Árulás két fronton: míg Magyar Péter cserbenhagyja a szavazóit, a pártja Brüsszelt szolgálja ki

2025. október 13., hétfő 20:00 | Magyar Nemzet
hiányzás botrány szarkazmus Európai Parlament Magyar Péter Ilaria Salis Tisza Párt kamuállás agrárbizottság

Magyar Péter hiányzási rekordja csak a jéghegy csúcsa. A valódi botrány az, ami a távollétében történik: amíg a vezér a kamuállás látszatát kelti, a Tisza Párt képviselői szorgalmasan megszavaznak minden olyan brüsszeli javaslatot, ami Magyarország érdekeivel ellentétes. Ez a brüsszeli munkamegosztás a gyakorlatban.

Magyar Péter hiányzási rekordja csak a jéghegy csúcsa. A valódi botrány az, ami a távollétében történik: amíg a vezér a "kamuállás" látszatát kelti, a Tisza Párt képviselői szorgalmasan megszavaznak minden olyan brüsszeli javaslatot, ami Magyarország érdekeivel ellentétes. Ez a brüsszeli munkamegosztás a gyakorlatban.

Első felvonás: a kamuállás királya, a látszat hőse

Kezdjük a nyilvánvalóval: Magyar Péter hivatalosan is az Európai Parlament leglustább képviselője. Szeptemberben egyszer sem járt a munkahelyén, a szavazások 60%-áról hiányzott. Ezzel nemcsak a saját, "kamuállásról" szóló cinikus elméletét igazolta, de egyben tökéletes álca-szerepet is felvett: ő a "lázadó", aki "szembemegy Brüsszellel" azzal, hogy be sem megy dolgozni. Kényelmes pozíció, de vajon mi történik a színfalak mögött?

Második felvonás: a szorgalmas beosztottak, a valódi végrehajtók

És itt jön a történet lényege, amit a józanul gondolkodó magyar embereknek is látniuk kell. Amíg a "főnök" a távollétével haknizik, a beosztott Tisza Párt-képviselők ott ülnek a brüsszeli padsorokban, és dolgoznak. De kinek? A statisztikák nem hazudnak: szorgalmasan nyomogatják az "igen" gombot minden olyan javaslatra, amit a brüsszeli gazdáik eléjük tesznek, és ami Magyarországnak káros. Legyen szó a migrációs paktumot támogató határozatokról, a háborús finanszírozásról, vagy a magyar kormánnyal szembeni nyomásgyakorlásról, a Tisza Párt képviselői ott vannak, és engedelmesen szolgálják a brüsszeli érdekeket.

A munkamegosztás a gyakorlatban: egy kétfrontos támadás

Ez a stratégia zseniális a maga gonoszságában. Egyrészt van egy "hős", aki látszólag nemet mond Brüsszelre azzal, hogy be sem megy. Ez a show a hazai közönségnek. Másrészt ott van a "hadsereg", amely a háttérben csendben, de hatékonyan hajtja végre a parancsokat, és szavaz a magyar érdekek ellen. A végeredmény? A Tisza Párt egyszerre tudja eljátszani a rendszerkritikus lázadót és a megbízható brüsszeli szövetségest. Egy tökéletes politikai skizofrénia.

A magyar gazdák érdekei? Magyar Péter nem megy be az agrárbizottságba, miközben a pártja a gazdákat sújtó megszorításokat támogató Néppártban ül.

A magyar igazságszolgáltatás? Magyar Péter nem megy be szavazni, amivel megment egy magyarverő bűnözőt, miközben a pártja asszisztál a brüsszeli jogállamisági boszorkányüldözéshez.

Konklúzió: a kérdés nem az, hogy dolgoznak-e, hanem az, hogy kinek

A Tisza Párt tehát dolgozik Brüsszelben. Keményen. Csak nem a magyar emberekért. A kérdés, amit minden magyar választónak fel kell tennie, nem az, hogy Magyar Péter miért nem jár be dolgozni. A valódi kérdés az, hogy a Tisza Párt képviselői miért járnak be, ha kizárólag a magyar érdekek ellen cselekszenek?

 Olvassa el a teljes elemzést, és ismerje meg a statisztikákat, amelyek leleplezik a Tisza Párt brüsszeli kettős játékát!

 

Ezt a disznó méretű halat még a nagy ho-ho-horgász is megirigyelné

A Tisza újabb sokkoló adótervei derültek ki egy kiszivárgott felvétel szerint + videó

Ennek a 4 csillagjegynek sorsfordító üzenetet hoz a Vénusz-Szaturnusz szembenállás

Lesújtó hírt kapott Marco Rossi a portugálok elleni vb-selejtező előtt

Európa csúcsán a magyar válogatott, hihetetlen statisztika látott napvilágot

Bárdosi kiállt Orbán Viktor mellett, az RTL-es Dietz Gusztáv nagyon csúnyán nekiugrott

Szörnyű vonatszerencsétlenség történt a magyar határ közelében

Hatalmas szemét és kosz fogadta a magyarokat a lisszaboni stadionnál – videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó

XXI. Század Intézet: Vezet a Fidesz, a DK nem jutna be a parlamentbe

