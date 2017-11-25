2017. november 25.,
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Ásotthalmon ismét betiltották a burkát

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2017. november 25., szombat 10:17, frissítve: szombat 10:37

Újra tilos muszlim női viseletben járni Ásotthalmon – közölte a település polgármestere Facebook-oldalán. Toroczkai László azt írta, egy évvel a helyi burka-rendelet első elfogadása után pénteken ismét benyújtotta a javaslatot, a képviselő-testület pedig el is fogadta. A rendelet szövegét az osztrák törvény szövegéhez igazították.

Az Alkotmánybíróság tavaly semmisítette meg az ásotthalmi önkormányzat rendeletét, mert a testület szerint az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat csak törvény állapíthat meg.

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