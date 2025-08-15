Keresés

2025. 08. 15. Péntek Mária napja
ARWU-rangsor: az SZTE lett ismét Magyarország legjobb egyeteme

2025. augusztus 15., péntek 18:25 | Mti
SZTE Egyetem ARWU-rangsor

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) lett ismét Magyarország legjobb egyeteme az Academic Ranking of World Universities (ARWU) rangsorban – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény pénteken az MTI-t.

  • ARWU-rangsor: az SZTE lett ismét Magyarország legjobb egyeteme

A közlemény szerint az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi felsőoktatási rangsorban az SZTE egyedüli hazai intézményként került világviszonylatban a legjobb ötszáz egyetem közé.

A Shanghai Rankings Concultancy által évről évre elkészített, a világ legjobb egyetemeit értékelő nemzetközi kiválósági listán az SZTE a 401-500. helyek besorolásában szerepel.

A listát készítő nemzetközi szakértők több mint 2500 felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos munkáját vizsgálták, végül a világ legjobb ezer egyeteme került be a nyilvános rangsorba.

A lista több kiválósági indikátor alapján áll össze: az oktatás minősége, az oktatók, kutatók és az egykori hallgatók szakmai elismertsége - így a Nobel- és Fields-díjasok száma -, a publikációs teljesítmények, tudományos munkák idézettsége, az egy főre vetített akadémiai teljesítmény is számít a rangsor kialakításakor.

A Szegedi Tudományegyetem azt írta:

idei nemzetközi eredménye is jól mutatja kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási, művészeti tevékenységét, aktív társadalmi szerepvállalását, nemzetközi és hazai kutatókkal és intézményekkel folytatott meghatározó együttműködéseit.

A Tisza-parti intézménynek széleskörű kapcsolatai vannak és számos ARWU-helyezett egyetemmel áll partnerségben. Így például a EUGLOH (European University Alliance for Global Health) szövetségen belül is, amelynek tagjai csaknem mind szerepelnek a nemzetközi kiválósági listán, akár a top 150 (Université Paris-Saclay, LMU München, Lund University), akár a top 300 (Universidade do Porto, Universität Hamburg), akár a tágabb – top 600 vagy top 800 – kategóriákban (UiT The Arctic University of Norway, Universad de Alcalá).

A rangsor első tíz helyén amerikai és angol egyetemek osztoznak. A lista élén a Harvard University áll, majd a Stanford University és az MIT következik.

A rangsorban az SZTE mellett még három magyarországi felsőoktatási intézmény szerepel: az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az 501-600., a Semmelweis Egyetem a 601-700., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 801-900. helyen - áll a közleményben.

 

