az egyik leggyorsabban növekedő gazdasággal rendelkezik. Matteo Salvinire, az olasz ellenzéki Liga párt vezetőjére támadt egy bevándorló egy toscanai kampányeseményen. Görögország átmenetileg hajókon és sátrakban helyezi el a leszboszi Moria menekülttáborban keletkezett tűz következtében hajléktalanná vált csaknem 13 ezer migránst - közölte Nótisz Mitarákisz görög bevándorlási és menekültügyi miniszter. A brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodás egyes sarkalatos pontjainak felülírására is alkalmas törvénytervezetet ismertetett a brit kormány. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aggodalmát fejezte ki a brit kormány törvénytervezete miatt, amelynek elfogadása álláspontja szerint súlyosan sértené a Brexit-megállapodást. A belga állampolgárok több mint a fele úgy véli, hogy nem lehet megőrizni Belgium egységét, negyedük pedig az ország kettéosztását is támogatná a faland-vallon határ mentén - derült ki a La Libre Belgique című lap által közzétett felmérésből. Már 27,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 902 ezer, a gyógyultaké pedig 18,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában több mint 2500 új megbetegedést regisztráltak, velük együtt az igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 143 ezret, jelenleg több mint 75 ezren betegek az országban. Romániában ismét több mint ötven koronavírusos beteg haláláról számoltak be a hatóságok, ezzel meghaladta a négyezret a járvány halálos áldozatainak száma. Szlovéniában rekordot döntött, Horvátországban pedig ismét meghaladta a háromszázat az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Csehországban másodszor lépte túl a napi új igazolt koronavírus-fertőzések száma az ezret a legfrissebb adatok szerint. Egy légzésvédőt (FFP2) és öt szájmaszkot küld ingyen minden 60 évnél idősebb cseh állampolgárnak a kormány - közölte Jan Hamácek cseh belügyminiszter a Twitteren. Utazási figyelmeztetést adott ki, és járványügyi szempontból kockázatos területnek minősítette Prágát a német külügyminisztérium a koronavírus-fertőzöttek számának megugrása miatt. Olaszországban egy nap alatt 1434 új fertőzöttet regisztráltak, 14-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe. Spanyolországban egy nap alatt több mint négyezerrel emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma. Ismét elérte az augusztus közepén mért szintet Oroszországban az új koronavírussal fertőzöttek száma, a Covid-19 halálos áldozatainak száma meghaladta a 18 ezret. Az Egyesült Államok több mint ezer vízumot vont vissza kínai állampolgároktól az idén - közölte az amerikai külügyminisztérium egyik szóvivője. Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezését valószínűleg „magas szintű orosz vezetők" irányították - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A görög hatóságok több ezer háztartást evakuáltak az Athén közelében pusztító bozóttüzek miatt. Kaliforniától Washington államig lángokban áll az Egyesült Államok nyugati partvidéke, ahol erdőket és lakott területeket fenyeget a megállíthatatlanul terjedő erdő- és bozóttűz. Egy négy megyére kiterjedő akcióban az M1-es autópálya komáromi szakaszán megállítottak egy zárt szlovák kisteherautót, és kiderült, hogy a raktérben 26 szír állampolgár utazott, köztük hat nő és tíz gyermek - tette közzé honlapján a rendőrség. Több kilogramm lőport, több ezer lőszert és hét fegyvert foglaltak le egy német férfitől, akinek zalai otthonában bukkantak rá a rendőrök az engedély nélkül tartott gyűjteményre. Teljes körű látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban az országos tisztifőorvos. Leszállítják a maszk nélkül utazókat szeptember 15-től a Volánbusz és a MÁV-Start járműveiről. A magyar női birkózóválogatott két tagjának pozitív lett a koronavírus-tesztje. Férfi kézilabda NB I: Budakalász - Balatonfüredi KSE 23:23; Grundfos Tatabánya KC - HE-DO B.Braun Gyöngyös 25:24; Orosházi FKSE-Linamar - Sport36-Komló 24:23; Ceglédi KKSE - Dabasi KC VSE 23:21; Csurgói KK - MOL-Pick Szeged 28:32 Férfi vízilabda ob I: Budapesti Honvéd SE - Metalcom-Szentes 11:9; UVSE Hunguest Hotels-Tatabánya 11:8 A korábbi sajtóhíreknek megfelelően bejelentették, hogy a Ferraritól távozó négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a következő szezontól Forma-1-es Aston Martinnál folytatja pályafutását.