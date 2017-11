Ásotthalmon ismét betiltották a burkát

HANGFELVÉTEL BIZONYÍTJA, HOGY NEM ÉRKEZHETETT BE ANNYI NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍV, MINT AMENNYIVEL A KORMÁNYPÁRTOK DICSEKEDNEK. HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS. A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT. TEGNAP MEGKEZDÕDÖTT AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI. KIHALLGATTÁK DOBREV KLÁRÁT A CZEGLÉDY CSABÁNAK ADOTT RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖN ÜGYÉBEN, AZ ALTUS-VEZÉR FURCSÁNAK NEVEZTE AZ ELJÁRÁST. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: POLITIKAI ALAPÚ TÁMADÁST HAJT VÉGRE AZ ADÓHATÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZSÉG GYURCSÁNY FERENC FELESÉGE ELLEN. A VÁLASZTÁSOKIG NEM FOGLALKOZIK A POLITIKAILAG KÉNYES ÜGYEKKEL AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, SEM A LEX CEU, SEM A CIVILTÖRVÉNY NEM KERÜLT MÉG A TESTÜLET ELÉ. A JOBBIK ÉS A MOMENTUM SZERINT A KORMÁNYPÁRTOK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA AZ AB, AMIKOR KIVÁR EZEKBEN AZ ÜGYEKBEN. REKTORI UTASÍTÁSRA KÖTELEZÕ RÉSZT VENNIE A MISKOLCI EGYETEM TÖBB HALLGATÓJÁNAK SIMICSKÓ ISTVÁN HONVÉDELMI MINISZTER ELÕADÁSÁN - INDEX. A KÚRIA JOGERÕS DÖNTÉSE ELLENÉRE SEM HAJLANDÓ BOCSÁNATOT KÉRNI A FIDESZ A HELSINKI BIZOTTSÁGTÓL. A PÁRT KORÁBBAN AZZAL VÁDOLTA A SZERVEZETET, HOGY NEMZETKÖZI NYOMÁSRA MEGHAMISÍTJA A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMÁT. ÚJABB UNIÓS KÖZBESZERZÉST NYERT EL MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE, 9 MILLIÁRD FORINTBÓL TÁRHATJÁK FEL AZ ÁRVÍZVÉDELMI FÕVÉDVONAL HIBÁIT. 21 MRD FORINTÉRT ÚJÍTHATJÁK FEL AZ OROSZOK A MAGYAR HONVÉDSÉG HELIKOPTEREIT - VALASZ.HU. DRÓNOK FELDERÍTÉSÉRE ALKALMAS SZENZORRENDSZERT FEJLESZT AZ ANTENNA HUNGÁRIA, A BERUHÁZÁSHOZ 1 MILLIÁRD FORINTOS UNIÓS TÁMOGATÁST NYERTEK. FELÁLLÍTOTTÁK AZ ORSZÁG KARÁCSONYFÁJÁT A PARLAMENT ELÕTT, A 20 MÉTER MAGAS EZÜSTFENYÕ VÍZKERESZT NAPJÁIG DÍSZÍTI A KOSSUTH TERET. HÁROM NAPOS GYÁSZ EGYIPTOMBAN; LEGKEVESEBB 235-EN MEGHALTAK ÉS 130-AN MEGSEBESÜLTEK ABBAN A ROBBANTÁSOS MERÉNYLETBEN, AMIT EGY MECSETNÉL KÖVETTEK EL. AZ EGYIPTOMI LÉGIERÕ TÁMADJA A MERÉNYLÕK FELTÉTELEZETT REJTEKHELYEIT, AZ AMERIKAI, A FRANCIA ÉS AZ OROSZ ELNÖK IS ELÍTÉLTE A VÉRES AKCIÓT. KIÜRÍTETTEK ÉS LEZÁRTAK LONDONBAN EGY METRÓÁLLOMÁST, A RENDÕRSÉG SZERINT NEM VOLT LÖVÖLDÖZÉS, VEREKEDÉS OKOZHATTA A PÁNIKOT. LELÕTTEK EGY CIRKUSZBÓL ELSZABADULT TIGRIST PÁRIZSBAN, A GAZDÁJÁT ÕRIZETBE VETTÉK. MÉGIS ÚJRAALAKULHAT A KORÁBBI NAGYKOALÍCIÓ NÉMETORSZÁGBAN, A SZOCIÁLDEMOKRATÁK HAJLANDÓAK EGYEZTETNI A KERESZTÉNYDEMOKRATÁKKAL. OROSZ ÉS EURÓPAI TUDÓSOKBÓL BIZOTTSÁGOT HOZ LÉTRE A ROSZATOM AZ EURÓPÁBAN MÉRT RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS MIATT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: KIJEVNEK VISSZA KELL VONNIA A KISEBBSÉGEK JOGAIT SÉRTÕ OKTATÁSI TÖRVÉNYT. KIÚJULTAK A HARCOK A DONYEC-MEDENCÉBEN, KÖZBEN - EGÉSZSÉGÜGYI OKOKRA HIVATKOZVA - ÁLLÍTÓLAG LEMONDOTT A LUHANSZKI SZAKADÁROK "ELNÖKE". WASHINGTON NEM AD TÖBB FEGYVERT A SZÍRIAI KURDOKNAK, ANKARA ÜDVÖZLI A BEJELENTÉST. AZ ARGENTIN HADITENGERÉSZET SZERINT NEM HAJTOTT VÉGRE TITKOS KÜLDETÉST A TENGERALATTJÁRÓ, AMELY 44 TENGERÉSSZEL A FEDÉLZETÉN MÚLT SZERDÁN TÛNT EL HÁRMAN MEGHALTAK EGY SZOLNOKI BALESETBEN, 4 SÚLYOS, 8 KÖNNYEBB SÉRÜLTET LÁTTAK EL A MENTÕK; A 4-ES ÚT 99 KILOMÉTERÉNÉL TERELÉSRE KELL SZÁMÍTANI. A SÛRÛ KÖDBEN EGY ROMÁN RENDSZÁMÚ KISBUSZ FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY MAGYAR BUSSZAL, A HÁROM ÁLDOZAT A KISBUSZBAN ÜLT. ELHUNYT KOMÁROMY ÉVA SZÍNMÛVÉSZ, A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ ÖRÖKÖS TAGJA. KILENCVENEGY ÉVES KORÁBAN ELHUNYT VASADI PÉTER KOSSUTH- ÉS JÓZSEF ATTILA-DÍJAS ÍRÓ, KÖLTÕ, A NEMZET MÛVÉSZE. ÁRAMKIMARADÁS MIATT SZÜNETEL A FORGALOM A TISZASZIGETI KÖZÚTI HATÁRÁTKELÕHELYEN, SEM A MAGYAR, SEM A SZERB OLDALON NEM FOGADNAK UTASOKAT. LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER DUNAVARSÁNYBAN, AZ OLTÁS KÖZBEN HÁROM GÁZPALACK IS FELROBBANT. MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY A VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL, AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK.