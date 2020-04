ÁSZ: Lezárult a köznevelés ellenőrzési rendszerének vizsgálata

585-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma és elhunyt egy idős beteg. Minden magyar embernek joga van tudni, hogy a koronavírus mely korosztályokat, célcsoportokat veszélyezteti leginkább, és milyen betegségek jelentenek veszélyt a vírus szempontjából - mondta Kovács Zoltán államtitkár. „Több hetes, rosszabb esetben több hónapos járványhelyzetre kell berendezkednünk, amíg ebben benne vagyunk, addig a tájékoztatás nemcsak lehetőség, hanem szükségszerűség” - mondta Dömötör Csaba államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hat repülőgép érkezett Budapestre, amelyek többek között 12 millió maszkot, 30 ezer overallt és 200 ezer arcvédőt hoztak Kínából - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Magyar Nemzeti Bank 250 milliárd forintot osztalékként befizet a költségvetésbe. A koronavírus elleni küzdelemben életeket menthetünk azzal, ha otthon maradunk és betartjuk a szabályokat - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött üzenetében. „A katonák mindig akkor jelennek meg, amikor az ország és az ország lakossága arra rászorul” – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Csaknem 10 ezer önkéntes tűzoltó is segíti a koronavírus-járvány elleni védekezést - közölte a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke. Magyarország jól védekezik a vírussal szemben, de ettől függetlenül sok megmondóember kelt pánikot a közösségi médiában – közölte Letoha Tamás szegedi kutatóorvos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Továbbra is az eddigiek szerint lesznek gyakorolhatók a polgármesterek jogosítványai veszélyhelyzetben, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A forint átmeneti gyengülését az európai balliberális erők támadásai okozzák - nyilatkozta a Hír Tv-nek Boros Imre közgazdász. Boros Imre emlékeztetett arra, hogy többször, például a 2012-es első békemenet előtt is támadták a forintot. A kormány a koronavírus-járvány idején is segíti a beteg gyermekeket nevelő családokat, köztük azokat, amelyekben 1-es típusú diabéteszes gyermekek élnek - mondta Novák Katalin államtitkár. A koronavírus-járvány európai és magyarországi megjelenése szinte sokkolta a lakáspiacot, a hónap végén azonban már némileg élénkült a kereslet a március közepi a mélyponthoz képest - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. Súlyos járványügyi helyzet alakult ki a migrációban érintett, legnagyobb kibocsátó államokban és a migrációs útvonalakon - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Csütörtök reggeltől ismét használhatják a magyar és a szlovén állampolgárok a bajánsenyei és a kétvölgyi határátkelőket - jelentette be Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit Lengyelország, Magyarország és Csehország, amikor megtagadta a nemzetközi védelmet kérelmezők áthelyezésére szolgáló ideiglenes mechanizmusnak való megfelelést - közölte az Európai Unió bírósága. Ki kell zárni a magyar kormányt az európai uniós döntésekből a a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény miatt - mondta Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter a Die Welt című német lapnak. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény nem jelenti azt, hogy a magyar kormánynak korlátlan hatalma lenne, ahogyan a bírálók gondolják, a parlament bármikor visszavonhatja a felhatalmazást - írta blogjában Francesco Giubilei olasz politológus. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 937 567-re nőtt a világban. A Covid-19 betegségben eddig 47 256-an vesztették életüket, az utóbbi egy napban 4915-en. Németországban megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és a regisztrált fertőzöttek száma is emelkedik, de viszonylag lassú ütemben Franciaországban a mintegy 57 ezer diagnosztizált fertőzött közül több mint 24 ezret ápolnak kórházban, a halálos áldozatok száma 4032. Olaszországban az elmúlt 24 órában 727-en vesztették életüket a járványban, az elhunytak száma 13 155-re emelkedett. Spanyolországban százezer felett van az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma, a halálos áldozatok száma meghaladta a kilencezret. Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta azt a törvényt, amely felhatalmazza a kormányt, hogy rendkívüli állapotot hirdessen ki az új koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Egy nap alatt 563-mal emelkedett az új típusú koronavírus okozta betegség nagy-britanniai halálos áldozatainak száma – a szigetországban eddig 2352-en vesztették életüket a járvány következtében. New York állam egész területén egy nap alatt csaknem 9 ezerrel emelkedett a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma, az államban több mint 1900-an haltak bele a vírus okozta betegségbe. A demokraták amerikai elnökjelöltségére pályázó Bernie Sanders vermonti szenátor a wisconsini előválasztás elhalasztására szólított fel. A Fülöp-szigetek elnöke kivégzéssel fenyegette meg a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások megszegőit. Rodrigo Duterte televíziós beszédében úgy fogalmazott, hogy a rendőrök és katonák lőjék csak agyon az életveszélyt okozó bajkeverőket. Az Egyesült Államok megerősíti a drogkartellek elleni védelmét - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Pozitív lett a második koronavírus-tesztje Győr polgármesterének, Dézsi Csaba Andrásnak tünetei nincsenek, házi karanténba vonult. Pozitív lett a koronavírus-tesztje Radnóti Ákosnak, Győr alpolgármesterének és Hajtó Péter kormánypárti önkormányzati képviselőnek is - jelentették be közösségi oldalukon. Megölte ismerősét egy 39 éves nő Gödöllőn - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett embercsempészés miatt emeltek vádat Mohácson egy román férfi ellen, aki tavaly nyáron négy alkalommal szállított migránsokat Magyarországról az osztrák határhoz. Mától gyakrabban közlekedik több fővárosi közösségi közlekedési járat annak érdekében, hogy a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében az utasok kellő távolságban lehessenek egymástól a járműveken. Újabb járatsűrítésekre utasította a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ vezetését Karácsony Gergely. Bejelentette visszavonulását Fazekas Nándor 237-szeres válogatott kézilabdakapus. Márton Anita fedett pályás világbajnok, olimpiai bronzérmes súlylökő még nem döntötte el, felkészül-e a jövő nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra.